1月10日
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Eric Chan：馬會投資失利？

Eric Chan：馬會投資失利？

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圖片來源：路透社
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香港賽馬會去年度（截至 6 月底）虧損，投資虧損 9 億 3,000 萬，其中股票基金蝕 3 億、債券基金蝕 2.8 億。你沒有看錯，香港最大的合法莊家收到大家的錢來鋪草皮，然後拿來投資，我從來沒想過馬會竟然虧損，而且是因為投資失利！

富爸爸說成功的人士需要四大元素：銷售、會計、投資和領導，投資的精髓在「現金流」，現金流是甚麼？它就像人身體裡的血液一樣，是生存必要的條件之一，血液要有流動，身體才會有機會健康，血液循環不良，身體亦會出問題，這種情況跟公司一模一樣，公司沒有收入，甚麼都免談！公司有生意，但全都是有數期的話，應收帳款的管理便很重要了，有很多公司都是有生意，但沒有現金流，所以倒閉；另外有一些相反，公司其實賺不到利潤，一直不用執笠的原因是收了很多預收款，之前出了事的健身公司所涉及的金額數以億計，可想而知，用三個蓋來蓋十個樽是遲早會出事的！

流入的現金比流出的多，我們稱之為「正現金流」，相反便是「負現金流」。有人會問，那怎麼投資？投資要一次性投入很大筆資金啊！那不是一定是負現金流？富爸爸說，如果你的投資是可以定期有現金流回籠的話，這是值得投資的！十多二十年前的時候，Robert Kiyosaki 當時有 5 萬美元，他遇到的第一個投資機會是一個小型倉庫，模擬計算後每月會有正現金流 50 美元（約港幣 390 元）。如果是你，你會投資嗎？很多人都可以會因為回報太少而放棄這個機會，但 Robert 他沒有，他投資了，而且直到今天他仍然持有這個倉庫。

不斷找尋投資機會，計算現金流回報，買進，持有。不斷重複這個循環，你的投資便會不斷累積。讓錢來為你工作吧！

陳俊雄 Eric 富爸爸雄爸爸

陳俊雄 Eric CHAN，是一名專業的會計師，因緣際會下，在 2012 年參加了人生第一個「會計」以外的課程，令他體驗到學習可以好玩有趣的，開始運用「簡單系統」去輕鬆營運公司。於是，他創立一家培訓公司，把所學的技巧分享給更多的人。Eric 相信克服困難的方法就是不停學習，所以曾向不同專業範疇的教練學習，如 Robert Kiyosaki、Jayne Johnson、Blair Singer 等。Eric 更獲「富爸爸集團」的首席商業教練 Blair Singer 授權為認可的教練，更是香港唯一的二階認證教練。可以為各公司提供訂立「榮譽典章」服務、「小聲音管理」培訓等。 Eric 個人的宗旨是「讓人活得自在富足」，這與樹雄的宗旨「用善知識 讓世界更幸福快樂」是互相配合的，而且 Eric 相信每個人均值得擁有更多的幸福及財富。

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