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鄭立：軸心與同盟的陸戰戰略觀念

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Axis & Allies Pacific 1940
Axis & Allies Pacific 1940

雖然「軸心與同盟」（Axis & Allies）這遊戲有很多的玩法，而不同的版本又會衍生出不同的戰略，畢竟規則和地圖在不同版本都不一樣，設計者也有意改變一些玩者的習慣，有些甚至連兵種的價錢和效果都有改動過。不過有些基礎理念，卻是不太改變的。特別是新手，在創造任何太複雜的戰略之前，都應該先理解一些客觀的規則特點。

首先這遊戲的經濟資源，除了 IPC 之外，最重要的就是工廠的生產量。因為很多版本中，工廠的生產量都是受限的，所以就算你儲起很多錢，也未必可以一回合內變成你所需要那麼多的步兵，因此除了 IPC ，怎樣有效運用你的工業生產量是很重要的，也是新手很常忽視的事情。

那是因為，在這遊戲的戰鬥中，勝負的關鍵，往往是參戰部隊的「數量」。這是新手們未必理解的觀念，特別是面對繁多的部隊種類，每個都有不同的攻守能力時，新手們很容易會迷戀一些高性能的部隊，例如戰鬥機，相反，對於性能弱而便宜的步兵，不太看得上眼。

axis-allies-pacific-1940-2可是在 A&A 的世界裡，性能最弱的步兵，可是戰場的主角和最重要的兵種。那是因為他擁有最強的性能：便宜。因為這遊戲中，除了戰艦可以吃兩招外，不論甚麼兵種承受攻擊的能力的後果，都是即死。坦克和步兵，雖然看起來前者比較硬淨，但實際上都是被人一掌打死。

所以雖然軍隊的品質有影響，但是能夠承受的折損數量，比起品質更重要，而步兵就是填充這數量最重要的軍種。不信的話，你可以用數學按遊戲的戰鬥規則，計算一下或然率，你會發覺在同樣工業值下，盡可能擁有最大量的步兵，大部分時候都是正確的。就算步兵攻擊力一，防守力二，兩個步兵攻擊一個防守的步兵，前者獲勝的機會還是較大。

所以像德國，蘇聯這些陸權大國，基本上有多少工業生產力，就會先建好多少步兵，再多出來的 IPC 才考慮把一些步兵換成較高級的武器。特別是這些陸權國家是遊戲戰場的中心點，一旦步兵的數量不足，就很容易被敵人打穿，迅速輸掉。

你可能會問，砲兵，坦克不重要嗎？當然重要，但不及步兵重要，這些較貴的陸軍是支援你攻擊力的，但防守時基本上和步兵沒有太大的分別。那麼你會問，那我是攻擊方，例如德國侵略蘇聯，是否就不同？那也沒有不同。因為就算你要攻擊，也需要先把步兵墊上去當消耗品，而不是直接燒掉坦克和飛機，沒有足夠的步兵而貿然攻擊的話，你就會燒掉貴價兵種而快速崩潰。

特別是坦克，因為它有兩格的移動範圍，可以作為後補。故此，你的步兵先推四個回合向前，然後坦克可以在第二個回合才生產，因應其速度較快，在第四個回合，坦克便能和步兵會合，一起作戰。所以你不應該第一回合就生產坦克，而是在你確定你兩回合後要攻擊時才生出來，特別是戰況惡劣時，你將需要更多經得起消耗的步兵，而不是坦克。步兵就算沒有坦克，也可以靠空軍支援，獲得攻擊能力，可是坦克沒有步兵就難有防守能力了。

不過，這也不是叫你完全不要生產坦克和砲兵，而只是說，步兵大部分時候都較優先，特別是你使用蘇聯時，因為你的飛機數量很少，你總需要少數的坦克和砲兵，去協助你反攻，畢竟反攻也是為了拖延德軍的攻勢。這時候，少量的坦克和砲兵能夠在步兵墊住消耗下，增加一點攻擊力，但也只是增加一點就可以，而不需要比率太大，那是在你生完步兵還有錢剩時才買的奢侈品。

總之把部隊的數量盡量增加至最大化，是你第一件要學的事情，這個遊戲絕對是比較數量的。

以上圖片取自 boardgamegeek.com
鄭立 今晚Board野夜唔夜呀

鄭立，Cheng Lap，香港人。從不被寄望的職校生到取得香港中文大學比較史學碩士，曾任教職，後轉行創辦公司並開發電腦遊戲「民國無雙」。長於議題思辨、邏輯推演，評析經濟與政治局勢。現於香港「明報」，台灣 udn 「鳴人堂」專欄，以及 PTT 論壇發表文章。著有「有沒有 XXX 的八卦」。作者臉書：Cheng Lap。

https://www.facebook.com/leglory1988

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