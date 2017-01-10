Tesla 真競敵：把車「列印」才實際

去年 11 月中美國洛杉磯汽車展上，全場矚目焦點不在各大車廠的新車，而是出現了 Tesla 的新對手：3D 打印車！以 3D 列印技術製造汽車，過去仍停留在實驗性質，是以塑膠為材質列印出汽車車款。但這次由 Divergent 3D（簡稱 D3D）所推出的超級跑車 Blade，是第一款採用鋁合金、鈦合金及碳纖維材質為原料，透過 3D 打印技術製造出汽車底盤與車體，擁有 700 匹馬力，由 0 到 100 公里加速只要 2.2 秒，比法拉利跑車還要快，真正用此種打印技術把汽車生產量產化。
這個成果，吸引了歐洲第二大汽車集團標緻雪鐵龍（PSA Peugeot Citroën）注意，在去年 9 月中簽下技術合作協議，將採用 D3D 的技術量產汽車。
生產製造過程，碳排量更少
「透過 D3D 的 3D 打印技術所生產的汽車，比 Tesla 更環保。」該公司創辦人暨執行長 Kevin Czinger 在接受「商業周刊」專訪時談道。
Czinger 指出，電動車的環保之處，在於採用電池電力輸出提供動力，因此沒有碳排放，達到保護環境的目的，然而生產與製造汽車過程才是碳排放最大元凶，汽車排放只是其中一環。
有此體悟，是因為他曾經在電動汽車領域，與 Tesla 創辦人暨執行長 Elon Musk 正面交鋒。Czinger 在 2008 年成立電動車公司 Coda，進軍電動車產業。他的起步比 Elon Musk 晚了 5 年，同樣是採用電池為主要能源供應，是當時加州三大電動車公司之一。不過隨著金融海嘯爆發，以及股東之間對於電動車製造的投資方向意見不合，Czinger 最後選擇離職的。
Czinger 發現，根據美國國家科學院一份共 600 頁、關於汽車產業對環境衝擊的研究報告結果顯示，生產汽車以及相關能源消耗對環境衝擊，比汽車排氣管的影響還要大。
若以 Tesla 的 Model X 為例，雖然在汽車行駛過程中的達零碳排放，但若加進生產過程及其能源支出，整體碳排放量仍比使用傳統汽油燃料的 3D 打印車還高。
只做技術授權，擴大影響力
「D3D 的經營模式，就像是英國的安謀（ARM Holdings plc.）、美國的高通（Qualcomm）。」Czinger 說，「我不生產自有品牌汽車，而是授權我的打印技術，這才能夠改變汽車產業的生產模式，達到環境保護的目標。」
他在加州的實驗室裡引入列印設備，一開始就決定要設計出超級跑車，以證明用此技術生產汽車可行，因此採用鋁合金粉末為材料實驗，此項技術因為仍沒有量產商機，是目前汽車大廠不會嘗試的事。
邁向量產之路，標緻搶先採用
今年初法國 PSA 集團執行長 Carlos Tavares 到矽谷參訪，在 Google 推薦下拜訪 Czinger，讓他大為驚訝，雙方一拍即合而簽下合作案。同時由 PSA 集團的合作夥伴、法國高科技諮詢顧問公司歐創（Altran）參與投資，未來標緻汽車可望成為第一家推出量產 3D 打印汽車的世界級車廠。
Tavares 指出：「這項技術可大幅降低汽車生產工廠的規模與規畫，也可以大幅減少汽車重量，讓我們可以在汽車設計創新上解放無限創意。這變革了汽車製造業。」
根據 D3D 估計，採用 3D 打印技術製車可減少汽車底盤結構重量 50% 以上、降低汽車底盤結構零件數超過 75%。Czinger 說，用 D3D 技術做出來的汽車底盤結構可採用傳統汽油引擎，也可以採用電動車結構，將更減少對環境危害。
同樣追求環保理念，Elon Musk 用電動車進軍汽車市場，企圖減少汽車界的碳排放，而 Czinger 則用 3D 打印技術，全面顛覆汽車產業的製造流程。