奪搞笑和平獎的瘋狂科學家

要說偉人如何破壞世界的例子，生於 1908 年 1 月 15 日的「奇愛博士」泰勒（Edward Teller）可謂當之無愧。經歷一戰的他唯恐核彈威力不足，一力推動研製更可怕的氫彈，他深信只有軍備先進才能勝出冷戰，身體力行支持各種具爭議性的核能計劃。除了吸引到 Stanley Kubrick 注意，歷史學家 Richard Rhodes 如此評論這名氫彈之父：「他總能為每位他效勞的總統獻上餿主意。」

「奇愛博士」之名

據說由 Stanley Kubrick 於 1964 年的黑色幽默電影 Dr. Strangelove （密碼 114）中，總統幕僚之一的瘋狂科學家，就是以 Teller 為藍本設計，電影以「我如何學會停止恐懼並愛上炸彈」（How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb）為副題，概括了 Teller 如何由心靈受創的一戰受害者，扭曲成為深信核武能維持和平的瘋狂科學家的「奇愛」一生。

與核結緣

泰勒生於匈牙利猶太人家庭，經歷過一戰後共產及法西斯主義政權，1930 年代因納粹崛起而來到美國，作為理論物理學家的他，持續研究分子和核物理等領域。發現核裂變後，他開始集中研究核能量應用，二戰展開後更加入原子彈之父 J. Robert Oppenheimer 主導的曼哈頓計劃，研發原子彈。

泰勒野心勃勃，不滿足於當時還在研發階段的核分裂武器，多次提案推動由他朋友構想的聚變武器氫彈，都沒有被採納。泰勒死心不息，儘管明知當時氫彈的設計還存有瑕疵，例如耗能太大難以維持融合作用，仍不斷推銷給政客和軍方。恰好蘇聯成功試爆原子彈引起美國政府的危機感，時勢造氫彈，泰勒如願以償，獲准研發。

背叛同儕扶搖而上

發明氫彈是泰勒一生最豐偉的功績（或污點），但這也是泰勒聲名狼藉的開端。憑著數學家 Stanislaw Ulam 的全新構想，泰勒成功開發出第一個氫彈。然而泰勒直到晚年，一直否認 Ulam 對設計氫彈的貢獻，而事實上 Ulam 是洞悉熱核反應產生要素的關鍵人物，沒有他，泰勒難以走出氫彈能量消耗過大的死胡同。

二戰末眾科學家見證在日本炸出蘑菇雲的原子彈威力，對於毀滅性更上一層樓的氫彈產生強烈反感。許多人包括泰勒的上司兼原子彈之父 J. Robert Oppenheimer 在白色恐怖中被指控親共，失勢受查。在 Oppenheimer 的聽證會上，泰勒被檢察官要求評價 Oppenheimer 為人時，他這樣回答：「我認為他總是惺惺作態……我更希望國家重要機密能落到我更能理解的人手上……」總而言之，由 Oppenheimer 處理國家公共問題讓他感到不安。聆訊結果是 Oppenheimer 參與國家機密的資格被褫奪。泰勒的言論被眾物理學家同儕視為背叛，從此受學界排斥。他擠掉了自己的上司，同時使自己更親近政府和軍方，在接下來的冷戰時期深受鷹派和保守派支持。親歷原子彈威力，他反而變本加厲的熱愛核能，其間為核武據理力爭，又疏通政府放寬核試驗禁令。

擁護核炸藥

除了軍事用途，他還有更多異想天開的計劃，例如用氫彈開鑿深水港、核爆月球：「你不想研究月塵嗎？在月球引爆一個核炸彈，就可以研究它的光譜了。」他就似全然不知核武器對環境的災難性破壞一般，把它視作萬試萬靈的工具，簡而言之，他愛上了核炸彈。後來又發起「星球大戰計劃」，試圖利用衛星雷射擊落洲際飛彈，居然還說服時任總統列根大力支持。可想而知，這些計劃結果通通未能實現。

核武帶來真和平？

美國科學家 Carl Edward Sagan 的著作「魔鬼出沒的世界」有獨立一個章節討論 Teller，他認為 Teller 是誠心相信核武是人類的救世主。的確，與他共事過的戰時科學家紛紛為參與軍備競賽表示悔疚，只有他堅信氫彈是美國能勝出冷戰的關鍵，為此他還獲得第一屆搞笑諾貝爾和平獎，表揚他「畢生致力改變人類和平定義」。話雖如此，相信大部分人會認同諾貝爾物理學獎得主 Isidor Isaac Rabi 曾經所說：「這個世界沒泰勒的話會好得多。」