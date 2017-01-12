1月12日
總統的最後一課：如何說再見？
艾倫已死：請為他默哀
Pornhub 2016 年報告三大趨勢
富豪避打貪　害了中國保鑣們
陶傑：半百年抗戰
華山文創園區：文藝商業共生的傳奇
學到嗎？巴黎撥開霧霾之道
游兒：在 ifc 平台酒吧追憶似水年華
護瞳行動：吳哥有微笑嗎？
尼爾：刹那之間，他看到了生命

富豪避打貪　害了中國保鑣們

A+A-
圖片來源：路透社
圖片來源：路透社

自從 2010 年中國政府允許成立私人保鑣公司，加上國內土豪多，個個出入都帶幾個保鑣列陣，一充排場二保平安，帶挈保鑣業急速膨脹。不過最近經濟增長放緩，加上打貪運動凌厲，這些後起的精英保鑣，面臨空有身手無人問的失業危機。

根據福布斯年度統計，中國擁有近 600 名億萬富豪，一般土豪以及盤滿砵滿的官員更是不計其數。他們多年支撐起新興保鑣業，保鑣學校愈開愈多。天驕安全學院自 2008 年開業起已有 2,000 名學生畢業，每人 4 星期學費索價 2,500 人民幣（港幣約 2,800 元），還要熬過一系列訓練包括格鬥、危險評估、衝突避免、商務禮儀等。由於保鑣需求大，學員畢業後往往不愁去路，於私人保鑣公司就職月薪少說有 2 萬 元人民幣，比國內平均工資高出四倍，退伍軍人改行的頂尖保鑣，月薪甚至能達到 5 萬人民幣。

天驕保鑣公司的保鑣，正檢查通訊用耳機，準備護送僱主出門。　圖片來源：路透社
天驕保鑣公司的保鑣，正檢查通訊用耳機，準備護送僱主出門。　圖片來源：路透社

不過隨著經濟增長放緩，保鑣業的好日子似乎將告一段落。老百姓固然難捱，連原來熱愛大排場出風頭的富豪也開始低調收斂起來。原來中央落力打貪，早前更宣稱過去 3 年已懲治超過 100 萬名貪官。如此政治氣氛下，天天帶著一群黑西裝保鑣跟身只會引人耳目，劫財綁架歹徒不一定有，卻隨時招來雙規雙開侍候，不少人因此放棄「貼身保鑣」這一身份象徵。天驕安全學院的陳校長稱：「僱主少了，一方面經濟不如從前好景，人們賺少了錢；一方面也是受中央強硬打貪影響。」

然而經濟疲弱和職位空缺減少，又代表更多人希望成為保鑣。如今新生一般有兩種人：一是走到窮途的職業運動員，二是退役軍人。尤其去年中央宣佈軍隊裁員 30 萬後，失業的冗兵未有得到妥善安排，為保鑣業提供源源不絕的預備軍。來自黑龍江、26 歲的杜昇海（譯名）結束 8 年役期後報名天驕安全學院：「回鄉後我發現我只能找粗活做，希望在這裡畢業後我可以在家鄉創一番事業。」保鑣學校從前的成功讓很多人相信此處仍有錢途。

像杜昇海一樣丟了鐵飯碗後，想在保鑣業內找回另一個鐵飯碗的人，未來將陸續有來——國企改革密密斬掉殭屍工廠，失業工人預計將達 600 萬人。但明顯地保鑣業無法消化這些未來新力軍。陳校長無奈表示：「保鑣行內的就業情況，是中國政治和經濟情況的倒映。」畢竟私人保鑣本來就是依仗達官貴人而生的行業。

相關新聞

shutterstock_242821915

陶傑：半百年抗戰

14_massimo-sestini

全球氣候難民潮

埃及的新首都模型。 圖片來源：路透社

中國資助埃及建新首都　恐淪鬼城

圖片來源：路透社

陶傑：科學就是科學

china-town

唐明：大中華大龍鳳

bike

破壞原意的中國式共享單車

圖片來源：路透社

留住人民幣，不如瞓身比特幣

圖片來源：路透社

陶傑：以朴大姐為鑑


本月熱門

圖片來源：路透社

陶傑：中環小朋友的錯

582695675b116

潘度琳：逃恥中的不婚女性

cx9tilgusaaek1b

紅眼：你的愛情有點難懂，並不代表世界不能包容

iron_batman

硬漢有時軟軟的？蝙蝠俠對鐵甲奇俠


昨日要聞
  1. 全球氣候難民潮
  2. 「星聲夢裡人」得 7 座金球獎的意義
  3. 無人聽到　卻能評核你的面試
  4. 特洛伊的古戰場催生華山藝文特區
  5. 中國資助埃及建新首都　恐淪鬼城
  6. 貓為甚麼不能牧養？
  7. 任何事情
  8. 江皓昕：Sherlock 第四季——人之所以跌倒，是為了站起來，神亦然
  9. 鄭立：軸心與同盟的陸戰戰略觀念
  10. 雷米諾雅：天子與庶民的婚禮大觀
星級話題
香港|機械人|教育|第二次世界大戰|經濟|google|生活|民主|奧運|西班牙|基因|歷史|里約奧運|創業|兩性||巴西|全球暖化|戰爭|VR|太空|企業|北韓|非洲|衣著|企業管理|俄羅斯|美國|恐怖主義|卡梅倫|內戰|歐洲|廣告|App|網絡|美國大選|城市規劃|學生|公投|小說|澳洲|英國|遊戲|戲劇|港女|Pokemon Go|插畫|board game|反恐|日劇|影評|意大利|年輕人|工作|室內設計|AI|生態|梁振英|敍利亞|旅遊|失業|貧富懸殊|眼疾|杜林普|伊斯蘭|哲學|傳媒|德國|歐盟|逃稅|難民|桌遊|法國|社交媒體|女性|大選|建築|污染|時裝|大數據|挪威|大腦|心理學|中國|潮流|研究|印度|商業|語言|恐襲|飲食|日本|恐怖分子|特朗普|Facebook|電影|自由|歧視|足球|社交|Brexit|運動|城市|愛情|台灣|共和黨|丹麥|子女|智能手機|納粹||家長|奧巴馬|英超|脫歐|人工智能|攝影|伊斯蘭國|美劇|企業家|親子|消費|總統|環保||英語|倫敦|文學|醫療|動物|設計|Netflix|希拉莉|學習|毛澤東|時尚|科學|藝術|投資|閱讀|氣候變化|選舉|品牌|科技|音樂|出版|中東|食物|希特拉|健康