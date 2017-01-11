中國資助埃及建新首都　恐淪鬼城

談起埃及首都，你可能會想起到開羅附近的「獅身人面像」和「胡夫金字塔」等歷史遺跡；然而，在不久的將來，埃及的首都或會是「先進」、「永續」和「中資力量」的代名詞 —— 中資企業投資 350 億美元到埃及的「遷都計劃」上，協助埃及在開羅附近建設一個全新的未來城市，解決開羅現存問題。但是，計劃卻有觸礁，淪為「鬼城」的危機。

埃及的「遷都計劃」在兩年前就開始籌備。2015 年年頭，政府官員提出，埃及須建立新首都，解決開羅人口密度過高、污染及樓價高漲等社會問題。預想中，此尚未命名的新首都，將會建於開羅以東的沙漠之上，面積約 700 平方公里。新首都的開發規模亦會仿照土地大小相約的新加坡，建立由綠色能源發電的「國際大都會」，提供超過 110 萬個單位、175 萬以上的就業空缺。無論是機場、大學、醫院、會展中心、清真寺，還是「全世界最大的公園」，城內都應有盡有，一併俱全。

如此巨大的計劃，當然需要錢。錢從何來？中國。

在中國國家主席習近平上年 1 月訪問過埃及後，中資企業緊隨其後，接連到埃及這「一帶一路」國家冒險。近月，與另一家中國國企合共投資 350 億美元到遷都計劃之上，而計劃需要 450 億美元，中國資本亦即幾乎佔整個遷都計劃第一期的所需金額的 8 成。第一期基建將會於 5 年內完成，現正建設中。

然而，埃及的新首都也有淪為中國內蒙鄂爾多斯、呈貢新區等「鬼城」的危機。

CNN 報道指出，現時，在首都開羅附近，已有 8 個曾得巨額投資、但十室九空的衛星小鎮。埃及城市規劃師 David Sims 分析，目前 8 個新市鎮該足以滿足人口需要，但埃及人都叫那些新市鎮作「鬼城」（ghost towns），因為那些新市鎮的房屋價格高昂，大部分開羅居民都難以負擔得起。建築師 Kareem Ibrahim 也指出，無論埃及建設多少城市，市政府久存的頑疾都不能治癒 ——公共服務疲弱，近 50% 開羅市民沒有排污系統 —— 「資金應往提供公共服務和設施方向走。與其建設新城市，倒不如思考如何改善現有城市的管治架構」。