Tesla 真競敵：把車「列印」才實際

去年 11 月中美國洛杉磯汽車展上，全場矚目焦點不在各大車廠的新車，而是出現了 Tesla 的新對手：3D 打印車！以 3D 列印技術製造汽車，過去仍停留在實驗性質，是以塑膠為材質列印出汽車車款。但這次由 Divergent 3D（簡稱 D3D）所推出的超級跑車 Blade，是第一款採用鋁合金、鈦合金及碳纖維材質為原料，透過 3D 打印技術製造出汽車底盤與車體，擁有 700 匹馬力，由 0 到 100 公里加速只要 2.2 秒，比法拉利跑車還要快，真正用此種打印技術把汽車生產量產化。

這個成果，吸引了歐洲第二大汽車集團標緻雪鐵龍（PSA Peugeot Citroën）注意，在去年 9 月中簽下技術合作協議，將採用 D3D 的技術量產汽車。

生產製造過程，碳排量更少

「透過 D3D 的 3D 打印技術所生產的汽車，比 Tesla 更環保。」該公司創辦人暨執行長 Kevin Czinger 在接受「商業周刊」專訪時談道。

Czinger 指出，電動車的環保之處，在於採用電池電力輸出提供動力，因此沒有碳排放，達到保護環境的目的，然而生產與製造汽車過程才是碳排放最大元凶，汽車排放只是其中一環。

有此體悟，是因為他曾經在電動汽車領域，與 Tesla 創辦人暨執行長 Elon Musk 正面交鋒。Czinger 在 2008 年成立電動車公司 Coda，進軍電動車產業。他的起步比 Elon Musk 晚了 5 年，同樣是採用電池為主要能源供應，是當時加州三大電動車公司之一。不過隨著金融海嘯爆發，以及股東之間對於電動車製造的投資方向意見不合，Czinger 最後選擇離職的。

Czinger 發現，根據美國國家科學院一份共 600 頁、關於汽車產業對環境衝擊的研究報告結果顯示，生產汽車以及相關能源消耗對環境衝擊，比汽車排氣管的影響還要大。

若以 Tesla 的 Model X 為例，雖然在汽車行駛過程中的達零碳排放，但若加進生產過程及其能源支出，整體碳排放量仍比使用傳統汽油燃料的 3D 打印車還高。

只做技術授權，擴大影響力

「D3D 的經營模式，就像是英國的安謀（ARM Holdings plc.）、美國的高通（Qualcomm）。」Czinger 說，「我不生產自有品牌汽車，而是授權我的打印技術，這才能夠改變汽車產業的生產模式，達到環境保護的目標。」

他在加州的實驗室裡引入列印設備，一開始就決定要設計出超級跑車，以證明用此技術生產汽車可行，因此採用鋁合金粉末為材料實驗，此項技術因為仍沒有量產商機，是目前汽車大廠不會嘗試的事。