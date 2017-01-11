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「星聲夢裡人」得 7 座金球獎的意義

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圖片來源：路透社
「星聲夢裡人」榮獲金球奬音樂及喜劇類最佳影片。　圖片來源：路透社

「星聲夢裡人」（La la Land）成為第 74 屆金球獎大贏家，取得音樂及喜劇類最佳影片，最佳男女主角、最佳導演等 7 座大獎，聲色俱全，是 2016 年荷里活電影的代表作。外媒 Quartz 文化記者 Adam Epstein 觀察，「星」的斐然成績，對金球獎和現時的電影業實有多重意義——破多年紀錄、反映西方電影的路向、回應影視業發展。

由「鼓動真我」（Whiplash）導演 Damien Chazelle 執導的「星聲夢裡人」橫掃 7 個獎項的成績，原來打破了金球獎 40 年來的紀錄：在「星」以前，獲得最多金球獎的電影已是 1975 年的「飛越瘋人院」（One Flew Over the Cuckoo’s Nest）。當年，「飛」共取得 6 個獎項，包括 1983 年已停頒的最佳新演員獎。40 年後的今日，「聲」在獲提名的 7 個領域中均悉數得獎，不評電影，單論獎數的話，「聲」已超越了「飛」。究竟前者有何出色過人之處？

電影「星聲夢裡人」劇照

除了 Ryan Gosling 和 Emma Stone 兩位迷人主角及動人配樂，「星聲夢裡人」的故事也有其特點。Adam Epstein 指出，雖然還未知「星」在奧斯卡會否大獲全勝，但「星」的題材與「星光夢裏人」（The Artist）、「ARGO–救參任務」（Argo）、「飛鳥俠」（Birdman）等近幾年的奧斯卡最佳電影相似：

「星聲夢裡人」精緻夢幻，講述了一個女演員和爵士音樂家在城市中互相扶持，相親相愛，一共追夢的歌舞故事；「星光夢裏人」向黑白片、默片致敬，展示默片到有聲片的轉變；「ARGO–救參任務」中，主角借荷里活化妝師的幫助、以未被採用過的電影劇本營救人質；「飛鳥俠」則道出了荷里活演藝人在名利間浮沉的悲歌。

電影「星光夢裏人」劇照
電影「星光夢裏人」劇照

不約而同，幾套最佳電劇的內容都與娛樂表演事業的內部運作有關。由此可見，「荷里活」、「表演者」和「電影」近年成為了荷里活電影的新寵兒、喜歡探討的對象。不過，這只是近幾年來的新路向，在「星光夢裏人」之前，對上一套以「表演者」為中心且獲奧斯卡最佳電影的作品，已是 1950 年的「慧星美人」（All About Eve）。

此荷里活電影愈趨熱衷自我（self-absorbed）發展路向，實是電影業走到分岔路的回應。隨著電視劇日漸進化、影像在大小屏幕上激增，電影再不是唯一受歡迎的娛樂媒介。現在，大型電影公司不再獨大，而是需要與 Netflix亞馬遜等出產高品質劇集的新對手競爭。Adam Epstein 認為，自 1940 年代以來，荷里活的前途未曾如此不明朗。

按照 Adam Epstein 觀察，荷里活近年之所以如此重視以「電影」為主題的作品，是與逐漸逼切的危機感、對過往電影製作的懷舊有關。這結論或多或少呼應了馬田史高西斯、列尼史葛對當前電影發展的批判——我們舊日熟知的電影，是否經已逝去？

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