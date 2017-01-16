鄭立：革命就是創業？坂本龍馬創立的「龜山社中」

在港台進行政治討論時，常常有些人爆出一句「你這麼不滿就去革命推翻政府啊」，或者抱怨「為甚麼香港和台灣還不革命」，這些人在這樣說時，他們心目中的革命是甚麼呢？我們可以想像一下，他們心裡浮現的印象，應該是有少數革命英雄走上街上，領導一群覺醒青年拿菜刀推翻政府。

但真實的革命是這樣的嗎？在日本明治維新，有一號去到今天還被尊崇的人物，叫作坂本龍馬，他從沒有做這種事，他既沒有拿著竹槍領導農民襲擊政府，也沒有在政府前靜坐唱歌等軍隊來鎮壓。可是，他是一個革命家，從事真正的革命。

在龍馬的同時期，一大堆所謂志士，只是醉心於攘夷和天誅。但至少學習劍道的坂本龍馬卻看到不同的東西，正因為他真刀真槍的用劍，對武力沒有不切實際的幻想，很快就認識到，海軍才是真正的武力。去到這點，很多在港台主張革命的人，對此的回應很可能是，我不是政府，沒有權力，沒有軍隊，政府才可能成立海軍，政府不接受我們的想法，我們也不可能成立海軍，此 post 已完，革命不可能，可以回家睡覺打機準備移民加拿大了。

坂本龍馬沒有抱怨日本人沒得救，研究怎樣去移民加拿大，他反而留意到海軍本質上就是船隊，從來沒規定只有政府才擁有船隊，自己私人也能擁有船隊。再想下去，甚麼民間人才會擁有船隊，就是用船做生意的商人，從事航運的商人擁有船隊。

結果他跑了搞 Startup，創立了「龜山社中」，實際上就是一個航運公司。他看中的商機，就是當年幕府禁止了長州藩購入武器彈藥，而薩摩藩因為與長州開戰，導致財政陷入危機，無法輸入足夠的食米。他就決定以薩摩藩的名義購入武器彈藥，再賣給長州藩。坂本龍馬以商人的思維解決雙方的問題，得到了敵對雙方的合作，而成就了一個奇妙的生意。

在後來幕府要武力解放長州，動員了各藩 15 萬大軍，對付長州的 4,000 人，兵力差超過 20 倍，怎看長州都死定了對嗎? 而在這時候，「貿易組織龜山社中」加入了長州海軍，參與了下關海戰，結果竟然是令長州藩打敗了幕府。幕府被發現實力比想像中弱，一場海戰雖沒殺光 15 萬人，但這場海戰使各藩認為戰爭會比想像中長而開始囤積食米，導致各種米價上漲，最終引發各地動亂，將軍德川家茂又適逢病逝，幕府被迫停戰，此戰是幕府滅亡的開始。

你想像得到嗎？觸發幕府滅亡，竟然是一個根本會賠本的創業。龜山社中其實一直都賠本，打完海戰第一件事是——裁員，差不多要倒閉。不過最後成功 exit，土佐藩成為新的投資者，改組成「海援隊」，日本最初的有限公司。是的，日本最初的有限公司就是因為革命而產生的，想不到吧？

所以如果閱讀這文章的你，是一個認為這個社會需要革命的人，你大概也該考慮像坂本龍馬一樣創業，自己建立自己想要的東西，而不是等幕府大發慈悲去執行你的想法。