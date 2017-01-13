陶傑：奧巴馬八年的改變

奧巴馬芝加哥告別演說，展示八年政績，聲稱已經成功減少失業、與伊朗達成禁核協議、與古巴改善關係。他說：「改變，不是能一蹴而就的，需要時間，而且要靠你們一起努力。」

八年前，奧巴馬正是憑一個 Change 字參選，而且得勝。Change 這個字本身中性，要視乎「變好」還是「變壞」。

譬如，列根八年的改變，是令蘇聯共產帝國消失，令東西歐人民得到民主自由。但奧巴馬八年，世界改變了：恐怖主義更為囂張，俄國普京更對歐美肆無忌憚，中國擴張南海，敍利亞和中東難民危機更為深重。

列根的改變，令世界更多人得到自由和幸福。奧巴馬的改變，令世界更多人活在苦難和恐懼中。

與古巴改善關係，並不能改變古巴卡斯特羅的鎖國獨裁，更沒有改變古巴的共產專政制度。僅改變了美國公民去古巴旅遊的禁令？奧巴馬與列根相比，太渺小了 。

奧巴馬八年，美國貧富差距增加，導致杜林普領導的反精英民主革命成功。正如副總統拜登承認：「支持杜林普的人不是種族主義者，也不歧視女性，只是他們一直在抗議我們，而我們一直沒有聆聽過他們。」

為甚麼沒有聆聽？因為精英如奧巴馬只聆聽同性戀、變性人、伊斯蘭少數族裔，然後聆聽他們自己對自己的讚美。正如奧巴馬告別演說，讚美自己、讚美和他一樣自戀的人，還花了兩三分鐘讚美太太和女兒。

而港督彭定康的告別施政報告，一句也沒有吹捧自己的家人。他留下的影響和遺產，將會比奧巴馬長久。