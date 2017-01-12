1月12日
總統的最後一課：如何說再見？
艾倫已死：請為他默哀
Pornhub 2016 年報告三大趨勢
富豪避打貪　害了中國保鑣們
陶傑：半百年抗戰
華山文創園區：文藝商業共生的傳奇
學到嗎？巴黎撥開霧霾之道
游兒：在 ifc 平台酒吧追憶似水年華
護瞳行動：吳哥有微笑嗎？
尼爾：刹那之間，他看到了生命

護瞳行動：吳哥有微笑嗎？

A+A-
為了生存，小小的孩童也需要在街頭打滾。圖為小孩在撿破爛以換取金錢。
為了生存，小小的孩童也需要在街頭打滾。圖為小孩在撿破爛以換取金錢。

柬埔寨暹粒機場，面積不很大，裝修倒十分現代化。木製的樑柱，精緻的手工藝品店，加上連鎖咖啡店，讓來訪吳哥窟的西方遊客賓至如歸。晚上在夜巿閒逛，瞥見遊客把雙腳浸進魚缸讓魚兒「吃死皮」，街角小販捧著一大盤炸蜘蛛販賣，的確有幾許東方風情。蓬勃的旅遊業讓暹粒滾燙著，但「紅色高棉」留下的陰影，只有當地人才能體會。

赤柬政權在 1975 年以後控制了柬埔寨，緊接下來的飢荒與戰爭令國家爆發人道危機，折磨著柬埔寨的人民，奪去超過 300 萬人的生命。國內的基建盡給摧毀，貨幣貶值令國家一貧如洗。工廠、學校、以至醫院都得關閉，不少律師、醫生、工程師等命喪波爾布特的政權之下。直到 1993 年，和平的日子才徐徐降臨柬埔寨，但人民已疲憊不堪。

遊客區燈紅酒綠，但直到現在，柬埔寨約一成人口仍活在貧窮線下，四成人口「在職貧窮」，每天收入不足 2 美元。

因此醫療設施匱乏是預料之內的，眼科服務正是其中的體現。柬埔寨人口 1,500 萬，但具資格的眼科醫生只有 35 位。對比香港 700 萬人，眼科醫生數目約有 250 人，眼疾個案的積壓可想而知。柬埔寨九成的眼疾為白內障，全國積壓了 8 萬宗有關個案，而每年則以 2 萬宗的數量增長著。可惜的是，白內障十分容易治療。看不見，卻意味著病人的人生並不容易改寫。

Thol 的居所說不上是一個家，那只是一個高台，連圍牆也沒有。
Thol 的居所說不上是一個家，那只是一個高台，連圍牆也沒有。

Thol 是其中一個護瞳行動探訪的病人。她在 2 年前患上白內障，令兩眼失明。Thol 本來也擁有美滿的家。可是她的丈夫嫌棄失明的妻子，搶去家裡所有金錢，之後拋棄了妻子和子女。那時 Thol 剛懷孕。可憐她連小兒子的樣子也沒有見過。

沒有了父母的庇蔭，Thol 的子女不但沒法上學，更要捕漁和在街邊撿破爛，以確保全家的一天三餐。她們的家說不上是一個家︰那只是一個 3 米乘 3 米的高台，四周沒有牆，只有 8 支竹條，支撐著一片薄薄的鋁片屋頂。

Thol 不是不想再次看得見，可是她既不知道白內障手術其實非常簡單，而她居住的 Oddar Meanchey Province 省，眼科醫療服務非常有限，雖然醫院不過距離她家 10 分鐘的路程。護瞳行動得悉 Thol 的情況後，第一時間為她安排治療。在 Thol 進行了 15 分鐘手術後，她的命運便頃刻改變了。我們在一年後再次探訪 Thol，她現在能種菜賣菜，不需要再依靠孩子。四個寶貝反過來依在母親身上，獲得久違的保護。

