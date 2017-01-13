1月13日
俄式威脅是如何運作的？
陶傑：奧巴馬八年的改變
權力中毒：政治人物的「狂妄症候群」
維他命 C 可殺癌細胞？
5 種對慈善機構的偏見
心靈感應？Facebook 真的在秘密研究！
腐化的人
唐明：官家也是簪花郎
紅眼：玻璃中年
杜夫：習大大最期待嘅畫面出現了

權力中毒：政治人物的「狂妄症候群」

A+A-

「權力使人腐化，絕對的權力使人絕對的腐化。」

這句名言所指的，是對人類的普遍觀察：得到權力時就會變得傲慢，自我中心，為所欲為，但原來此說真有醫學支持？前英國外交大臣兼精神醫生 David Owen ，以其專業知識及從政多年的經驗寫成「疾病與權力」一書。他在書中提出，權力對精神有害，甚或使位居要津的政治元首患上所謂「狂妄症候群」（Hurbis Syndrome），脫離現實，自感超然；要解「權毒」，唯靠民主。

終於決定參選的林鄭是否「狂妄症候群」患者？　圖片來源：路透社
官到無求膽自大。　圖片來源：路透社

David Owen 對權力與狂妄關係的討論先在 2009 年面世。當年，David Owen 與精神醫學教授 Jonathan Davidson 於神經醫學期刊「腦」（Brain）上共合發表一篇論文，檢視了過百年來英國首相、美國總統的精神健康後，他們指出，「狂妄症候群」是種政治領袖的「職業風險」，掌握權力一段日子後，政府領袖便會逐漸患上此症。所謂「狂妄症」有 14 項病徵，符合 3 項或以上，就有患症危機：

  1. 自戀傾向，視世界為其施展權力、尋求榮耀的地方；
  2. 天性喜歡採取行動，提升個人形象；
  3. 對自己的形象外表有超乎比例的關心；
  4. 習慣以救世主的口吻談自己的所作所為；
  5. 視自己等同於國家，認為兩者的形貌利益完全一致；
  6. 喜以第三人稱稱呼自己，或以舊日國王的口氣說話；
  7. 對自己的判斷過度自信，對他人的建議或批評過份鄙視；
  8. 對自己能達成的事情具有誇張的自信，認為自己接近無所不能；
  9. 相信自己不需向人民負責，而是歷史或上帝；
  10. 篤信自己在歷史上或上帝眼中必定清白；
  11. 躁動不安、魯莽輕率、衝動；
  12. 脫離現實，日漸孤立；
  13. 道德行為凌駕於可行性、成本與後果；
  14. 毫無執行能力，過度自信使他們沒有全面思量政策，結果事事出錯，稱之為︰狂妄的無能。

乍眼看來，你腦海或者已浮現幾位政治人物的身影，而你又或會稱這等人作「自戀狂」。然而，David Owen 說，「狂妄症候群」與「自戀型人格失調」不同。「狂妄症」是後天養成的人格發展，又會隨掌權與否而或趨或緩。而且，自戀者不會擁有第 5、6、10、11 和 13 這數項與政治權力相關的特徵，擁有這 5 種病徵其中一項的話，罹患狂妄症的機率大大增高。

根據上述特徵，David Owen 判斷，在民主國家當中，英國首相戴卓爾夫人、美國總統小布殊都是「狂妄症候群」患者；獨裁者裡，希特拉、墨索里尼、毛澤東和赫魯曉夫等都有「狂妄」的表現。David Owen 指，狂妄的政治領袖會帶來浩劫，不幸由人民忍受。當政治領袖決策太過份、進入狂妄狀態，政府與人民之間的信任便會消失。

要抑制政治人物的狂妄行為，不單只要靠民主制度的審查和制約，維持權力平衡，也要視乎政治人物的個人性格。小心、謙遜、兼聽及有幽默感的人有著抵抗「狂妄症候群」的性格特質，因為他們只會視權力為服務公眾及影響、決定事態發展的機會。

觀香港政壇，除了梁振英，表明參選下屆特首選舉的林鄭也算不算罹患「狂妄症候群」？剛發表告別演說的美國總統奧巴馬又有否抵抗到權力的誘惑？杜林普則相較有趣，在未上台前，他已是「狂妄」的代名詞，日日四處發炮，上台後，他的狂妄程度又會上升多少？

相關新聞

2017-01-12_HONGKONG-POLITICS

腐化的人

問你自己：可以為國家做甚麼。　圖片來源：路透社

2017 展望大事

team

鄭立：誰需要被管理，誰需要被領導？

donald

Chester Ho：從杜林普到葉劉，Fact Check「後真相政治」年代

161219-the-young-pope-ka-1920x700

蘇二：奶媽應煲「年青教宗」

631392309557

唐明：帶眼識人看君王

圖片來源：www.info.gov.hk

「故宮」頭炮，反映林鄭真個性

林鄭月娥在北京就興建香港故宮文化博物館合作備忘錄簽字儀式。（圖片來源：www.info.gov.hk ）

蘇二：乾隆的敗家 腸粉的倔強


本月熱門

圖片來源：路透社

陶傑：中環小朋友的錯

582695675b116

潘度琳：逃恥中的不婚女性

cx9tilgusaaek1b

紅眼：你的愛情有點難懂，並不代表世界不能包容

iron_batman

硬漢有時軟軟的？蝙蝠俠對鐵甲奇俠


昨日要聞
  1. 總統的最後一課：如何說再見？
  2. 艾倫已死：請為他默哀
  3. Pornhub 2016 年報告三大趨勢
  4. 富豪避打貪　害了中國保鑣們
  5. 陶傑：半百年抗戰
  6. 華山文創園區：文藝商業共生的傳奇
  7. 學到嗎？巴黎撥開霧霾之道
  8. 游兒：在 ifc 平台酒吧追憶似水年華
  9. 護瞳行動：吳哥有微笑嗎？
  10. 尼爾：刹那之間，他看到了生命
星級話題
第二次世界大戰|Brexit|公投|日本|選舉|AI|智能手機|經濟|科技|全球暖化|自由|污染|時尚||太空|反恐|動物|兩性|室內設計|卡梅倫|飲食|攝影|納粹|丹麥|西班牙|總統|挪威|桌遊|恐怖分子|北韓|毛澤東|企業家|逃稅|商業|貧富懸殊|旅遊|中國|學習|人工智能|企業管理|學生|美國大選|時裝|企業|出版|生活|港女|廣告||插畫|影評|恐襲|內戰|愛情|巴西|奧運|俄羅斯|環保|電影|設計|年輕人|食物|奧巴馬|歐洲|科學|戰爭|文學|特朗普|Facebook|健康|創業|消費|城市|氣候變化|美國|App|Pokemon Go|希拉莉|google|工作|香港|共和黨|歷史|醫療|Netflix|法國|倫敦|心理學|傳媒|台灣|社交媒體|教育|歐盟|戲劇|德國|生態|意大利||眼疾|歧視|難民|board game|敍利亞|哲學|民主|品牌|足球|音樂|杜林普|基因|大數據|衣著|伊斯蘭|家長|英超|運動|小說|英國|語言|VR|大腦|網絡|里約奧運|中東|遊戲|潮流|閱讀|非洲|日劇|女性|英語|美劇|恐怖主義|澳洲|梁振英|城市規劃|失業|社交|子女|脫歐|大選|投資|研究|希特拉|伊斯蘭國|親子|藝術|機械人|印度|建築