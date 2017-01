維他命 C 可殺癌細胞？

早前談過那位唯一獨獲兩項諾貝爾獎,卻遭世人嘲弄的男人:美國化學家鮑林(Linus Carl Pauling)。鮑林之所以受到嘲弄,是因為他在晚年對維他命 C 的健康功效有著近乎瘋狂的偏執。他認為,維他命 C 不但能預防感冒,更可延年益壽、治癒癌症,當時醫學界對他的狂熱不過是種迷信,故此輕易笑過。但是,若果鮑林泉下有知,今日或會說句:I told you so! —— 根據美國最新研究,高劑量的維他命 C 可以殺死癌細胞,或為治癒癌症提供新的方法。

的而且確,根據過往對維他命 C 的研究,醫學界的確可對其治癌功效半信半疑。然而,美國愛荷華大學的學者認為,過往學界都把維他命 C 「用錯了」,所以必會得出錯誤的結果。究竟此話何解?

多數人會以為,口服是吸取維他命 C 的唯一之法,但是,愛荷華大學的學者以實證顯示,繞過普通腸道的新陳代謝、排泄系統,通過靜脈直接注射維他命 C 的話,血液的維他命 C 濃度則會比起以口服吸收的高出 500 倍。在這超高濃度水平底下,維他命 C 就會有殺死癌細胞的力量。

這次並非愛荷華大學對維他命 C 治癌功效的首個研究。較早前,愛荷華大學的生物學家 Garry Buettner 用過試管和白老鼠做研究,Buettner 發現,如果維他命 C 濃度達到極高水平,只會殺死癌細胞,而對普通細胞手下留情。

現階段,愛荷華醫院及診所(University of Iowa Hospitals and Clinics)已開始試用綜合療法,以電療、化療加上直接注射高劑量的維他命 C 治癒癌症病人,臨床實驗維他命 C 對胰臟癌和肺癌的功效。若果略有成效,則會擴大臨床實驗規模。

直到上年年尾,Garry Buettner 及其團隊再在 Redox Biology 期刊發表報告,解釋高劑量的維他命 C 為何能夠殺死癌細胞。簡單而言,在血液裡,維他命 C 會輕易分解,並生產出「過氧化氫」(hydrogen peroxide)—— 一種會破壞細胞組織及其 DNA 的氧化物。相比起健康細胞,癌細胞缺乏有效移除這種氧化物的機制,所以更容易因高濃度的維他命 C 而死。

愛荷華大學的研究為注射維他命 C 治療癌症奠下基礎。在未來,若果醫學家能確認到哪種癌細胞更易受過氧化氫影響,「維他命 C 癌症療法」或會是正式、有效及不再受人嘲笑的療法。屆時,鮑林不只會說 I told you so,更會破口大笑吧。