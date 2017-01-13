1月13日
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杜夫：習大大最期待嘅畫面出現了

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國際足協會長恩芬天奴　圖片來源：路透社
國際足協會長恩芬天奴　圖片來源：路透社

最期待嘅畫面出現了？講緊嘅係習大大同 13 億人民嘅足球強國夢，十年內中國打入世界盃決賽周的可能性大增 50%，靠嘅唔係名帥「銀狐」納比，唔係高價轉投上海上港嘅奧斯卡、亦唔係「一人一票」選特首嘅習大大，而係上任唔夠一年嘅國際足協會長恩芬天奴。

國際足協喺 1 月 10 日 嘅會議上，一致通過修改 2026 年世界盃決賽周賽制，由 32 隊增加至 48 隊參賽隊伍，分 16 組比賽，3 支球隊 1 組，每組淘汰 1 隊，之後晉級淘汰賽。成個世界盃決賽周場次將由以前嘅 64 場增加到 80 場，估計改革措施可以幫國際足協賺多 6 億歐元。

措施一出，自然少不免有人反對，西甲賽會主席迪巴斯就話到明要向歐盟提告，話國際足協事前無諮詢西甲賽會意見。Come on James！成熟啲啦！事前諮詢同事後諮詢咪一樣，故宮得，點解世界盃唔得？何況多比賽就多工作機會，多咗 16 隊，主辦國起碼多咗幾千人消費，波衫、轉播呢啲都未計，何樂而不為？點解要將好事變壞事？用腦諗吓就知道，多咗球隊參賽球員未必踢多咗比賽，而家 32 強賽制，分 8 組比賽，每組 4 隊淘汰 2 隊，踢到入決賽都係踢 7 場。改制之後，踢到入決賽都係 7 場，根本對球員體力負荷無影響，更何況又唔係隊隊入到決賽嘅，當買張機票全隊人去放鬆吓、渡吓假都得掛？Why so serious？

計我話，世界盃決賽周係全球盛事，48 隊都嫌太少，應該人人有波踢，最少都 128 隊啦（256 隊暫時唔可行，因為而家只有 211 隊國際代表隊，除非加泰隆尼亞等等要求獨立嘅地方都成功獨立）。之後取消分組賽，直接進入淘汰賽，由 128 強踢到入決賽都係 7 場波。如果要隊隊都踢決賽周都唔係唔得，只要直接取消外圍賽，211 隊一齊踢淘汰賽，等全球球迷欣賞下湯加、直布羅陀、巴哈馬嘅隊型，再篩剩 128 隊踢淘汰賽，咁應該最多 1 隊踢 10 場波啫，都唔夠而家外圍賽咁多場次。仲有，如果取消外圍賽，攤長球季賽期或者將國際賽期交還俾各地足協，即使英格蘭無歇冬期，要踢聯賽、聯賽盃、足總盃、歐洲賽，都仲舒服過而家嘅賽程啦！做人最緊要 Think out of the box，唔好因循守舊，無咩事嘅話，我返出去睇吓去邊度起阿房宮先喇！

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