維他命 C 可殺癌細胞？

早前談過那位唯一獨獲兩項諾貝爾獎，卻遭世人嘲弄的男人：美國化學家鮑林（Linus Carl Pauling）。鮑林之所以受到嘲弄，是因為他在晚年對維他命 C 的健康功效有著近乎瘋狂的偏執。他認為，維他命 C 不但能預防感冒，更可延年益壽、治癒癌症，當時醫學界對他的狂熱不過是種迷信，故此輕易笑過。但是，若果鮑林泉下有知，今日或會說句：I told you so! —— 根據美國最新研究，高劑量的維他命 C 可以殺死癌細胞，或為治癒癌症提供新的方法。

的而且確，根據過往對維他命 C 的研究，醫學界的確可對其治癌功效半信半疑。然而，美國愛荷華大學的學者認為，過往學界都把維他命 C 「用錯了」，所以必會得出錯誤的結果。究竟此話何解？

多數人會以為，口服是吸取維他命 C 的唯一之法，但是，愛荷華大學的學者以實證顯示，繞過普通腸道的新陳代謝、排泄系統，通過靜脈直接注射維他命 C 的話，血液的維他命 C 濃度則會比起以口服吸收的高出 500 倍。在這超高濃度水平底下，維他命 C 就會有殺死癌細胞的力量。

這次並非愛荷華大學對維他命 C 治癌功效的首個研究。較早前，愛荷華大學的生物學家 Garry Buettner 用過試管和白老鼠做研究，Buettner 發現，如果維他命 C 濃度達到極高水平，只會殺死癌細胞，而對普通細胞手下留情。

現階段，愛荷華醫院及診所（University of Iowa Hospitals and Clinics）已開始試用綜合療法，以電療、化療加上直接注射高劑量的維他命 C 治癒癌症病人，臨床實驗維他命 C 對胰臟癌和肺癌的功效。若果略有成效，則會擴大臨床實驗規模。

直到上年年尾，Garry Buettner 及其團隊再在 Redox Biology 期刊發表報告，解釋高劑量的維他命 C 為何能夠殺死癌細胞。簡單而言，在血液裡，維他命 C 會輕易分解，並生產出「過氧化氫」（hydrogen peroxide）—— 一種會破壞細胞組織及其 DNA 的氧化物。相比起健康細胞，癌細胞缺乏有效移除這種氧化物的機制，所以更容易因高濃度的維他命 C 而死。

愛荷華大學的研究為注射維他命 C 治療癌症奠下基礎。在未來，若果醫學家能確認到哪種癌細胞更易受過氧化氫影響，「維他命 C 癌症療法」或會是正式、有效及不再受人嘲笑的療法。屆時，鮑林不只會說 I told you so，更會破口大笑吧。