護瞳行動：吳哥有微笑嗎？

柬埔寨暹粒機場，面積不很大，裝修倒十分現代化。木製的樑柱，精緻的手工藝品店，加上連鎖咖啡店，讓來訪吳哥窟的西方遊客賓至如歸。晚上在夜巿閒逛，瞥見遊客把雙腳浸進魚缸讓魚兒「吃死皮」，街角小販捧著一大盤炸蜘蛛販賣，的確有幾許東方風情。蓬勃的旅遊業讓暹粒滾燙著，但「紅色高棉」留下的陰影，只有當地人才能體會。

赤柬政權在 1975 年以後控制了柬埔寨，緊接下來的飢荒與戰爭令國家爆發人道危機，折磨著柬埔寨的人民，奪去超過 300 萬人的生命。國內的基建盡給摧毀，貨幣貶值令國家一貧如洗。工廠、學校、以至醫院都得關閉，不少律師、醫生、工程師等命喪波爾布特的政權之下。直到 1993 年，和平的日子才徐徐降臨柬埔寨，但人民已疲憊不堪。

遊客區燈紅酒綠，但直到現在，柬埔寨約一成人口仍活在貧窮線下，四成人口「在職貧窮」，每天收入不足 2 美元。

因此醫療設施匱乏是預料之內的，眼科服務正是其中的體現。柬埔寨人口 1,500 萬，但具資格的眼科醫生只有 35 位。對比香港 700 萬人，眼科醫生數目約有 250 人，眼疾個案的積壓可想而知。柬埔寨九成的眼疾為白內障，全國積壓了 8 萬宗有關個案，而每年則以 2 萬宗的數量增長著。可惜的是，白內障十分容易治療。看不見，卻意味著病人的人生並不容易改寫。

Thol 是其中一個護瞳行動探訪的病人。她在 2 年前患上白內障，令兩眼失明。Thol 本來也擁有美滿的家。可是她的丈夫嫌棄失明的妻子，搶去家裡所有金錢，之後拋棄了妻子和子女。那時 Thol 剛懷孕。可憐她連小兒子的樣子也沒有見過。

沒有了父母的庇蔭，Thol 的子女不但沒法上學，更要捕漁和在街邊撿破爛，以確保全家的一天三餐。她們的家說不上是一個家︰那只是一個 3 米乘 3 米的高台，四周沒有牆，只有 8 支竹條，支撐著一片薄薄的鋁片屋頂。

Thol 不是不想再次看得見，可是她既不知道白內障手術其實非常簡單，而她居住的 Oddar Meanchey Province 省，眼科醫療服務非常有限，雖然醫院不過距離她家 10 分鐘的路程。護瞳行動得悉 Thol 的情況後，第一時間為她安排治療。在 Thol 進行了 15 分鐘手術後，她的命運便頃刻改變了。我們在一年後再次探訪 Thol，她現在能種菜賣菜，不需要再依靠孩子。四個寶貝反過來依在母親身上，獲得久違的保護。