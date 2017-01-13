權力中毒：政治人物的「狂妄症候群」

「權力使人腐化，絕對的權力使人絕對的腐化。」

這句名言所指的，是對人類的普遍觀察：得到權力時就會變得傲慢，自我中心，為所欲為，但原來此說真有醫學支持？前英國外交大臣兼精神醫生 David Owen ，以其專業知識及從政多年的經驗寫成「疾病與權力」一書。他在書中提出，權力對精神有害，甚或使位居要津的政治元首患上所謂「狂妄症候群」（Hurbis Syndrome），脫離現實，自感超然；要解「權毒」，唯靠民主。

David Owen 對權力與狂妄關係的討論先在 2009 年面世。當年，David Owen 與精神醫學教授 Jonathan Davidson 於神經醫學期刊「腦」（Brain）上共合發表一篇論文，檢視了過百年來英國首相、美國總統的精神健康後，他們指出，「狂妄症候群」是種政治領袖的「職業風險」，掌握權力一段日子後，政府領袖便會逐漸患上此症。所謂「狂妄症」有 14 項病徵，符合 3 項或以上，就有患症危機：

自戀傾向，視世界為其施展權力、尋求榮耀的地方； 天性喜歡採取行動，提升個人形象； 對自己的形象外表有超乎比例的關心； 習慣以救世主的口吻談自己的所作所為； 視自己等同於國家，認為兩者的形貌利益完全一致； 喜以第三人稱稱呼自己，或以舊日國王的口氣說話； 對自己的判斷過度自信，對他人的建議或批評過份鄙視； 對自己能達成的事情具有誇張的自信，認為自己接近無所不能； 相信自己不需向人民負責，而是歷史或上帝； 篤信自己在歷史上或上帝眼中必定清白； 躁動不安、魯莽輕率、衝動； 脫離現實，日漸孤立； 道德行為凌駕於可行性、成本與後果； 毫無執行能力，過度自信使他們沒有全面思量政策，結果事事出錯，稱之為︰狂妄的無能。

乍眼看來，你腦海或者已浮現幾位政治人物的身影，而你又或會稱這等人作「自戀狂」。然而，David Owen 說，「狂妄症候群」與「自戀型人格失調」不同。「狂妄症」是後天養成的人格發展，又會隨掌權與否而或趨或緩。而且，自戀者不會擁有第 5、6、10、11 和 13 這數項與政治權力相關的特徵，擁有這 5 種病徵其中一項的話，罹患狂妄症的機率大大增高。

根據上述特徵，David Owen 判斷，在民主國家當中，英國首相戴卓爾夫人、美國總統小布殊都是「狂妄症候群」患者；獨裁者裡，希特拉、墨索里尼、毛澤東和赫魯曉夫等都有「狂妄」的表現。David Owen 指，狂妄的政治領袖會帶來浩劫，不幸由人民忍受。當政治領袖決策太過份、進入狂妄狀態，政府與人民之間的信任便會消失。

要抑制政治人物的狂妄行為，不單只要靠民主制度的審查和制約，維持權力平衡，也要視乎政治人物的個人性格。小心、謙遜、兼聽及有幽默感的人有著抵抗「狂妄症候群」的性格特質，因為他們只會視權力為服務公眾及影響、決定事態發展的機會。

觀香港政壇，除了梁振英，表明參選下屆特首選舉的林鄭也算不算罹患「狂妄症候群」？剛發表告別演說的美國總統奧巴馬又有否抵抗到權力的誘惑？杜林普則相較有趣，在未上台前，他已是「狂妄」的代名詞，日日四處發炮，上台後，他的狂妄程度又會上升多少？