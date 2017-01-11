全球暖化未屆攝氏兩度死線，惡果已排山倒海而來，由促成自然災害到激發武裝衝突、滅絕動物到氣候難民，氣候變化已成為本世紀最大問題。氣候暖化導致全球生活環境惡化，難民四處流徙，不單撤離地區受害，移民地點亦難倖免。正如剛已故的波蘭社會學家 Zygmunt Bauman 所說：區域方案不能解決全球問題。世界難民問題必須全球共同解決。

亞洲

亞洲開發銀行副行長 Stephen Groff 指出，亞洲屬於最容易受氣候變化影響的地區。近數十年來，大量內陸人口遷往沿海城市，一項研究預測 2060 年亞洲低海拔人口將較激增至 9 億 8,300 萬人，佔全球低海拔人口九成，水位若隨氣溫持續上漲，牽連極大，加上全球暖化將導致鹹潮、沙漠化、冰川消融及降雨量減少等生態問題，亞洲內陸環境同樣日趨惡化。而在首當其衝的太平洋地區，去年最少有 5 個島嶼淹沒，部分島國已準備徙置國民至其他國家，例如基里巴斯（Kiribati）就在斐濟買地安置 10 萬公民，預計 2020 年開始撤離。中國西北則經歷嚴重沙漠化，據紐約時報報道，中國沙漠平均每年擴張 3,300 多平方公里，自 1975 年至今，已有 54,000 平方公里面積變成沙漠－－相當於一個克羅地亞－－氣候難民早已在西北部流竄，例如內蒙阿拉善盟一帶便有 3 萬人被政府徙置。

中東

2015 年有過百萬移民遷徙至歐洲尋求庇護，其中絕大部分來自中東及非洲，敍利亞、阿富汗及伊拉克近年動亂不斷，位列頭三位最大移民輸出國。戰亂釀成逃難潮，而全球暖化又激化了地區衝突：美國國家科學協會（PNAS）研究顯示，大量溫室氣體排放，導致地中海東部持續升溫，土壤濕度下降，愈趨乾燥，而 2006 年至 2011 年，敍利亞受旱災重創，造成國內多達 200 萬人流離失所，社會不穩直接激化內戰，敍利亞多達 1,500 個武裝派系之中，美國國務卿克里就指出不少為爭奪資源而戰。解決衝突，同時緩和氣候變化，重整健康生態環境，才能有效遏止難民潮，否則即使戰事終結，土地資源不足為生，難民危機會繼續存在。解決全球暖化，才是長遠和平之道。

非洲

歐洲難民之中，不乏來自撒哈拉以南的非洲國家，美國進步中心（Center for American Progress）研究顯示，當地沙漠化及水資源匱乏造成大量人口遷徙。與敍利亞一樣，非洲乾旱導致農作歉收、畜牧環境惡化，繼而刺激地區資源衝突。「世界又熱又平又擠」（Hot, Flat, and Crowded：Why The World Needs a Green Revolution—And How We Can Renew Our Global Future）作者佛里曼（Thomas L. Friedman）在國家地理雜誌紀錄片「多災兇年」（Years of Living Dangerously）中指出，非洲移民不少屬於氣候難民，特別是受害最深的農村人口，近有搬至城市，遠則遷徙至北非，甚至偷渡去歐洲，跨越地中海死亡之路只為謀生。另外，宣明會引述官方研究指，氣候變化將引致部分非洲國家最早在於 2020 年的農物收成減半，全球 4,000 至 1 億 7,000 萬人隨時陷入糧食危機。比起戰亂難民，經濟難民看似不值同情，其實同樣面臨生存威脅。

歐洲

近年大批難民湧入歐洲，引起民情反彈，輿論撕裂，極右政黨以反移民主張乘勢崛起，近年入主匈牙利及波蘭政府，法國、德國、荷蘭、意大利等地則積極挑戰自由派的執政地位，歐洲政治光譜面臨重塑。落閘趕人一方面涉嫌違反聯合國難民公約，另一方面治標不治本，隨著全球暖化製造愈來愈多經濟難民，歐洲作為發達地區，不論移民政策如何收窄，非法偷渡未來只會日益嚴重，而且難以禁絕。治本方法當然是協助穩定移民輸出國的政經社會，如此不單是出於人道理由，更是為了歐洲國家的長遠實際利益。如同上述，解決中東、非洲亂局不能單靠武力手段，和談最多是第一步。

美國

「多災兇年」系列指出，氣候變化導致加州乾旱，作物歉收，農民被逼捨棄農田，遷往城市謀生。而低海拔的佛羅里達州則是面對水位上漲，淹沒部分街區，市長動用數億美元加建地台，將沿海地帶「墊高」，但亦只能撐多 50 年。美國國家海洋和大氣管理局估計，假如水位持續上漲，至 2100 年升高 6 呎的話，美國將有 1,300 萬沿海居民流離失所，佛州更是波及過半人口－－諷刺的是，佛州有「陽光州」之稱，州政府卻禁止居民使用太陽能板發電，片中歸因於政客受電力公司「遊說」影響，刻意阻撓爭取乾淨能源的民間運動。里安納度主持的紀錄片「洪水來臨前」（Before the Flood）則明確指出，不少共和黨議員一向收受化石燃料公司捐助，因而傾向否定或質疑全球暖化，在新屆國會兩院均由共和黨把持之下，美國氣候政策的方針令人憂慮，獨立研究機構 Lux Research 就預期杜林普治下美國碳排放將激增。