一個短至 15 分鐘的手術，便可以令失明患者重拾光明。
一個短至 15 分鐘的手術，便可以令失明患者重拾光明。
Thol 在手術後，重投新生活，養活4 個子女。
Thol 在手術後，重投新生活，養活4 個子女。

眼科醫護設施的建立，不只為了令病人看得見，更扭轉人生的厄困。在護瞳行動及其他機構的努力下，柬埔寨的失明病發率已由 1998 年的 1.2% 下降至 0.38%。培訓足夠的醫護人員、提供優質的醫療器材，是為柬埔寨的未來，鋪上光明的路。

相關新聞

npl15_066

護瞳行動：五個必須正視眼疾的原因

在 2014 年眼科飛機醫院的濟南救盲項目，劉小英在當地的夥伴醫院協助醫院進行白內障手術。

奧比斯：看見病人重拾光明，就是最有價值的事

vfc-june-2016-12

護瞳行動：種咖啡豆的眼科醫生

l1070593

奧比斯：眼科飛機首航任務——將知識薪火相傳

The Ta Prom temple are very unique. The whole temple look like a ruin, and special because of that it´s a really nice atmosphere inside.

光學雷達挑戰當權者歷史

007

奧比斯：認識糖尿眼真面目

張宏偉當醫生已逾十年，但由於醫生的培訓週期長，他近年才首次參與白內障的手術培訓。

護瞳行動：阿勒泰的角落（下）

阿勒泰位於新疆西北一角，邊界特長，冬季漫長又寒冷。

護瞳行動：阿勒泰的角落（上）


本月熱門

圖片來源：路透社

陶傑：中環小朋友的錯

582695675b116

潘度琳：逃恥中的不婚女性

cx9tilgusaaek1b

紅眼：你的愛情有點難懂，並不代表世界不能包容

iron_batman

硬漢有時軟軟的？蝙蝠俠對鐵甲奇俠


昨日要聞
  1. 全球氣候難民潮
  2. 「星聲夢裡人」得 7 座金球獎的意義
  3. 無人聽到　卻能評核你的面試
  4. 特洛伊的古戰場催生華山藝文特區
  5. 中國資助埃及建新首都　恐淪鬼城
  6. 貓為甚麼不能牧養？
  7. 任何事情
  8. 江皓昕：Sherlock 第四季——人之所以跌倒，是為了站起來，神亦然
  9. 鄭立：軸心與同盟的陸戰戰略觀念
  10. 雷米諾雅：天子與庶民的婚禮大觀
星級話題
Brexit|大腦|日本|影評||音樂|旅遊|Netflix|家長|Pokemon Go|品牌|澳洲|恐怖分子|歷史||時裝|北韓|商業|投資|恐襲|反恐|太空|中國|VR|公投|閱讀|網絡|電影|兩性|機械人|港女|學生|污染|氣候變化|飲食|語言|奧巴馬|遊戲|工作|伊斯蘭國|科學|時尚|廣告|環保|英超|大數據|愛情|內戰|出版|智能手機|共和黨|生活|生態|企業|社交媒體|哲學|女性|企業家|非洲|創業|大選|科技|納粹|英語|歧視|戲劇|香港|印度|美劇|英國|梁振英|小說|美國大選|心理學|動物|App|倫敦|學習|德國|逃稅|建築|希特拉|足球|選舉|教育|人工智能|子女|俄羅斯|脫歐|研究|潮流|藝術|失業|經濟|日劇|法國|board game|西班牙|意大利|巴西|貧富懸殊|毛澤東|設計|挪威|城市|卡梅倫|自由|文學|食物|民主|年輕人|奧運|社交|運動|中東|衣著|歐盟|室內設計|台灣|希拉莉|消費|google|第二次世界大戰|丹麥|傳媒|全球暖化|恐怖主義|敍利亞|親子|里約奧運|插畫|美國||杜林普|桌遊|健康|Facebook|企業管理|眼疾|醫療|伊斯蘭|AI|戰爭|城市規劃|攝影|基因|難民|特朗普|總統|歐洲