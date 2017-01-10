方俊傑：「長城」就是上海上港

作為一齣電影，無論你還憧憬會是一齣言情片，還是如張藝謀所言，只當成一齣官能刺激娛樂片，「長城」都不夠好看。即使官方機構強行壓制網上評論，也改變不到觀感。說情，麥迪文由一心偷炸藥的小偷，突然變成了為一班陌生異鄉人的安危付出一切的救世主，轉折突兀到以為他背後還有陰謀。他跟景甜的曖昧，話來就來，完全不能打動觀眾。其他角色，即使是劉德華扮演的軍師，也蒼白得可以，在結局原本應該感人肺腑的情節，無法製造出相應效果。還不斷強調「信任」？在長城之內說信任？搞笑嗎？

說官能刺激，荷里活的特技班底，總不會太失禮。但由西方怪獸轉為中方神獸，只是一味得個多字，以量取勝。從畫面所見，數量之多，是超乎尋常地誇張，硬拼硬，根本無可能有機會逃出生天。於是，最後反敗為勝的方法，是擒賊先擒王，擊碎獸王就可以將其他跟班的活動能力變零。中國神獸，比美國喪屍更不由自主。哈哈，我明白了，不要把「長城」當電影看，應該要把「長城」當成政治宣傳片。

由「英雄」開始，這十多年來，張藝謀已經很擅長為強國化妝。以前，「十面埋伏」與「滿城盡帶黃金甲」，張藝謀像孫繼海去曼城，隻身前往外地，盡力為國增光。來到今時今日財大氣粗，中國球員情願留在中超，也未必希望離鄉別井，反而是重金買入外國球員過中超效力，像上海上港買入奧斯卡，在這一個層面，「長城」請來麥迪文，承先啟後，可以預期，將會有更多奧巴美耶、朗尼之類的明星登陸。

值得研究是，請了奧斯卡過中超，究竟當他是一個名牌手袋般滿足虛榮，還是一心想借他來提升中超實力？「長城」的確還遠遠不如麥迪文的前作，例如「火星任務」，甚至「叛諜追擊」，但作為學習或模仿，「長城」也總算踏出了第一步。如果真想把中國影業向荷里活方向發展，下一步，不是引入畢彼特或者里安納度狄卡比奧；下一步，應該是鼓勵任何人可以盡情地批評，發展出一個弱肉強食的市場。就似中超，買入美斯買入 C 朗，也沒有用的。假如不批准球迷在球場爆粗的話。