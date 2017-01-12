1月12日
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尼爾：刹那之間，他看到了生命

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生命是甚麼？

新一年的第一篇文篇，竟然開始於一個大哉問，就連筆者自己也感覺到有點神奇。此疑問的出現，可能是出於當我們置身於穹蒼之下，仰瞻星空而感應到宇宙自然凝望著自己，或是因為置身於生活中的紛紜雜亂，在茫無頭緒的一刻，突然感觸於自身是存在的，從內心深處生起了一股玄妙的迴盪，於是既近且遠地聽到了一些疑問。

可是，客觀來說，那自然對我們每一個人來說，這個好像有點甚麼，卻又是漫無邊際的提問，是難有一致或確切答案的。

可能，對我們的理性頭腦來說，我們始料渴求著某種肯定的答案，同時，內心會微妙地知道，我們其實只是希望得到純粹的撫慰，如果一個無解的問題竟然是可以回答的，那生活中的種種難關與挑戰，原來也不算是甚麼。

體驗卡夫卡（Franz Kafka, 1883 – 1924）的小說對很多人來說，可能會是挑戰，在匪夷所思的情節推展之中，往往觸動著讀者最深層的矛盾。好像是他的代表作「城堡」，那一座不斷地被重複提及，卻一直無法進入的城堡，正是如同生命的存在，卻有多少人可以窺探當中的奧妙？

或許，生命是甚麼的疑問，是無法藉由單一的層面回答的？當我們驚覺他者生命的存在，就為此問題打開了新的向度，因為，發問者或許會發現：生命，包括的不獨是我們人類，同時還網羅了萬物眾生，彼此都是活生生、有氣息地存在於我們共享的空間之中。

卡夫卡曾經直接面對著眼前的魚說出：「我終於可以內心平靜地望著你們，我從此不再吃你們」。試想像：卡夫卡在那一刹那之間，究竟看到了甚麼呢？

自然，生命已經終結了的卡夫卡，現在已經無法回答甚麼了。我們卻仍然可以從短短的兩句話之中推想：
刹那之間，他看到了生命。

卡夫卡的生命是超然獨特的，他可以從與魚的對望就看到了。而現代生態運動之父 Aldo Leopold（1887-1948）的遭遇則較容易讓我們看見脈絡：他尚未覺醒之前，狩獵群狼而凝視到一頭因為他而死亡的老母狼眼眸，見證到生命之火熄滅之時，「看著她眼中猛烈的綠火逐漸熄滅。在那一刻，且從此之後，我理解到那雙眼睛存在著某種對我來說全新的東西——那是只有她和山才懂的東西。」

當我們敞開心胸之時，生命是甚麼已經不是疑問，而是看見、而是選擇。

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