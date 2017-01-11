無人聽到　卻能評核你的面試

如果有一天電腦當上你的面試官，你夠格不夠格勝任新工由它說了算，你作何感想？電話面試流行了好幾年，對企業來說，它的好處在於避免以貌取人，而且可以節省面試時間和人手。不過最近就出現一種新型電話面試，在話筒另一頭與你對話的，不是你未來老闆或人事部經理，而是電腦。

與信奉能力測試和心理測試的心態不同，最近德國部分企業招聘篩選第一步，是要求求職者致電給他們的語音分析熱線，鍵入個人密碼後，回答一連串電腦問題，例如「星期日你會做甚麼打發時間？」「上一次渡假感覺如何？」，如此閒話家常，如果你覺得「無嘢好講」，還可以跳到下一題，對電腦來說你答甚麼都無所謂，最重要是你怎樣表達。

短短 15 分鐘的電話面試，全程由電腦主導，過後無真人翻聽。電腦會根據你的說話語調、遣詞用字、句子結構等評定你的個人特質，例如面對改變夠不夠開放，熱情與否、有沒有同理心、組織能力如何、是否友善等等。只需 0.01 秒，電腦已經做好圖表總結你的為人，然後將之與公司的理想人選圖表比對。

這套語音分析工具由德國的科技企業 Precire Technologies 設計，現時已有人力資源巨頭 Randstad、法蘭克福機場管理公司等企業採用。除了招聘，部分企業更會用於評估和訓練員工的溝通技巧，量度員工壓力水平，和判斷是否適合晉升。

系統的分析基準是來自 Precire 委託的 6,000 人的語音採樣。研究人員首先請這些人接受語音分析和傳統的個性測試，再比對其語言模式和所屬人格特質的關係，最終形成用於篩選求職者的語音分析系統。Precire 創辦人 Mario Reis 指，無意讓電腦系統全面取代真人面試，不過論溝通技巧的評斷能力，的確無人能及其 Precire 系統：「我相信世上無人能夠單靠 15 分鐘的對話分析出一個人的性格和本事。」

因為電腦沒有主觀感想，Reis 指語音分析系統可以避免公司在人事決定上出現年齡和性別歧視，更不會以貌取人，畢竟系統單靠聲音判斷；而利用電腦辦事，招聘公司也省人省時。不過，有人力顧問擔心，求職者會刻意改變說話方式迎合，操控電腦分析結果；另外人事部也有可能為求省事，全盤交給電腦決定。

美國格拉斯哥大學電腦科學專家 Alessandro Vinciarelli 也對此有保留，無可否認，新技術為此前受學歷背景或其他因素影響仕途的人予以新機會；但他也指出語言分析技術面世不過 5 年，目前普遍只能做到 50% 準確度。如此看來，請電腦當面試官的企業看來先進，對求職者來說則見仁見智了。