遊日常見問題之一，是零錢很多很散。

吃飯購物坐巴士，掏出了一堆硬幣，放在手心逐個認，尤以 50 円最難辨識。它不像 1 円又小又輕，亦不像 500 円又重又金。你驟眼看以為是 100 円，中間卻多了個洞，再看又以為是 5 円，顏色卻是銀不是金。搞了半天，司機侍應服務員仍笑著等，自己倒先尷尬起來。因此有說，日本的收銀處多有小盤，供人放置硬幣找續，既為減少身體接觸，也為將錢看清看楚，免得雙方拗數。

50 円和 100 円硬幣均是常見常用，但它們的歷史原來不算很長。

50 円硬幣在 1955 年初登場，當時正面已印有菊花圖案，中間卻沒有洞。兩年後，100 円硬幣面世，為了以茲識別，以及節省原料，由 1959 年起 50 円硬幣就開了洞。至於製造原料，初代的 50 円和 100 円硬幣，分別用鎳和銀造，其後全球工業對這些金屬的需求急增，為確保能大量造幣，從 1967 年兩者均改用白銅。在同一年，100 円的圖案亦由鳳凰、稻穗，變成櫻花，並沿用至今。

近年，隨著電子貨幣興起，以及消費稅增加，日本國民逐漸改變習慣，變得少用現金多用卡，「份量十足」的硬幣，更是備受衝擊。自 2000 年起，50 円和 100 円硬幣的流通量均告減少。日本銀行的統計顯示，截止 2016 年 11 月為止，市面流通的 100 円硬幣減至 105.43 億個，50 円硬幣更只有 43.78 億個，是日本現行 6 種硬幣中流通量最少。

流通量減少的硬幣，還有它們的「兄弟」5 円。過去，由於「5 円」的發音，與含有幸福之意的「ご縁」相同，所以 5 円這款硬幣，除了一般交易付款，亦多用作參拜時的香油錢。但由 2014 年起，東京的愛宕神社皆在年初數日，設置電子貨幣「樂天 Edy」讀卡器，讓善信們刷卡代付香油錢，取代 5 円的獨特價值。

或許再過十年廿年，這些硬幣的存在意義，只是「疊銀仔」的道具而已。