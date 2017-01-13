1月13日
俄式威脅是如何運作的？
陶傑：奧巴馬八年的改變
權力中毒：政治人物的「狂妄症候群」
維他命 C 可殺癌細胞？
5 種對慈善機構的偏見
心靈感應？Facebook 真的在秘密研究！
腐化的人
唐明：官家也是簪花郎
紅眼：玻璃中年
杜夫：習大大最期待嘅畫面出現了

維他命 C 可殺癌細胞？

A+A-

Vitamin C

早前談過那位唯一獨獲兩項諾貝爾獎，卻遭世人嘲弄的男人：美國化學家鮑林（Linus Carl Pauling）。鮑林之所以受到嘲弄，是因為他在晚年對維他命 C 的健康功效有著近乎瘋狂的偏執。他認為，維他命 C 不但能預防感冒，更可延年益壽、治癒癌症，當時醫學界對他的狂熱不過是種迷信，故此輕易笑過。但是，若果鮑林泉下有知，今日或會說句：I told you so! —— 根據美國最新研究，高劑量的維他命 C 可以殺死癌細胞，或為治癒癌症提供新的方法。

的而且確，根據過往對維他命 C 的研究，醫學界的確可對其治癌功效半信半疑。然而，美國愛荷華大學的學者認為，過往學界都把維他命 C 「用錯了」，所以必會得出錯誤的結果。究竟此話何解？

多數人會以為，口服是吸取維他命 C 的唯一之法，但是，愛荷華大學的學者以實證顯示，繞過普通腸道的新陳代謝、排泄系統，通過靜脈直接注射維他命 C 的話，血液的維他命 C 濃度則會比起以口服吸收的高出 500 倍。在這超高濃度水平底下，維他命 C 就會有殺死癌細胞的力量。

鮑林在天之靈會否笑出聲？
鮑林在天之靈會否笑出聲？

這次並非愛荷華大學對維他命 C 治癌功效的首個研究。較早前，愛荷華大學的生物學家 Garry Buettner 用過試管和白老鼠做研究，Buettner 發現，如果維他命 C 濃度達到極高水平，只會殺死癌細胞，而對普通細胞手下留情。

現階段，愛荷華醫院及診所（University of Iowa Hospitals and Clinics）已開始試用綜合療法，以電療、化療加上直接注射高劑量的維他命 C 治癒癌症病人，臨床實驗維他命 C 對胰臟癌和肺癌的功效。若果略有成效，則會擴大臨床實驗規模。

直到上年年尾，Garry Buettner 及其團隊再在 Redox Biology 期刊發表報告，解釋高劑量的維他命 C 為何能夠殺死癌細胞。簡單而言，在血液裡，維他命 C 會輕易分解，並生產出「過氧化氫」（hydrogen peroxide）—— 一種會破壞細胞組織及其 DNA 的氧化物。相比起健康細胞，癌細胞缺乏有效移除這種氧化物的機制，所以更容易因高濃度的維他命 C 而死。

愛荷華大學的研究為注射維他命 C 治療癌症奠下基礎。在未來，若果醫學家能確認到哪種癌細胞更易受過氧化氫影響，「維他命 C 癌症療法」或會是正式、有效及不再受人嘲笑的療法。屆時，鮑林不只會說 I told you so，更會破口大笑吧。

相關新聞

俄羅斯素有以性醜聞要脅政治人物的傳統。　圖片來源：路透社

俄式威脅是如何運作的？

圖片來源：路透社

陶傑：奧巴馬八年的改變

圖片來源：路透社

總統的最後一課：如何說再見？

有「科技奇才」之稱的艾倫（Aaron Swartz）。

艾倫已死：請為他默哀

日本網民在色情網站的搜尋中展現本土意識。

Pornhub 2016 年報告三大趨勢

14_massimo-sestini

全球氣候難民潮

圖片來源：路透社

陶傑：科學就是科學

1960 年代羅馬尼亞特工曾在鞋跟安裝發報器，監聽美國外交人員。

刺殺暗器大全：雨傘、煙斗、信鴿？


本月熱門

圖片來源：路透社

陶傑：中環小朋友的錯

582695675b116

潘度琳：逃恥中的不婚女性

cx9tilgusaaek1b

紅眼：你的愛情有點難懂，並不代表世界不能包容

iron_batman

硬漢有時軟軟的？蝙蝠俠對鐵甲奇俠


昨日要聞
  1. 總統的最後一課：如何說再見？
  2. 艾倫已死：請為他默哀
  3. Pornhub 2016 年報告三大趨勢
  4. 富豪避打貪　害了中國保鑣們
  5. 陶傑：半百年抗戰
  6. 華山文創園區：文藝商業共生的傳奇
  7. 學到嗎？巴黎撥開霧霾之道
  8. 游兒：在 ifc 平台酒吧追憶似水年華
  9. 護瞳行動：吳哥有微笑嗎？
  10. 尼爾：刹那之間，他看到了生命
星級話題
西班牙|法國|閱讀|中國|生態|城市規劃|歐盟|恐襲|美國|企業家|家長|印度|影評|生活|基因|港女|太空|美劇|食物|第二次世界大戰|俄羅斯|兩性|研究|貧富懸殊|VR|大數據|香港|中東|google|設計|大選|社交|美國大選|日本|人工智能|文學|總統|親子|品牌|恐怖主義|非洲|科技|奧巴馬|音樂|巴西|歧視|內戰|哲學|廣告|反恐|足球|室內設計|納粹|里約奧運|運動|投資|愛情|氣候變化|商業|Facebook|毛澤東|日劇|動物|英超|卡梅倫|失業|恐怖分子|心理學|年輕人|歐洲|澳洲|攝影|自由|挪威|時尚|英國|難民|健康|伊斯蘭國|歷史|教育|北韓|旅遊|藝術|App|大腦|希特拉|建築|全球暖化|桌遊|丹麥|奧運|智能手機|台灣|社交媒體|梁振英|戰爭|經濟|逃稅|戲劇|城市|民主|德國|學習|倫敦|Netflix|敍利亞|希拉莉|時裝|機械人|創業|電影|醫療|企業|語言|Brexit|企業管理|Pokemon Go|科學|意大利|插畫||環保|衣著|網絡|選舉|眼疾|遊戲|公投|飲食|AI|杜林普||傳媒|伊斯蘭|子女|潮流|小說|工作|英語|學生|污染|消費||出版|共和黨|board game|女性|脫歐|特朗普