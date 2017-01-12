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中國宣布修改歷史。「八年抗戰」忽然「加碼」至 14 年，由 1931 年「九一八」算起。

「八年抗戰」的歷史詞目，根深蒂固。如果真的是 14 年，為何一直不更正，要等到現在？

中方宣稱，雖然國民政府在 1937 年「七七事變」之後，才對日全面抗戰，但早在「九一八」之後滿洲境內已經有散兵遊勇式的「東北義勇軍」在日佔區游擊抗日，所以應由此算起。但「東北義勇軍」僅活動了兩年多即消散。

如果這樣計算，1894 年，清國將台灣割讓日本，台灣閩南裔土著林少貓、簡大獅、柯鐵虎，「貓獅虎」當時並稱「抗日三猛」，一樣攻打台灣全島各個日治據點，直到被日軍拘殺。林少貓等三人今日仍由中華民國政府稱為「抗日烈士」。

如果台灣是中國不可分割的領土，則「抗日戰爭」應由 1894 年貓獅虎三烈士計起，即抗戰共長達 51 年，而不是 14 年。

「戰爭」的國際關係定義是政府以國家名義宣戰。即使如此，也不一定，倒如法國總統奧朗德在巴黎恐襲後不止一次公開說：「這是戰爭」（ C’est la guerre），但無人承認現在法國在戰爭狀態，只是局部戒嚴。

1936 年「西安事變」的原因，就是據說蔣介石政府的「不抗日」。既然不抗日，則我不明白為何突然變成抗日。「八年抗戰」變成 14 年，唯一的得益者，是香港歷史教科書出版商，又可以印一新版，全港中小學換書，又勁賺一筆。

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