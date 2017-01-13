俄式威脅是如何運作的？

共和黨議員麥凱恩（John McCain）交予 FBI 的一份秘密檔案日前洩露，內容聲稱俄羅斯支持杜林普起碼有 5 年之久，目的是「分化西方聯盟」、「終結以理想價值為綱的戰後國際秩序」，做法包括向杜林普提供政敵情報，同時用性醜聞－－於莫斯科 Riz Carlton 總統套房召妓表演「黃金浴」－－要脅這位候任美國總統。報告真偽未明，但已激起輿論風暴，杜林普極力否認，批評有份報道的 CNN 和 BUZZFeed「造假」、「有病」、「壞組織」，俄方則辯稱從未搜集「黑材料」。檔案是真是假尚待查證，但俄羅斯的自白必定是「fake news」。

俄羅斯以醜聞打擊政敵屢見不鮮，手法稱為「kompromat」－－”compromising material” 二字合一，即黑材料－－普京對此絕不陌生，他本人就靠性醜聞迫害崛起。1999 年 1 月，俄羅斯檢察院調查葉利欽政權收受瑞士公司賄賂一案期間，聯邦檢察總長 Yury Skuratov 被召往克里姆林宮，總統辦公廳主任向他展示一段偷拍性愛短片，主角正是他自己，配角則有床上嬉戲的兩名妓女。Yury Skuratov 雖然聲稱片段不實，但仍按其要求請辭。

檢察總長辭職須經上議院審批，Yury Skuratov 臨作供前，性愛片段卻遭公開，在國營電視台 RTR 晚間新聞時段播放，題為「三人同床」。當時聯邦委員會仍未淪為橡皮圖章，有意抵受克里姆林宮的壓力，Yury Skuratov 亦打算裝作若無其事，如常工作。此時影片又再出現電視螢幕，據稱是由聯邦安全局（FSB）頭目親手交予 RTR，不久局長就上電視表明片段屬實，不但要求 Yury Skuratov 辭職，甚至調查有關「罪行」。時任聯邦安全局局長是誰？就是普京。

性醜聞事件顯示了普京積極配合，正好為即將卸任的葉利欽所用。當時普京不過無名之輩，之所以獲葉利欽欽點繼任，皆因普京承諾不會就其家族貪瀆調查追究，鑑於寡頭政治勢力相當，當時亦只有普京一人會作出此等承諾。2000 年，普京出任俄羅斯總統，其後不斷嚴打國內寡頭政治人物以及商界鉅子，但從未動過葉利欽家族分毫。

2010 年，一個俄羅斯反對派政黨不少成員捲入性愛短片醜聞，報稱由親建制青年運動組織「Nashi」策劃，手法如出一轍，同為偷拍成員與妓女的互動；2016 年下議院杜馬選舉前夕，為防止反對黨擴大議席，俄方重施故技，今次是偷拍反對黨成員 Mikhail Kasyanov 詆譭黨友，競選不久淪為謾罵雜談，最終反對黨的唯一議席告失。

國外政客亦未能倖免。2009 年，美國駐莫斯科外交官 Kyle Hatcher 一段性愛短片在網上公開，片中他在酒店仔細查找閉路鏡頭，確認「安全」之後，便與妓女翻雲覆雨。事後 Kyle Hatcher 被調職至加勒比海，美國作為民主化身與道德感召的信用大減。

以上事件有一個共通點：黑材料全部一早準備好。Kyle Hatcher 在出任大使館官職前，召妓場面已被盜錄；Yury Skuratov 的短片亦是攝於調查葉利欽之前，涉事妓女更疑似是「禮物」。換言之，俄羅斯漫天收集－－甚至製造－－黑材料，不論是敵是友，把柄愈多愈好。美國記者 Julia Ioffe 更認為，每個與俄羅斯打過交道的官員或記者都有專屬檔案，以備不時之需。

有此前科，杜林普被盜錄一說絕不稀奇。若果俄羅斯的目的確如檔案所言「分化西方」及「破壞理想價值」，觀乎日前杜林普在記者會的表現，普京已有斬獲。雖然普京早前批評列寧，但他無可否認承傳了革命領袖的政治智慧，知道一個「有用的白痴」（useful idiot）的好處。