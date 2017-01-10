Eric Chan：馬會投資失利？

香港賽馬會去年度（截至 6 月底）虧損，投資虧損 9 億 3,000 萬，其中股票基金蝕 3 億、債券基金蝕 2.8 億。你沒有看錯，香港最大的合法莊家收到大家的錢來鋪草皮，然後拿來投資，我從來沒想過馬會竟然虧損，而且是因為投資失利！

富爸爸說成功的人士需要四大元素：銷售、會計、投資和領導，投資的精髓在「現金流」，現金流是甚麼？它就像人身體裡的血液一樣，是生存必要的條件之一，血液要有流動，身體才會有機會健康，血液循環不良，身體亦會出問題，這種情況跟公司一模一樣，公司沒有收入，甚麼都免談！公司有生意，但全都是有數期的話，應收帳款的管理便很重要了，有很多公司都是有生意，但沒有現金流，所以倒閉；另外有一些相反，公司其實賺不到利潤，一直不用執笠的原因是收了很多預收款，之前出了事的健身公司所涉及的金額數以億計，可想而知，用三個蓋來蓋十個樽是遲早會出事的！

流入的現金比流出的多，我們稱之為「正現金流」，相反便是「負現金流」。有人會問，那怎麼投資？投資要一次性投入很大筆資金啊！那不是一定是負現金流？富爸爸說，如果你的投資是可以定期有現金流回籠的話，這是值得投資的！十多二十年前的時候，Robert Kiyosaki 當時有 5 萬美元，他遇到的第一個投資機會是一個小型倉庫，模擬計算後每月會有正現金流 50 美元（約港幣 390 元）。如果是你，你會投資嗎？很多人都可以會因為回報太少而放棄這個機會，但 Robert 他沒有，他投資了，而且直到今天他仍然持有這個倉庫。

不斷找尋投資機會，計算現金流回報，買進，持有。不斷重複這個循環，你的投資便會不斷累積。讓錢來為你工作吧！