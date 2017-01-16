如何修復一個失敗國家：阿富汗為例

阿富汗曾經是個「失敗國家」（failed state）。

從 1990 年代被塔利班佔領，到 2000 年後遭美國攻佔，阿富汗一直處於經濟衰敗，社會貧困，軍閥割據一方的狀態，人民無家可歸，流離失所。8 年前，兩位阿富汗精英 Ashraf Ghani（甘尼）與 Clare Lockhart （洛克）合著「修復失敗國家」（Fixing Failed States）一書，談論如何重建失敗國家。現在，甘尼已當上阿富汗總統兩年多，究竟他能不能實踐自己的建議，阻止阿富汗再淪為失敗國家？「經濟學人」認為：困難重重。

失敗國家之所以「失敗」，並非因為地理、氣候或文化問題，而是政治。「經濟學人」分析，有些國家可以建立良善、有效率的統治系統，促進經濟發展，有些卻會發展成侵略性政權，對周邊國家構成威脅，決定國家走向的因素就是政治。所以，要重建阿富汗，必先處理好政治問題。要維持政局和平，美國與北約盟軍，還有阿富汗政府自身的努力都相當重要。

外國援助

年前，奧巴馬從阿富汗撤出大部分北約盟軍，塔利班、伊斯蘭武裝份子因而乘虛而入，借機侵擾阿富汗國土，政府軍與恐怖份子一直僵持不下。如果杜林普決定撤走剩下的美國駐軍，則等於讓恐怖份子捲土重來，令他們有機會再禁止女性接受教育、殘害同性戀者、匿藏組織領袖。面對如此危機，「經濟學人」認為，來屆美國總統杜林普不能退縮，第一步要鞏固阿富汗的空軍監察，支援和訓練阿富汗建立自己的軍隊；他亦應向巴基斯坦施壓，掃蕩殘餘的塔利班。

容讓美國這種支援雖然如同「外國勢力介入」，但海外軍隊的援助能夠讓脆弱的國家有時間喘息。這方法讓塞拉利昂（Sieera Leone）和利比亞（Liberia）——兩個久經戰亂的非洲國家——可以在聯合國和平部隊看守底下成功回復元氣；也使哥倫比亞在美軍協助下，與 FARC 達成和談。可是，為何同樣模式在伊拉克行不通？「經濟學人」解釋，好政府不能由外人加諸，必須由內部建立。而阿富汗，正擁有內部建立的條件。

內部努力

研究如何「修復失敗國家」的甘尼，當上總統之後，有明確的目標，救國的進程。他先為建立日常生命安全而努力，接下來再處理法治的問題。現時，甘尼已取得一定成果，阿富汗軍隊自身愈來愈強壯，稅收情況改善，原來猖獗的貪污問題，也逐步整肅。

「經濟學人」認為，甘尼要重建的，不只是國家的體制，更是民心。如果阿富汗人不信任政府，對塔利班又深深恐懼，到戰爭來臨時，人民不會為阿富汗奮力抵抗。所以，甘尼需要時間實踐改革。同時，西方的援助者亦要有耐性，過量投入資源協助阿富汗重建，反而會削弱阿富汗政府的權威。

阿富汗曾經是個失敗國家，但她會不會繼續是失敗國家？這靠外國援軍的支援，亦依賴內部領袖的努力。