1月10日
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電影已死？ 馬田史高西斯、列尼史葛這樣說……
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電影已死？ 馬田史高西斯、列尼史葛這樣說……

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「星聲夢裡人」榮奪 7 個金球奬獎項。　圖片來源：路透社
「星聲夢裡人」榮奪 7 個金球奬獎項。　圖片來源：路透社

第 74 屆金球獎揭盅，「星聲夢裡人」（La La Land）榮奪 7 個大獎，影評指，此歌舞片除了拍得動人，其原聲大碟更是動聽，叫人更在上映前就買碟狂煲，聲色皆全，必成經典。然而，像馬田史高西斯、列尼史葛這些大導演，卻對現時的電影發展感到失落，甚至坦言「電影已逝」，為甚麼？

在上月美聯社的專訪中，拍過 Taxi Driver 和 Goodfellas 等著名電影的大導演馬田史高西斯感嘆：「電影已逝」、「那些陪我長大的、我正在做的電影，都已逝去。」（”The cinema I grew up with and that I’m making, it’s gone.”）。現在的電影，已經面目全非。

馬田史高西斯解釋，毫無疑問，戲院一直為觀眾提供公共體驗，「但這是哪種體驗呢？是否總是要拍主題樂園電影？」。史高西斯續指，「我聽起上來像個老頭，我的確是」，可是從前在大銀幕上看 Lawrence of Arabia（沙漠梟雄）、2001: A Space Odyssey 和 Vertigo （迷魂記）等的體驗現已不再復返。科技普及所造成圖像激增、對膚淺技術的過度依賴破壞了年輕觀眾感受電影的力量。

「電影應可影響一個人的生命」，「不幸地，新一代不知道電影的重要。」馬田史高西斯這樣說。

馬田史高西斯
馬田史高西斯

拍過 Alien 和 Blade Runners 的列尼史葛受訪時，也表達了類似感受：「大體上，電影頗差」（”Cinema mainly is pretty bad”），並且擔憂電影的未來。

馬田史高西斯和列尼史葛對電影前途的判斷有其根據。去年美國電影票房再次是超級英雄電影及其他系列電影的天下，在 10 大票房電影當中，只有列尼史葛的 The Martian（火星任務）和 Pixar 的 Inside Out 是原創電影。造成今日電影境況的原因何在？馬田史高西斯認為，今日電影業缺乏創意，可歸咎於電影公司偏好穩定、依賴系列的製作系統；列尼史葛則指，這與故事薄弱的超級英雄電影有關。

然而，與列尼史葛相反，馬田史高西斯對電影未來仍然樂觀。史高西斯認為，科技發展帶來了電影拍攝的革命，讓大眾能夠以低成本製作電影；而且，如 Wes Anderson、Richard Linklater 等較年輕的導演的作品也頗有質素。所以，準確來說，史高西斯對當前電影發展的批評，其實矛頭是指向與大電影公司的製作態度，以及那些令到原創故事式微的「主題樂園電影」（theme-park movie）。

馬田史高西斯籌備多年，終能推出的新作 Silence 雖然在港還未上映，但在外地已獲得好評，不知道他這齣新戲能否保留到舊時代的電影精神？他和列尼史葛的批評，又是否有理？影迷拭目以待。

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