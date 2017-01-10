1月10日
4 個關鍵詞，造就日本為人文關懷社會
電影已死？ 馬田史高西斯、列尼史葛這樣說……
1914 年的一滴清酒，釀出百年後的台北華山藝文特區
日元硬幣的造化
保加利亞奇聞：國營電台不可播國歌
Tesla 真競敵：把車「列印」才實際
2017，改壞習慣實得！
方俊傑：「長城」就是上海上港
原人：慢活日本東北雪國美
Eric Chan：馬會投資失利？

方俊傑：「長城」就是上海上港

A+A-
電影「長城」劇照
電影「長城」劇照

作為一齣電影，無論你還憧憬會是一齣言情片，還是如張藝謀所言，只當成一齣官能刺激娛樂片，「長城」都不夠好看。即使官方機構強行壓制網上評論，也改變不到觀感。說情，麥迪文由一心偷炸藥的小偷，突然變成了為一班陌生異鄉人的安危付出一切的救世主，轉折突兀到以為他背後還有陰謀。他跟景甜的曖昧，話來就來，完全不能打動觀眾。其他角色，即使是劉德華扮演的軍師，也蒼白得可以，在結局原本應該感人肺腑的情節，無法製造出相應效果。還不斷強調「信任」？在長城之內說信任？搞笑嗎？

說官能刺激，荷里活的特技班底，總不會太失禮。但由西方怪獸轉為中方神獸，只是一味得個多字，以量取勝。從畫面所見，數量之多，是超乎尋常地誇張，硬拼硬，根本無可能有機會逃出生天。於是，最後反敗為勝的方法，是擒賊先擒王，擊碎獸王就可以將其他跟班的活動能力變零。中國神獸，比美國喪屍更不由自主。哈哈，我明白了，不要把「長城」當電影看，應該要把「長城」當成政治宣傳片。

電影「長城」劇照
電影「長城」劇照

由「英雄」開始，這十多年來，張藝謀已經很擅長為強國化妝。以前，「十面埋伏」與「滿城盡帶黃金甲」，張藝謀像孫繼海去曼城，隻身前往外地，盡力為國增光。來到今時今日財大氣粗，中國球員情願留在中超，也未必希望離鄉別井，反而是重金買入外國球員過中超效力，像上海上港買入奧斯卡，在這一個層面，「長城」請來麥迪文，承先啟後，可以預期，將會有更多奧巴美耶、朗尼之類的明星登陸。

值得研究是，請了奧斯卡過中超，究竟當他是一個名牌手袋般滿足虛榮，還是一心想借他來提升中超實力？「長城」的確還遠遠不如麥迪文的前作，例如「火星任務」，甚至「叛諜追擊」，但作為學習或模仿，「長城」也總算踏出了第一步。如果真想把中國影業向荷里活方向發展，下一步，不是引入畢彼特或者里安納度狄卡比奧；下一步，應該是鼓勵任何人可以盡情地批評，發展出一個弱肉強食的市場。就似中超，買入美斯買入 C 朗，也沒有用的。假如不批准球迷在球場爆粗的話。

  • 電影「‪長城」預告
方俊傑 特事特辦

方俊傑，利物浦球迷，前「壹週刊」生活組編輯。主打電影介紹、人物專訪、體育專欄、電視表。

相關新聞

「星聲夢裡人」榮奪 7 個金球奬獎項。　圖片來源：路透社

電影已死？ 馬田史高西斯、列尼史葛這樣說……

電影「星聲夢裡人」劇照

江皓昕：「星聲夢裡人」——勇於做夢的愚者們，城市還是會為你而璀璨

seeyoutmr

江皓昕：「擺渡人」——關於所謂「爛片」，我想說的其實是……

istock-458414655

那些年電影裡下過的人造雪

電影 Silent Night 劇照

雷米諾雅：兩齣顛覆傳統聖誕的奇幻電影

los-alamos-poster-tall-1536x864

江皓昕：俠盜一號，星戰復刻

電影「俠盜一號」劇照

看星球大戰外傳前的 5 項須知

電影「鋼鋸嶺」劇照

方俊傑：金球獎前瞻——改朝換代的一屆


本月熱門

圖片來源：路透社

陶傑：中環小朋友的錯

582695675b116

潘度琳：逃恥中的不婚女性

cx9tilgusaaek1b

紅眼：你的愛情有點難懂，並不代表世界不能包容

iron_batman

硬漢有時軟軟的？蝙蝠俠對鐵甲奇俠


昨日要聞
  1. 我們踏入「語音智能時代」了嗎？
  2. 日本家長又愛又恨的幼兒酒店
  3. 科網獨角獸：不是用錢就成王
  4. 抗暖化新路：CO2 成蘇打粉
  5. 陶傑：科學就是科學
  6. 刺殺暗器大全：雨傘、煙斗、信鴿？
  7. 一箱思念‧後篇
  8. 江皓昕：「星聲夢裡人」——勇於做夢的愚者們，城市還是會為你而璀璨
  9. 鄭立：投資者是你的長期盟友
  10. 梁迪倫：文化之路難走，也有難得之人
星級話題
科學|Pokemon Go|App|工作|巴西|足球|社交|梁振英|家長|醫療|太空|心理學|建築|研究|桌遊|女性|法國|基因|共和黨|英語|語言|第二次世界大戰|美國大選|難民|日本|室內設計|敍利亞|品牌|學習|選舉|食物|網絡|board game|德國|城市|北韓|氣候變化|歧視||特朗普|google|戲劇|恐怖主義|消費|親子|記憶|里約奧運|伊斯蘭|文學|藝術|兩性|衣著|社交媒體|內戰|俄羅斯|戰爭||挪威|奧運|企業管理|生活|子女|房屋|設計|創業|恐怖分子|眼疾|旅遊|企業|愛情|歐盟|飲食|影評|機械人|中國|反恐|脫歐|杜林普|意大利|丹麥|總統|希拉莉|遊戲|Facebook|年輕人|企業家|出版|全球暖化|經濟|生態|美國|希特拉|公投|人工智能|電影|澳洲|時尚|大數據|Netflix|移民|英超|失業|美劇|西班牙|貧富懸殊|納粹|教育|環保|奧巴馬|伊斯蘭國|大腦|倫敦|污染|傳媒|哲學|文化|逃稅|健康|大選|英國|香港|智能手機|歐洲|插畫|運動|歷史|投資|毛澤東|恐襲|台灣|小說|非洲|Brexit|民主|AI|潮流|動物|閱讀|攝影|中東|音樂|時裝|城市規劃|科技|日劇|商業|學生|印度|卡梅倫|廣告