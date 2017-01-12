艾倫已死：請為他默哀

2013 年 1 月 12 日，即是 4 年前的今日，互聯網發明者 Tim Berners-Lee 在 Twitter 上寫了一首短詩，以「艾倫已死」（Aaron dead.）作開首，以「讓我們哭泣」結尾，悼念「我們失去了一個孩子」，短詩獲近 5,000 次轉發。究竟，「艾倫」是誰？為何而死？

其實，Tim Berners Lee 的短詩悼念的孩子艾倫，全名是 Aaron Swartz。

於 1986 年美國出生的艾倫，由於父親創辦了一間軟件公司，從小就接觸電腦和互聯網，並對軟件工程與網絡文化萌生興趣。艾倫在少年時已展現編程才能，13 歲參加電腦比賽並且得獎；14 歲時加入編寫 RSS，讓後人能更輕鬆方便地接收資訊；15 歲參與了全球資訊網協會（W3C）工作組。艾倫年紀輕輕已嶄露頭角，故此他亦被視為「科技奇才」和「電腦神童」。和朱克伯格一樣，艾倫上到大學不久就毅然輟學，創立軟件公司 Infogami。於 2005 年，Infogami 與 Reddit 合併，推使 Reddit 成為現今全球數一數二的熱門討論區 —— 簡單說，他的貢獻塑造了我們今日的互聯網。

在電腦才能以外，艾倫更擁有一顆熱衷於「資訊自由」的心。他相信，資訊應該公開，知識不能獨享。故此，他不但建設了「創作共享」（Creative Commons），讓人們的創作能在保護下自由交流、分享，更以實質行動實踐信念。

在 08 年，如果市民想從美國法院電子檔案系統下載文件，文件每頁需收取下載者 10 毫子美元。然而，艾倫不服：為何那文件屬公共資源，不受版權保護，政府卻能以「系統維護」為由向民索錢？所以，他編寫程式，從系統下載超過 270 萬份文件，並公諸於世。雖然 FBI 曾因此調查艾倫，惟最終沒有起訴。

為了阻止美國政府通過「禁止網絡盜版法案」（SOPA），防止政府得到權力監控互聯網，艾倫成立了「求進會」（Demand Progress），組織網民抗議法案，捍衛網絡自由。結果，在他和公民社會的努力下，「禁止網絡盜版法案」於 2012 年終獲撤回。

2011 年，眼見大型出版社以巨額銷售學術論文和期刊，只供學生和學者有限度開放，令到公眾無法接觸知識，艾倫再有行動，可是，這次卻以不幸告終。他從期刊線上圖書館 JSTOR 「解放」了近 500 萬份學術文章後遭到起訴，面臨 35 年之久的監禁刑期。雖然後來 JSTOR 放棄追究，但檢控官依然不肯放過艾倫，僅同意他以認罪換取 6 個月囚獄生活。最終，「不自由，毋寧死」，艾倫於 2013 年 1 月 11 自殺，以 26 歲英年早逝。翌日，Tim Berners-Lee 在 Twitter 發表上以「艾倫已死」作開首的悼詩。

艾倫如同殉道者之死，在 4 年後的今日還有沒有意義？他的死，不但體現政權能如何輾碎一個人，更在提醒：資訊知識或許有價，但自由無價。