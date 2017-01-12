1月12日
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總統的最後一課：如何說再見？

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圖片來源：路透社
圖片來源：路透社

一周過後，奧巴馬就要卸任美國總統。但在告別演說上，他不光是數算政績，為其履歷「打磨拋光」，呼籲國民捍衛民主團結一致時，說得鼓舞人心，感謝妻子米歇爾時，更是動容落淚。剛柔並重的言詞，搏得輿論讚好，算是為他的 8 年任期，畫下完美句號。

這種告別演說，是美國總統的傳統，始於首任喬治華盛頓。1796 年 9 月 19 日，他在報章「American Daily Advertiser」，發表名為「喬治華盛頓就其卸任美國總統一事給美國人民的講話」（The Address of General Washington To The People of The United States on his declining of the Presidency of the United States）的公開信，宣布放棄連任，解釋為何退位讓賢，並寄語國民要團結、愛國及中立。

其後，此文被稱為「Farewell Address」，開創了告別演說的先河，也被奉為告別演說的經典。喬治華盛頓在文中警告國民，提防分區主義（sectionalism ）和派別主義（factionalism），以及對往後數世紀黨派分裂增加的憂慮，時至今日仍能引起共鳴。但正因此文太過精彩，其後數任都沒膽跟隨，直至第七任總統 Andrew Jackson 離職前，才發表多達 8,247 字的告別感言，亦為歷任最長的告別。

喬治華盛頓給美國人民的告別演說。圖片來源：Public Domain
喬治華盛頓給美國人民的告別演說。

電台及電視台面世後，總統發表告別演說的頻率，亦隨之增加。杜魯門在離任之時，就恢復了這項傳統，並成為首位從橢圓形辦公室直播告別演說的總統，談及任內作出的爭議性決定，包括在日本投放兩枚原子彈，亦喚起對第三次世界大戰的警覺，表示「對理性人類而言，發動原子戰完全是不能想像」。

二戰以後，若論最知名的告別演說，部分人會說是艾森豪那次。當時為抗蘇聯，「軍事工業複合體」（military-industrial complex）冒起，造就承包商、國防部和美府為政經利益促成合作關係。軍人出身的他，卻警告國民別忽視其嚴重影響，既不容易，也具遠見。可惜事過幾天，繼任的約翰．甘迺迪發表就職宣言，一句「別問國家能為你做甚麼，問你能為國家做甚麼」，把風頭完全蓋過。

黯然下台的尼克遜也有發表告別演說。圖片來源：路透社
黯然下台的尼克遜也有發表告別演說。圖片來源：路透社

此後的總統告別演說，也有幾位較為印象深刻。尼克遜因水門事件黯然辭職，但下台前也遵照傳統，甚至發表兩次講話 —— 一次在他宣布辭職的那天，也就是普遍認為告別國民的那次，另一次則是翌日他向白宮職員告別，這段講話也有向全國廣播。列根則因任內經濟復甦，告別演說的語調輕鬆。他形容離任是「既甜且苦」：「甜的是加州、牧場和自由。苦的是道別，當然還有是離開這個美麗地方。」

8 年前，喬治布殊在告別演說中，則強調在 911 恐襲後，行動時常以國家最大利益為前題，亦遵循自己的良心，他更形容繼任的奧巴馬是「我們全國希望和自豪一刻」。但如今輪到奧巴馬道別，在演說中提及候任杜林普時，卻不評論對方人品，只保證會順利交接。可能是他對杜林普的為人無可奉告，或是怕無論是讚是彈都會得失一方，於是不說為妙。

不過，他勉勵美國人，相信自己才是有能力改變的那位，又何嘗不是另一種暗示？

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