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5 種對慈善機構的偏見

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日前，有報道指，本港法例下未有妥善監管慈善機構，結果有機構花 3 分之 1 的捐款到行政費上，惹起爭議。究竟一間慈善機構的成敗、好壞應如何判斷？在獲得 400 多萬觀看次數的「Ted Talk」中，著名慈善家 Dan Pallotta 提出，大眾多注意慈善機構的開支，而非其成果的普遍看法，其實會阻礙我們改變世界。

著名慈善家 Dan Pallotta: 指：我們看待慈善機構的方法錯了（The way we think about charity is dead wrong）。
著名慈善家 Dan Pallotta 指：我們看待慈善機構的方法錯了。 圖片來源：TED Talk

Dan Pallotta 首先提問：「我們是否相信慈善機構或非牟利組織有能力改變世界？」雖然社會企業可照顧有需要的人，帶動社會平等，但是社會上總有些不幸的人會淪為「漏網之魚」。所以，若我們想創造一個可以包容所有人、無人得不到幫助的世界，那麼慈善機構就身負重任。

他認為，相對起龐大的社會問題，慈善機構的力量微小，因此難以改變現狀——而慈善機構的微小，則歸咎於我們的價值系統。

阻礙改變的價值系統

Dan Pallotta 指出，現今社會有著根深蒂固的雙重標準，以不同的道德準則看待商業和慈善機構，導致社福界受到 5 方面偏見或歧視：

開支：我們視商業公司投入資金、賺錢為必然，賺錢後，即使企業不幫助他人，社會也不會對它們反感。可是，我們卻不喜歡慈善機構投放資金，促使更多人投入社會服務。如此道德判斷，使「為家庭努力」和「為社會付出」成為選擇兩難：在名校 MBA 畢業的精英多數會因薪酬差別，放棄加入慈善機構，他們的才能結果不得應用於改變社會。

公關宣傳：對慈善機構的不平等看待亦在於廣告宣傳上。一方面，人們接受商界大賣廣告，宣傳公司產品，另一方面卻討厭慈善機構以同樣方式推廣，而期望它們能將捐款「用得其所」——這假設慈善機構的宣傳不會收效，難為組織帶來巨額收益一樣。Dan Pallotta 認為，慈善組織必須透過宣傳，才能擴大捐款群。

創新：大眾對在牟利方面對商界和社福界也有雙重標準。公司大膽投資牟利，最終失敗了不是問題，但慈善機構發起募款行動而在短期內收不到成效，則會備受質疑。於是，在害怕機構會敗壞名聲的恐懼下，慈善機構不敢以創新手法發起新的募捐，它們無法成長、擴展，無法對抗更大的社會問題。

時間：Dan Pallotta 說，人們可忍耐亞馬遜以 6 年時間等待利潤回報，接受到「遠見」，但卻會批評慈善機構花過長時間做建設工作，捐款沒有落入有需要者手上。

牟利：大眾視商界牟利是理所當然的事，但社福界則有著「非牟利」的禁忌，故此慈善機構只能等待捐款，沒有資源成長。

在以上 5 種雙重標準、重重限制、資源匱乏的情況下，慈善機構持續弱小。

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如果我們真的相信慈善機構有改變世界的力量，希望幫助弱勢，那麼，我們必須改變上述的雙重標準，公平地看待慈善機構。

那麼，像「多少錢會落在有需要的人身上？」、「多少錢會用作經常性開支？」等提問能夠判斷慈善組織的好壞嗎？Dan Pallotta 指，這些提問有兩項缺憾。首先，它們標籤了「經常性開支」必然是負面的，前設了「開支」與「幫助有需要的人」是對立的敵人。另外，「行政費愈少愈好」的觀念忽略了機構發展的需要，壓抑了機構的成長。

依 Dan Pallotta 的講法，如果我們真的相信慈善機構有改變世界的力量，希望幫助弱勢，那麼，我們必須改變上述的雙重標準，公平地看待慈善機構，不要只著眼於「行政費」，而是了解機構的願景、遠見、所需資源。唯有有這種寬容的視野，社會的不公不義才可扭轉。

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