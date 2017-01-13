心靈感應？Facebook 真的在秘密研究！

「心靈感應」一直被視為超能力、魔術或科幻小說的題材，總之就是脫離現實。然而，Business Insider 報道，Facebook 真的在秘密研究如何透過科技，使人們可以腦電波交流。或許在未來，人們深深對望就能代替講話？

秘密部門

據報，Facebook 在上年成立了「秘密研究部門」，專門發展「腦機介面」（brain-computer interface）。所謂「腦機介面」，是指在人部與外部裝置之間建立直接連線網絡的技術，一旦技術成熟，不但可讓機器閱讀人腦思想，甚至能把讀到的思想傳輸到他人的裝置上，使人們不須再以語言交流。

有甚麼證據顯示 Facebook 在研究「心靈感應」？首先，近月 Facebook 的創新科技組 「Building 8」團隊貼出招聘廣告，廣告中提及他們正籌備一個與「神經成像」（neuroimaging）、「電生理學數據」（electrophysiological data）相關的新計劃——而這些陌生的學術名詞，正是與腦掃描、理解腦部活動有關。另外，Facebook 也正公開招聘高學歷的專業人士，例如擁有神經科學博士學位的「腦機介面工程師」、懂得編寫處理聲音數據的運算法的編寫員，負責「創建屬於未來的交流平台」。

雖然 Facebook 拒絕詳細解釋相關職位空缺的職責，但在 2015 年，CEO 朱克伯格曾經透露，Facebook 的確在研究一些能夠以腦控制、類似「心靈相通」的通訊工具，當時，朱克伯格預言：「有朝一日，我相信我們可以把完整無缺的心意透過科技傳給對方。」屆時，如果願意，每當你想到甚麼，你的朋友就可馬上知道。

而且，根據 LinkedIn 資料，美國 John Hopkins 大學的應用神經科學學者 Mark Chevillet 已在去年 9 月加入 Facebook，擔任「技術計劃領導」。雖然不知道他的實際職務，但從各方面的蛛絲馬跡可見，「心靈相通」計劃正在進行中。

Facebook 會研發怎樣的科研達成目的，至今還是未知之數。過去有公司曾以特製、帶感應器的頭帶嘗試量度腦電波，也許 Facebook 亦會朝這個方向發展。若能成功研發，無論是 Facebook 還是未來電腦運算都會大為躍進。

除了心靈感應……

Facebook 和 Google 兩間科技巨擘，同樣野心巨大。Alphabet （Google 的母公司）早前已展開「登月計劃」（moonshot projects），研發自動駕駛電動車、送貨無人機及抗老醫學等創新科技。Facebook 也不甘後人，上年向 Google 挖角，聘請前美國國防部高等科技研發部（DARPA）總監 Regina Dugan 作 Facebook「Building 8」團隊的領袖，與 Google 暗地競爭。但是，比起 Alphabet，現時外界還不太清楚 Facebook 的「Building 8」團隊的主要任務，只知道它專責創造「能夠融入物理和數碼世界」的科技。

在 Facebook 和 Google 等科技公司的推進底下，未來世界會演變成甚麼樣子？除了心靈感應，還有甚麼科幻情節才有的事物會活現眼前？實在令人期待。