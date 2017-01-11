特洛伊的古戰場催生華山藝文特區

一場公演，讓廢棄十年的酒廠復活

1997 年的 12 月，一個下著小雨的濕冷夜晚，台北市中心一座廢棄廠房的老舊空間裡，上演了一齣交錯時空貫穿東西的魔幻祭典。

全場響起如雷的掌聲與尖叫。金枝演社這場「古國之神－祭特洛伊」獲得空前好評，導演王榮裕改編希臘經典史詩「伊里亞德」，運用 3,000 年前的經典戰役，隱喻當時台灣的處境，媒體與劇評一面倒的好評，但沒有人想得到，這場祭典首演，不只替台灣藝文界立下新的里程碑，竟也催生了台灣有史以來第一座藝文園區。

隔天一早，警察闖進了金枝演社的排練室裡，將王榮裕與正在排練的團員以竊佔國土罪名逮捕。

他們「竊佔」的國土，是曾經一度輝煌、但當時已經荒廢了整整十年的台北酒廠。

時光倒流，酒廠的黃金歲月一去不返

1945 年，國民政府遷台後，接手了日本殖民政府的大部分財產。在日治時期，「台灣總督府專賣局台北酒工場」一直以產品項目豐富優良聞名，交代國民政府手中，自然成為公賣局的第一酒廠。

戰後的台灣並不富裕，摸索了五年，台北酒廠才催生了第一支暢銷酒品：以廉價樹薯為原料「太白酒」，滋潤了當時貧窮的社會。隨著經濟增長，政府在 1960 年展開了「進口替代」政策，國內產業從此起飛，公賣局投入了各式水果酒品的研發，並以此開啟了台北第一酒廠的黃金時代，酒廠甚至被暱稱為「水果酒工廠」。

工業和經濟起飛，帶動酒品銷量，也帶來代價。1987 年，台北酒廠因當地水污染嚴重，不利釀酒，加上地價上漲至無法負擔的地步，公賣局結束了台北酒廠的作業，遷廠至林口工業區，留下了缺乏後續的規劃舊廠房。

接下來的台北酒廠，進入了整整十年的空白。這十年間，酒廠曾因其絕佳的地理位置，成為新立法院的最佳選擇，被劃分為「機關用地」，最終卻因修建預算過高而不了了之，只有廠房外圍的空地被租借為停車場。經歷了十年歲月，曾經人聲與機器聲鼎沸的台北酒廠，成為了台北市民眼中的廢墟——直到金枝演社意外闖入的那一天。

事實上，在演出前，金枝演社曾向公賣局提出場地租借申請，但始終未獲得核可，因此首演是在議員和媒體的護航下，戰戰兢兢完成，唯警察終究還是找上了門。

雲門舞集的創辦人林懷民在得知此事後，前往警局協助交保，而戲劇界泰斗李國修也在當晚表演時現身觀眾席，並慷慨捐款。

當晚的戲雖散了，卻替台北酒廠拉開了未來十年新的序幕。

重獲新生，在藝術與商業間掙扎求存

1998 年，在林懷民、湯皇珍等藝文界人士的呼籲下，台灣省文化局正式接管這裡，台北酒廠從租借場地變成「華山藝文特區」。

這對台灣藝文界來說是往前邁進了一大步，但更困難的挑戰還在後頭。

首先是經費短缺。湯皇珍指出，從 1999 年至 2003 年間，文建會每年撥給華山藝文特區的經費只能說是杯水車薪，對於藝術家們的規劃提案皆置之不理，環改會只能將經費拿去修繕古蹟，其餘的財務缺口，要靠著藝術家們努力籌辦各項展演活動來填補，但營收有限。

2002 年夏天，華山協助舉辦的藝術活動「火鼓會」，被影射為搖頭派對，引發社會一片譁然，媒體與掌權的保守人士很快的將華山與禁藥、混亂畫上等號；同時，參與藝術活動者並未珍惜這塊費盡千辛萬苦保存下來的園地，塗鴉、敲打、吐痰等破壞行為不斷。

當時的文化局長龍應台曾出面替藝術家聲援，同時也帶了古蹟專家來替華山做鑑定，希望能減少民眾的隨意破壞。

事實上，一個城市要能支撐起一個藝文特區，除了硬體之外，還得看整個社會的文化素養。當時的台北市民並不夠瞭解純藝術和老建築的價值。環改會在這樣有志難伸的情況下，被貼上經營不善的標籤，在合約到期後便全面撤出華山。

接下來的四年，華山進入閉關整頓期，一度關閉整整一年。整修後的華山，硬體設備雖然有了新樣貌，但文建會對「藝術」與「商業」的區分仍抓不定該如何拿捏，雖然開始零星接辦一些商業型態的展演活動，還是沒有一個清楚的經營方向。

直到 2006 年底的簡單生活節，邀請了當紅歌手和獨立樂團來參與演出，不只讓民眾購票入場，還在表演舞台周圍設立各式攤位。這樣文創與商業結合的模式，短短兩天就帶進了 3 萬多的人潮，創造 1,200 萬新台幣的營收數字。

在純藝術的茫茫大海中載浮載沉漂流了多年後，好不容易抓到一塊資金浮板，文建會大受鼓舞，從這場活動中，勾勒出華山未來發展的新樣貌……

以上圖片來源取自華山 1914 文化創意產業園區 Facebook 專頁