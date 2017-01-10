1月10日
4 個關鍵詞，造就日本人文關懷社會
電影已死？ 馬田史高西斯、列尼史葛這樣說……
1914 年的一滴清酒，釀出百年後的台北華山藝文特區
日元硬幣的造化
保加利亞奇聞：國營電台不可播國歌
Tesla 真競敵：把車「列印」才實際
2017，改壞習慣實得！
方俊傑：「長城」就是上海上港
原人：慢活日本東北雪國美
Eric Chan：馬會投資失利？

日元硬幣的造化

A+A-

shutterstock_545308957

遊日常見問題之一，是零錢很多很散。

吃飯購物坐巴士，掏出了一堆硬幣，放在手心逐個認，尤以 50 円最難辨識。它不像 1 円又小又輕，亦不像 500 円又重又金。你驟眼看以為是 100 円，中間卻多了個洞，再看又以為是 5 円，顏色卻是銀不是金。搞了半天，司機侍應服務員仍笑著等，自己倒先尷尬起來。因此有說，日本的收銀處多有小盤，供人放置硬幣找續，既為減少身體接觸，也為將錢看清看楚，免得雙方拗數。

50 円和 100 円硬幣均是常見常用，但它們的歷史原來不算很長

50 円硬幣在 1955 年初登場，當時正面已印有菊花圖案，中間卻沒有洞。兩年後，100 円硬幣面世，為了以茲識別，以及節省原料，由 1959 年起 50 円硬幣就開了洞。至於製造原料，初代的 50 円和 100 円硬幣，分別用鎳和銀造，其後全球工業對這些金屬的需求急增，為確保能大量造幣，從 1967 年兩者均改用白銅。在同一年，100 円的圖案亦由鳳凰、稻穗，變成櫻花，並沿用至今。

鎳造無洞 50 円硬幣甚為罕見，網上放售的價格，可較面值高出 10 倍。圖片來源：amazon.co.jp
鎳造無洞 50 円硬幣甚為罕見，網上放售的價格，可較面值高出 10 倍。圖片來源：amazon.co.jp

近年，隨著電子貨幣興起，以及消費稅增加，日本國民逐漸改變習慣，變得少用現金多用卡，「份量十足」的硬幣，更是備受衝擊。自 2000 年起，50 円和 100 円硬幣的流通量均告減少。日本銀行的統計顯示，截止 2016 年 11 月為止，市面流通的 100 円硬幣減至 105.43 億個，50 円硬幣更只有 43.78 億個，是日本現行 6 種硬幣中流通量最少。

流通量減少的硬幣，還有它們的「兄弟」5 円。過去，由於「5 円」的發音，與含有幸福之意的「ご縁」相同，所以 5 円這款硬幣，除了一般交易付款，亦多用作參拜時的香油錢。但由 2014 年起，東京的愛宕神社皆在年初數日，設置電子貨幣「樂天 Edy」讀卡器，讓善信們刷卡代付香油錢，取代 5 円的獨特價值。

或許再過十年廿年，這些硬幣的存在意義，只是「疊銀仔」的道具而已。

相關新聞

japan_kids

4 個關鍵詞，造就日本人文關懷社會

hot-spring

原人：慢活日本東北雪國美

圖片來源：Flickr

日本家長又愛又恨的幼兒酒店

圖片來源：路透社

留住人民幣，不如瞓身比特幣

圖片來源：Flickr / inefekt69

消失的東京的士行燈

日劇「金田一少年之事件簿」劇照

紅眼：還會再見吧，高遠遙一

2016 年銷路最佳的音樂人是 1782 年出道的莫札特。

2016 年最暢銷的音樂人是……

中東國家巴林的平均電影票價冠絕全球。

全球電影票價一覽


本月熱門

圖片來源：路透社

陶傑：中環小朋友的錯

582695675b116

潘度琳：逃恥中的不婚女性

cx9tilgusaaek1b

紅眼：你的愛情有點難懂，並不代表世界不能包容

iron_batman

硬漢有時軟軟的？蝙蝠俠對鐵甲奇俠


昨日要聞
  1. 我們踏入「語音智能時代」了嗎？
  2. 日本家長又愛又恨的幼兒酒店
  3. 科網獨角獸：不是用錢就成王
  4. 抗暖化新路：CO2 成蘇打粉
  5. 陶傑：科學就是科學
  6. 刺殺暗器大全：雨傘、煙斗、信鴿？
  7. 一箱思念‧後篇
  8. 江皓昕：「星聲夢裡人」——勇於做夢的愚者們，城市還是會為你而璀璨
  9. 鄭立：投資者是你的長期盟友
  10. 梁迪倫：文化之路難走，也有難得之人
星級話題
AI|台灣|時裝|兩性|英語|科學|閱讀|西班牙|愛情|恐襲|奧運|納粹|中東|挪威|眼疾|創業|時尚|特朗普|大選|設計|小說|影評|google|奧巴馬||子女|污染|環保|梁振英|親子|太空|巴西|企業管理|企業|投資|基因|難民|貧富懸殊|動物|城市|第二次世界大戰|卡梅倫|中國|桌遊|英超|家長|脫歐|人工智能|品牌|房屋|敍利亞|日本|英國|美國大選|網絡|學生|逃稅|歷史|傳媒|香港|美劇|潮流|北韓|文化|丹麥|研究|全球暖化|反恐|出版|Pokemon Go|女性|總統|經濟|希拉莉|醫療|Brexit|澳洲||建築|App|廣告|民主|恐怖主義|生活|德國|俄羅斯|運動|城市規劃|恐怖分子|室內設計|語言|遊戲|法國|文學|歧視|大腦|企業家|毛澤東|內戰|商業|音樂|選舉|戲劇|移民|食物|機械人|非洲|印度|足球|失業|旅遊|工作|日劇|教育|Facebook|健康|共和黨|學習|氣候變化|意大利|杜林普|社交媒體|插畫|里約奧運|希特拉|Netflix|電影|伊斯蘭國|美國|戰爭|年輕人|飲食|歐洲|記憶|board game|智能手機|大數據|生態|攝影|藝術|公投|倫敦|社交|消費|歐盟|哲學|衣著|心理學|伊斯蘭|科技