雷米諾雅：天子與庶民的婚禮大觀

為搭建古裝中式婚宴電影場景，我特意到香港文化博物館取經。

主題名為「宮囍－－清帝大婚慶典」的展覽，共分爲三個專題展館。一、二號展覽館展出清代皇家大婚慶典的珍貴文物、服飾；而五號展覽館則展出民間的婚宴習俗；嫁娶禮儀及婚俗文物爲主。

前者展館介紹清代的順治、康熙、同治、光緒四位皇帝曾在紫禁城舉行過的大婚盛典資料。其大婚禮儀程序浩繁，沿襲了歷代傳統婚禮的主流，更融合了當朝統治民族的習俗。展品包括了皇帝大婚慶典時所穿的「明黃色緙絲彩雲蝠雙喜金龍紋男夾龍袍」、皇后穿著的「大紅色緙絲八團彩雲蝠八仙雙喜金龍紋女綿龍袍」、價值連城的「白玉合巹杯」、「金鑲四龍珠鐲」、金龍紐「皇后之寳」、「金雙喜如意」、「銀鎏金帶蓋多穆壺」及「鐵金累絲盔」等。展覽除了展示皇家尊貴至極的奢華外，更彰顯了帝王至高無上的皇權。

場内分爲四個區域，包括：「乾坤交泰」、「文華物盛」、「帝聘后歸」、「禮儀隆重」等不同主題的展示區。

其中以「禮儀隆重」展區最值得觀賞。此區以詳盡的圖文介紹了清代皇帝大婚全程，包括婚前禮納彩、大徵、冊立、奉迎、婚成禮合巹，婚後禮廟見、朝見、慶賀、頒詔、筵宴等繁複禮節。

此外，五號展館則展示民間的婚禮習俗為主。展覽分爲六個主題專區，包括：過大禮、送嫁妝、穿嫁衣、喜迎親、坐花轎和擺喜酒等婚儀俗例。

場内更展出難得一見的嫁妝珍品，如鏡上繪有雙喜字款、四周伴以牡丹花、石榴花及蝴蝶的「結婚鏡」；繡上精緻的龍鳳戲珠、喜鵲、金魚和孔雀等吉祥物的「龍鳳被面」；木器及搪瓷製的「子孫桶」，及「木牡丹紋雕花臉盆架」等，都製作精美，別具特色。

不可不看的還有充滿古樸吉祥圖案的客家花轎及手工精緻的彩線金銀線龍鳳牡丹圖案裙褂。會場焦點當然是重現上世紀 70 年代經典的本地婚宴實景：鑽石酒家的龍鳳大禮堂。

禮堂中央掛有雙喜字牌，左右伴以金鳳木雕，兩側再各豎立一條眼睛發出紅光且活靈活現的金龍及柱飾，用以表達出龍鳳呈祥的吉利意頭，是 60、70 年代婚筵喜宴中最為經典的本土特色之一。

為配合展覽主題，主辦單位更特設「皇帝的終身大事」及「大妗姐話你知：中式婚禮面面觀」講座及分享會，讓更多市民參與，藉此介紹皇家與民間在婚慶禮儀方面的共通性，更闡明中國傳統文化在現代都市生活中所留下的印記。