學到嗎？巴黎撥開霧霾之道

巴黎雖然是法國首都，卻一直未能治好空氣污染，去年 12 月更遭遇十年來最嚴重的霧霾，一度實施單雙號車牌輪流行車。巴黎市長 Anne Hidalgo 日前透露有新計劃，為對應交通空氣污染，打算限制市內交通，繼續將巴黎「行人化」，目標是把市內的私家車數目減半。

Hidalgo 向法國報刊 Journal du Dimanche 透露，她希望巴黎能減少一半私家車的數量，把她發起的「重奪公共空間運動」付諸實行，以便利行人和單車使用者，並鼓勵市民轉用電動車與電動滑板等工具。

初步計劃包括在協和廣場至皇家橋之間沿河的一公里路段禁止行車。當局亦打算限制兩條由東至西主要道路的交通，包括在巴黎右岸與 Rue de Rivoli 的高速公路。

於 2018 年 9 月，塞納河旁邊將有新電動路面列車投入服務，同時作為申辦 2024 奧運的籌碼。另外，Hidalgo 也計劃興建一條全新的電動䌫車，在繁忙路段增設單車徑，及在中心地區增加行人專用區。

巴黎市政府於去年 9 月通過法案，把塞納河右岸河邊 3 公里長的車路改為行人專用區，先試行 6 個月，再檢討成效，其時已引起爭議。反對意見認為措施將為開車上班的居民帶來極大不便，也會令市內交通更為擠塞，加劇空氣污染。上月初，當局更因空氣污染嚴重，實施單雙車號輪流行車措施，為期一星期，同樣惹來批評。

巴黎市長 Hidalgo 於 2012 年競選時的重點政綱，便包括將公路永久劃為行人專用區，以減輕空氣污染。即使在細節上仍惹來爭議，但人家目標清晰，認清路面汽車是空氣污染的來源之一，對症下藥，而不像某大國說霧霾污染來自廚房油煙。誰是大國，高下立見。

論無車化的成功例子，便有西班牙西北部小城 Pontevedra。Pontevedra 自 1999 年起開始取締汽車，如今面積 118 平方公里、人口約為 83,000 的城市已成為真正的步行城。17 年來市政府努力不懈推動無車變革：以行人為首位，然後是單車和巴士，又廢棄市區內的停車場和泊車位。小城固然相對易辦事，但最重要的還是城市的目光和決心。