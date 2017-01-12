華山文創園區：文藝商業共生的傳奇

身為台灣的第一個具有百年歷史縱深的文創園區，華山的發展過程可說是相當曲折。

藝文界想要純藝術的展覽平台，但在營運的 4 年中，訪客並不多；文建會想要華山有自給自足的營運能力，但接辦過多商業活動，卻又忽略了華山的文化特質。而且台灣人的矛盾在於，既羨慕中國新簇的華麗建築，又讚揚歐洲動輒上百年歷史的街區，在新穎與懷舊間擺盪，在商業與藝術間掙扎。

直到 2007 年，由台灣出版界大老遠流董事長王榮文籌組，台灣文創發展股份有限公司取得經營權，將百年建築融合當代音樂、藝術與飲食文化，以全新的營運模式，呈現出今日華山 1914 的樣貌。

以下介紹幾家華山獨特的店面：

1. 舊警衛室改造調酒三重奏：Trio Cafe

踏入華山 1914 文創園區的大門，Trio Café 是迎接遊客的第一個門面。

Trio Café 的屋頂和牆面攀附著各種植物，門口的大樹，枝葉茂密，旁邊的平台花園裡也有著嫩綠的草皮和幾株小樹，從遠處望去，像是一間隱藏在樹林裡的小屋。

在這重重綠色屏障底下，是一間長方型單層建築，採用平面式的屋頂，四面灰色的水泥外牆上大量開窗，乍看宛如玻璃屋，正面更是採開放式設計，不用走進餐廳裡，內部情況即一目了然。窗框和門框皆為木造，門口的視覺重點也是一個木頭所製的吧台。整棟建築沒有刻意的裝飾，這樣簡單的設計，給人一種融入自然、輕鬆自在的氛圍。因此，有些園區裡的客人，即使沒有要用餐，也會坐在門口大樹下的木台上乘涼、休息。

Trio Café 的前身是警衛室，在 40 多年前可是保護台北酒廠的安全前哨。酒廠荒廢，文建會與民間團體接手後，陸續轉為資訊站、咖啡店等用途。

在 2011 年，華山的領導團隊邀請了調酒界教父王靈安進駐，讓 Trio Café 不單純只是文藝咖啡店，更洋溢著調酒豐富歡快的氛圍，再搭配上店家特製的酒食料理，這樣咖啡、美酒、美食的組合，形成一個美好的三重奏。曾在紐約學習調酒文化的王靈安，與園區所推廣的「展中有店，店中有展」具有相當的共鳴，因此，Trio Café 也致力於舉辦酒類知識講座、品酒、調酒等相關課程，希望藉此提升台灣民眾對於調酒文化的認知。

2. 獨立樂迷朝聖之地：Legacy

Legacy 的前身為再製酒作業場，落成於 1934 年，負責釀造藥酒和洋酒，外觀方正，由堅固的紅磚建造，外層敷上洗石子塗料。灰色的山牆上是由 8 個小窗所組成的拱型窗，窗框為木造，整個拱形窗嵌在一個六角形的凹槽裡，這樣幾何型態的裝飾，為當時日本人從歐洲古典風格建築所簡化發展而來，反映了日治時期台灣的建築技術和時代風格。

創辦人張培仁，出身台灣流行音樂界，曾策劃台客搖滾嘉年華、簡單生活節等成功的音樂展演活動，推動了許多流行與獨立歌手登上舞台。張培仁希望創造出一個能廣納各種音樂風格的展演廳，發現再製酒作業場的方正格局、內部挑高 8 米的設計，以及沒有高大樑柱阻礙視線的規劃，正好適合做為音樂表演場地。工廠容納人數約 1,200 人，既可讓流行歌手辦小型演唱會，獨立歌手也不用輪流擠在咖啡廳和 live house 表演。

Legacy，便由此而生。

場館的設計維持了歷史建築質樸的風貌，國際級水準的表演硬件設備背後是充滿歲月感的斑駁牆壁，營造出一種在廢墟中演唱的意境，不論台上的是搖滾、電音還是小清新，都給表演者和歌迷們帶來與一般演唱會截然不同的感受。

3. 在書本間飛翔的自由與幸福：青鳥書店

作為華山 1914 成立以來第一間獨立書店，青鳥座落在千層野台二樓的角落邊間，沒有清楚的指示，第一次踏進華山，還得問工作人員青鳥的位置。

一般店家追求人潮川流，不可能會選擇把店面開在二樓，但閱樂書店店長蔡瑞珊，第一時間竟然就被這裡吸引。她說：「我一看到這個地方，就覺得它是個書店！」

她找來設計師重新改造。以一棟兩層樓高的新式建築，作為二樓的入口標誌；一樓是玻璃屋，二樓則是由淺灰色的水泥牆構成一個簡單的矩形空間。其中，最特別的設計是採光，開出兩扇和比門還大的長方形窗，並將屋頂的三個斜角切除，讓缺口成為三角窗，使陽光從四面八方照入室內，藉此傳達「人類是無法獨自生存，必需與大自然孕育共生」的概念，希望讀者能在這樣平衡採光的結構下感受溫暖與幸福。

硬體之外，店長是書店的靈魂，一般來說，獨立書店的店長必須在文化圈具有一定的份量和影響力，店長即為策展人，透過選書傳達自己的意識。

媒體人出生的蔡瑞珊雖然相對資淺，但她挑選了一群非專業出生，卻對該領域有一套自己想法的選書人，以新鮮的眼光擺脫以往專家所定義的經典名著，將書本詮釋出新意。她也頻繁的舉辦作家座談、詩歌朗讀、哲學討論等講座活動，藉著臉書和各媒體平台的行銷，即使青鳥的地點偏僻狹小，仍能吸引一天約 400 人的流量。

這間小而巧的獨立書店，不只是對華山有特殊意義，在台灣的獨立書店圈內，也是個新的里程碑。