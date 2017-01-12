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Pornhub 2016 年報告三大趨勢

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全球最大的色情網站 Pornhub 2016 年統計報告近日上線啦。一年坐擁 230 億瀏覽人次，用戶遍佈世界，Pornhub 的大數據極具社會價值，除業界參考之用外，樂而不淫的統計，似乎亦呼應各種社會政經趨勢。那麼，下半身活動透露了上半身甚麼特徵？

日本網民在色情網站的搜尋中展現本土意識。
日本網民在色情網站的搜尋中展現本土意識。

國族意識

若按國家劃分搜尋結果，大部分網民的熱門字眼都與本國有關，由德國、法國等歐洲國家，到菲律賓、墨西哥、阿根廷、南非，搜尋第一位都是「本國人」。印度日本是最極端的例子，搜尋前十位幾乎都註有本國特色，例如「印度老師」、「印度兄嫂」、「日式按摩」、「日本色情遊戲」；南非網民在種族上則「分得很細」，要強調「南非黑人」。網民亦特別熱愛本土明星，例如西班牙的 Amarna Miller、意大利的 Valentina Nappi、德國的 Gina Lisa Lohfink、印度的 Sunny Leone、美國的 Kim Kardashian 等，日本頭三位熱搜名人皆由國產女優包辦（上原亞衣、波多野結衣、麻美由真），這種本土意識在巴西更延伸至男演員（Kid Bengala）。

VR 進駐色情影片界時日尚短，但發展急速，成長可期。
VR 進駐色情影片界時日尚短，但發展急速，成長可期。

科技進駐

VR（Virtual Reality，虛擬實境）在 2016 年大舉進駐影視界，色情片亦不例外，自 2016 年 4 月開設「VR 影片」一欄，截至年尾影片 Pornhub 增至 1,800 部，其間相關搜尋累計多達 3,800 萬，例如「360 度」、「3D VR」、「VR 色情動畫」、「人妖 VR」等，在 25 歲至 34 歲界別去年平均增長 7 倍，45 歲至 54 歲更見 8 倍之多，亞洲地區尤其偏愛，中國、泰國及香港在比例上最為好奇，大部分國家的相關搜尋亦見倍數增長。隨著 Google、Facebook、Sony、Samsung 等大集團紛紛進軍 VR 界，年輕族群佔比愈來愈多，預期「愛情動作科幻片」將持續急速成長。

色情網站的女性用戶特別偏好女同性戀題材。
色情網站的女性用戶特別偏好女同性戀題材。

女性崛起

色情消費固然以男性為主，然而女性族群亦不可忽視，後者去年在 Pornhub 就錄得 2% 增長，佔網站總用戶 26%，即每 4 名色情網民有 1 人是女性。值得注意的是，近中南美一帶的女性用家「特別好色」，諸如巴哈馬、厄瓜多爾、洪都拉斯、巴拿馬、巴拉圭、海地和巴西，在兩性比例中平均高達四成，於牙買加更佔近半（46%），相反日本只佔不足兩成。而色情片的女性消費者似乎偏好女同性戀題材，「女同」、「女女較剪」、「基情誘惑」（lesbian seduces straight）、「女同 3P」均是熱搜字眼，雖然男性亦會觀賞女同題材，但女性的搜尋比例比男性高出近倍，特別是北美地區。鑑於美加地區的消費力較強，可以預期色情行業將會增開更多「女性向」（female friendly）的片種，例如女性觀眾極愛而男性不懂欣賞的「舔陰系」。

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