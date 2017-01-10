原人：慢活日本東北雪國美

1月10日
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早前不少港人到北海道賞雪，被迫滯留札幌的新千歲機場，聖誕假期被迫延長，不知是否樂事。日本東北部，距離北海道一步之近，由於在本州上，交通較方便，是賞雪和溫泉好地方，而且也有百年古鎮——東北小京都角館，比北海道多添一份歷史意義。

東北遊客不多，沒有東京和大阪的人氣，人數少得讓我獨享溫泉。這裡多數是日本人或台灣人遊客，不少台客愛在東北滑雪，過一個白色冬季。冷門，除了天氣嚴寒，不少景點在冬天會關門，而且交通不便，不少地方只有慢速火車，到達景區動輒 3 小時，來回用上 6 小時，資訊不多，如果不小心規劃，難免走冤枉路。來到東北，學習慢活，切記貪心，一天去到二處地方已是萬幸，部分景區有不同玩意，絕對可消磨一整天。

當中雪景最美要數位處深山的乳頭溫泉，這裡是我見過最美雪景，沒有之一，但一切源自幸運。

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連綿不絕的雪山

這裡像情書的純白無暇，抬頭秋田駒岳、黑山、烏帽子岳和小白森山連綿不絕的雪山，積雪近腰部，山毛櫸森林餘下枯枝，無聲抵受寒冬。本來我打算入乳頭溫泉鎮一看，但突然見到鎮內最有名的秘景鶴之湯溫泉告示牌，見有外國人下車，就跟著下車前行。秘景真是名不虛傳，雪之美要用雙腳才能感受。後來才知道步行道已被大雪封鎖，只能用車路前行。

前往鶴之湯溫泉分館的路況不太好走，路面帶冰，濕滑異常，但景色非常漂亮。白色將我包圍，雪山層層疊起，像古代水墨山水畫，一片片魚鱗鑲在白雪上，山腰是一幅有序的杉林，剩下黑色的樹幹，黑白並置，冬日映照樹椏，萌發紅色的梢頭。眼前是河流溪水，雪雖大，黑石露出在外，淙淙流水的天籟，偶有小瀑布點綴，終於找到心中的東北雪域。

走上近一小時，才走到鶴之湯溫泉分館，職員說沒有溫泉浸浴，要到鶴之湯溫泉，多行 20 分鐘。室外的氣溫不足 5 度，冰雪在地，不得不放棄，截順風車到目的地，幸好日本年輕夫妻幫忙，順利過關。原來車路都不好走，花上 10 分鐘才到達，如果走恐怕要一小時。

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男女裸體浸溫泉

鶴之湯溫泉不愧雪國天堂，傳統的木建築，白雪掛屋，河流繞屋而過，四周冒出溫泉的蒸氣，以為回到百年前的日本，時間在此停留。鶴之湯有黑白二色的小溫泉，水溫 42 度，很適中，舊式木澡堂，遊人不多，獨享大石浴缸。

露天的溫泉在雪山跟前，為男女混合，跟上年紀的婆婆伯伯赤條條浸溫泉，難得最傳統的日式體會。眼前的白雪，身體浸在滑滑的溫泉水中，說不出的暢快。

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坐公車走入乳頭溫泉街，抬頭是 1,637 米的秋田駒岳，被譽為高山植物寶庫，景色不如山毛櫸森林的美，幸好我們亂走，闖入仙境。乳頭溫泉還有其他溫泉，各有賣點，有的有瀑布，也有的對皮膚有幫助。碰到日本母女，在此住上二天，買下溫泉放題通行證（1,500 日元），放題式浸遍 7 個溫泉，她們說最好還是鶴之湯。

順路回到田澤湖 JR 站，也可一看田澤湖，再坐一站可到達東北小京都——角館，感受百年前的武士生活。

交通︰東京乘搭秋田新幹線，到田澤湖 JR 站（約 3 小時），乘公車約 40 分鐘，於鶴之湯站下車，再步行約 40-80 分鐘；或者在乳頭溫泉車站下車，轉乘溫泉公車（約 20 分鐘）。
原人 7遊記

原人，植根香港的城市研究員，曾任大學講師，研究社區和文化保育。放眼世界，遊歷 45 國，五大洲，本地欣賞社區的樂趣，國外沉迷第三世界的浪漫，最愛國度是伊朗和緬甸，景點有趣，卻不及人的真摰，尋回城市失落的笑容。

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