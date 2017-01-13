唐明：官家也是簪花郎

文雅時代的人比較嗲，大概就是今天所謂的「軟萌」。

嗲是一種感覺，軟綿綿，蓬鬆鬆，客客氣氣的，罵人也罵得不利索，據說是「寧聽蘇州人吵架，勿聽寧波人講話」，蘇州人真能吵得起來？光是他們把「不」念作「弗」，Say No 的力度就已經打了個五折；「你」稱作「倷」，拖長了 N 的鼻音，聽上去更為軟糯。

說話腔調之軟，宋朝人可能算是第一，這是從他們用語習慣得出的印象。宋朝人連稱呼皇帝也很溫柔，最常用的稱呼是「官家」。

官家聽來十分親切，不像「陛下」那麼正經，也不像「皇上」那麼威嚴，當然更沒有「萬歲爺」之花花架子。不知和這個軟萌的稱呼有沒有關係，宋朝皇帝也不怎麼惡形惡相，宰相韓琦有一次安慰暴病胡喊的英宗：「誰惹官家生氣了？生病就要吃藥。」仁宗和宮女打牌輸了錢，居然還討了一半回去，宮女都嬌嗔「官家太窮酸了！」于闐國送玉給徽宗，在奏書中稱他「阿舅大官家」。

士大夫（尤其是宰相級別）則稱為「相公」，譬如「王相公」王安石，民間都知道他性情執拗，所以「王相公」又有個花名叫「拗相公」。「相公」聽起來像家人一樣親密，不像「大人」那麼生冷，但僅限高級官員使用，老婆叫老公的是「郎君」。

「郎君」簡直就是溢美之詞，充滿了愛意，我們現在消受不起。「郎」當然都是指年輕男人，官制當中的黃門郎、員外郎、侍郎等職位，一般都由年輕人擔任。宋高宗時候有一個笑話，有個老頭七十歲才及第，皇帝問他「卿有幾子？」不料老頭竟然單身未婚，於是皇帝將一個宮女配了給他，當時有打油詩：「新人若問郎年幾，五十年前二十三。」——比起今天只知自稱「永遠廿五」甚麼的，這顯然俏皮多了。

「娘子」則可以統稱所有女性，年紀輕的管叫「小娘子」——雖然親熱得簡直有些輕薄了，但只要想到英國還是有見人都叫 Love 和 Darling 的風俗，或者老派的美國人看見年輕女性，也不問三七廿一都叫 Sweetie，就不必大驚小怪。

其實老派廣東話也有幾分嗲，可能就是宋朝遺風，年輕的男孩喚作「哥仔」，據說宋朝人把兒子叫作「哥哥」，水滸傳和西遊記裡常有「哥哥」之稱，尤其是豬八戒和沙僧稱呼孫悟空的對比：沙僧一般都規規矩矩敬稱「師兄」，但豬八戒總是滿嘴「哥哥」地嬌嗔：「哥啊，要走幾年才得到？」——雖然轉個身就罵他「毛臉的雷公嘴」。

宋朝人還喜歡簪花，不分男女老少：「蘭佩紫，菊簪黃，殷勤理舊狂」，講究衣服和花色的配搭，娘娘腔嗎？並不，英國維多利亞到愛德華時代晚期也如此，男人都習慣在領扣上別一枚花。

嗲其實就是不見外，樂於故作親熱，不但過著好日子，還有好心情和好教養，沒有那麼多互相厭恨的情緒。嗲更是一種風情，絕不僅是嬌滴滴雞仔聲的那種，也不是想嗲就嗲得起來的。曾經，中國人還視「嗲」為一種罪過，溫柔、親切、俏皮、甜蜜、風雅的一切，都是腐朽的封建餘孽和資產階級的墮落。甚至全世界在六十年代以後，都視之為過時、反動，是應該革命掉的。所以，不要問為甚麼現在多的都是粗野、蠻橫、無情的醜物，風度翩翩和千嬌百媚是甚麼，可以吃的麼？