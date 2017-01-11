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貓為甚麼不能牧養？
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貓為甚麼不能牧養？

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有專家指，貓群一日內鬥，一日無法牧養。

貓可以牧養人類，但人類不能牧養貓。貓總是我行我素，完全沒法討好，靠熱誠想做到，卻為何沒有心裝載同情貓奴？原因或者要追溯至漫長的演化史

不論是獵物還是狩獵動物，群居好處一樣多不勝數。前者可享「眾數安全」，聚集線眼，減少被捕獵的危險；後者合力圍獵，則能增加成功機率。另外，群居動物毋須長途跋涉尋找配偶，一同照顧後代，又能擴大子女存活機會。同屬貓科的獅子便過着集體生活，為何貓始終不合群？

cat mouse
說法認為，獵物的體積大小，決定了貓的生活習性。

加拿大貴湖大學整合生物學家 John Fryxell 認為，獵食份量決定了動物的習性。貓科動物一般胃口大，食肉量多，競爭激烈，因此傾向獨自狩獵，以獨吞戰利品維生（譬如花豹）。獅子則是例外，一來對於野外狩獵，地盤相當重要，獅群要壯大才能掌握好據點；二來目標獵物體積龐大（譬如角馬），一場狩獵即可養活眾多，亦即獅子負擔得起群居的「成本」。貓卻不然：小型狩獵動物的目標體積太小（譬如老鼠），難以分享，因此傾向獨吞食物，單獨狩獵，即使是家貓也不能擺脫這種習性。

另外，貓充其量是「半馴化」動物，與「主人」更多是共生關係，而非主僕從屬。所有已馴化的貓都是中東斑貓（Felis silvestris）的後裔，當時人類穀倉出現鼠患，貓為覓食不請自來，兩者互相合作，各取所需。即使貓與人類同住，行動仍然相當自主，隨性來去，人類以為家中的是寵物，卻可能是「客廳中的獅子」；同類之間一樣，貓會霸佔地盤，留下味道，警惕其他貓隻不要接近，假如狹路相逢，隨時亮爪。內鬥一日不停止，貓就不可能成為牧養動物。

cat fight 2
貓群能好好相處嗎？

貓的習性承傳自演化史，理應隨生活環境而改變。一如紅毛猩猩由於棲息地劇減，由獨來獨往變成群居動物，貓在某些時地亦會展現包容心理，譬如有「貓島」之稱的日本青島，貓與人的比例高達 6:1，貓隻之間可能並無往來，但起碼接受－－或容忍－－了彼此的存在。

不過，這並不表示貓無法馴養。有研究發現，用馴狗的方法，但讓貓自己選擇回報，比強迫訓練更加奏效。理解貓的心理，人貓就能更好地溝通。或者有一日，貓奴能夠成為真正的主人。

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