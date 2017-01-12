富豪避打貪　害了中國保鑣們

自從 2010 年中國政府允許成立私人保鑣公司，加上國內土豪多，個個出入都帶幾個保鑣列陣，一充排場二保平安，帶挈保鑣業急速膨脹。不過最近經濟增長放緩，加上打貪運動凌厲，這些後起的精英保鑣，面臨空有身手無人問的失業危機。

根據福布斯年度統計，中國擁有近 600 名億萬富豪，一般土豪以及盤滿砵滿的官員更是不計其數。他們多年支撐起新興保鑣業，保鑣學校愈開愈多。天驕安全學院自 2008 年開業起已有 2,000 名學生畢業，每人 4 星期學費索價 2,500 人民幣（港幣約 2,800 元），還要熬過一系列訓練包括格鬥、危險評估、衝突避免、商務禮儀等。由於保鑣需求大，學員畢業後往往不愁去路，於私人保鑣公司就職月薪少說有 2 萬 元人民幣，比國內平均工資高出四倍，退伍軍人改行的頂尖保鑣，月薪甚至能達到 5 萬人民幣。

不過隨著經濟增長放緩，保鑣業的好日子似乎將告一段落。老百姓固然難捱，連原來熱愛大排場出風頭的富豪也開始低調收斂起來。原來中央落力打貪，早前更宣稱過去 3 年已懲治超過 100 萬名貪官。如此政治氣氛下，天天帶著一群黑西裝保鑣跟身只會引人耳目，劫財綁架歹徒不一定有，卻隨時招來雙規雙開侍候，不少人因此放棄「貼身保鑣」這一身份象徵。天驕安全學院的陳校長稱：「僱主少了，一方面經濟不如從前好景，人們賺少了錢；一方面也是受中央強硬打貪影響。」

然而經濟疲弱和職位空缺減少，又代表更多人希望成為保鑣。如今新生一般有兩種人：一是走到窮途的職業運動員，二是退役軍人。尤其去年中央宣佈軍隊裁員 30 萬後，失業的冗兵未有得到妥善安排，為保鑣業提供源源不絕的預備軍。來自黑龍江、26 歲的杜昇海（譯名）結束 8 年役期後報名天驕安全學院：「回鄉後我發現我只能找粗活做，希望在這裡畢業後我可以在家鄉創一番事業。」保鑣學校從前的成功讓很多人相信此處仍有錢途。

像杜昇海一樣丟了鐵飯碗後，想在保鑣業內找回另一個鐵飯碗的人，未來將陸續有來——國企改革密密斬掉殭屍工廠，失業工人預計將達 600 萬人。但明顯地保鑣業無法消化這些未來新力軍。陳校長無奈表示：「保鑣行內的就業情況，是中國政治和經濟情況的倒映。」畢竟私人保鑣本來就是依仗達官貴人而生的行業。