4 個關鍵詞，造就日本人文關懷社會

1月10日
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香港人崇日？或者該說他們是崇優。整潔的日本街道，是許多外地人到日本的第一文化衝擊，再細心感受，便會察覺日本獨特的關愛文化。澳洲 Flinders 大學考古學教授 Claire Smith、研究助理 Gary Jackson 與日本九州大學考古學教授溝口孝司早前撰文分析，日本是如何把關愛與分享精神帶到社會的每個層面，他們用了一個字來總括日本社會：「polite」。

japan_basket關愛

他們發現「polite」其一就是對他人的關愛，例如女性在餐廳如何放置手袋已是學問：放在座位上好，還是在地上？在日本，椅子下面就有籃子可以讓客人放袋。在餐廳、咖啡店、提款機、部分公寓等地，不少也會提供擱板讓人可以放手袋或銀包等隨身物件，方便他們掏錢或拿鎖匙。

商店設有小盤方便客人付款，付硬幣零錢和找續便更加清楚。另外商店一般也有小籃子讓客人丟棄收據。在日本還可以找到公共儲物櫃。此外，公共電話的高度也讓坐輪椅者可輕易使用。

japan_transports秩序

禮貌的英文「polite」源自拉丁語的「politus」，意謂讓事情順暢。保持秩序，做相宜行為便能使生活順暢。日本地鐵站內設有清晰指示，提醒人要排在兩側，方便車廂乘客下車。車廂內也有指示燈號，提醒乘客下一站將在哪一邊開門，避免混亂。

japan_kids安全

「polite」也希望別人能有安全感。日本的公共廁所設有兒童高椅，在父母「不方便」之時保障兒童安全。小童在放學時或手持旗子和戴着顯眼的帽子，讓駕駛者注意到他們過馬路。即使是在狹小的空間，因為行人的流量和速度都得以控制，市民能安心在各處步行，日本人習慣使用公共運輸以外，同時也習慣步行。安全社會也使日本父母安心讓兒童獨自上學

japan_seat潔淨

一個「polite」社會，會希望別讓陌生人感到不適。日本交通公具的司機大多都戴着雪白的手套，日本的士座位鋪著白色的座墊，正正是為了顯示環境的潔淨，讓乘客搭得安心。

鞋架大多放置在屋外，在餐廳、神社和寺廟亦設有鞋櫃。進入室內前先脫鞋，展示對他人的尊重。日本座廁更是首屈一指，具溫暖和清洗功能，並提供清新劑與音樂保障「私隱」。

考古學與當代

大家會否奇怪日本社會現象與考古學教授有何關係？Claire Smith 等考古學者就指出，雖然考古學重點是文物研究，但因我們正活在物質社會，我們每日的行為便塑造了身邊的物質。

考古學幫助人探究一般人不為意的社會本質，尤其在日本人習以為常的時候。Smith 等引述一名日本女士對於手袋籃和道路指示說：「它們很普通啊，我沒有注意到，原來如此。」不過，轉身看看跨國咖啡店如 Starbucks、Mr Donut、Aux Bacchanales 及 Cafe Barbera，這些咖啡店着重表現歐美文化環境，便能發現他們缺少的日本人文關懷

當然不是事事皆為日本獨有，在香港也有數之不盡的指示牌，在韓國也有潔淨體貼的洗手間，在歐美也有便利傷殘者的公共設施。然而，到過日本便會感受到，這一系列的關愛表現，釀造了一種獨有的空氣，Smith 稱之為「polite」，中文應叫做「文明」。

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