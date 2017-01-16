像度假一樣的挪威監獄

2011 年，挪威發生轟動的布雷維克屠殺案，當年 32 歲的布雷維克（Anders Behring Breivik）先在奧斯陸市中心首相辦公室附近引爆汽車炸彈，造成 8 人死亡，30 人受傷；然後再於郊外烏托亞島上，持槍襲擊了挪威工黨青年營的參與者，殺死 69 人，打傷 66 人。世人看來十惡不赦的重犯，即使不受死刑，也應該受牢獄之「苦」，但挪威的監獄正義，往往讓外界看來對囚犯過於優厚。
犯罪學者 John Pratt 認為挪威是「刑罰特例」，挪威每所監獄的收容人數一般不會超過 50 人，大多規模細小，監獄設施遍佈全國，囚犯很多都與家人和自己的社區十分接近。監獄內部也盡可能和外面的社會一樣，且刑期大多都很短，平均只有 8 個月，對比美國的 3 年平均刑期便短得很，而且太多也不會服完刑期，刑期一半的時間是在外面度過。
挪威平均重犯率約為 20%，相比於英國的重犯率（1 年刑期以內的犯人重犯率為 59%；4-10 年刑期的重犯率也達 27%），便可知挪威是成績斐然。而想要感受重度設防的英國監獄制度，可參考英國名廚 Gordon Ramsay 的電視節目 Gordon Behind Bars，初期 Ramsay 花了極大力氣，才爭取到囚犯能在高度戒備的廚房裡使用金屬刀具。
將他們當作人來對待，他們就會像個人
挪威監獄正義的核心思想是「正常原則」，即是「將他們當作人來對待，他們就會像個人」。
其中一座經常讓外國參觀者無言的挪威高度戒備監獄，是在挪威南部的哈爾登監獄（Halden fengsel），Michael Moore 的紀錄片 Where to Invade Next 亦是在此監獄訪問拍攝。囚犯廚房放置了不鏽鋼餐具；在囚犯工作室具備鋸、鉗及各式金屬工具，讓來自紐約的退休監獄長 James Conway 難以置信。囚室內有音樂室，裡面結他、電子琴、樂鼓、混合器等各式樂器一應俱全。哈爾登監獄最像高度戒備監獄的地方，則是有傳統的高圍牆，以及除集體活動外，囚犯須單獨囚禁。
假若囚犯表現良好，犯人便會調住較低戒備的監獄，過渡至完全獲釋。在刑期後段，犯人甚至可「請假」回家，皆因挪威獄方希望所有犯人在出獄後，能真正回復正常生活。
另一座讓外國人驚歎的監獄是貝斯托伊監獄（Bastøy fengsel）。在挪威，只要犯人餘下的刑期少於 5 年，就可以申請轉押於此。它位於挪威的貝斯托伊小島，在外人來看，這是一座渡假村多於是一間監獄，它實際上也是挪威最低度設防的監獄。犯人可以在綠草如茵、富鄉村氣息的環境裡走動。他們有自己的海灘，也能在那裡滑雪、烹飪、打網球、玩紙牌，就連管理人員也會和囚犯玩牌。每天下午在監獄工作人員下班回家以後，就只留下數名警衛看守「囚禁」在島上的 100 多名囚犯。
挪威人的祖先維京人，有名是出海打家劫舍的民族，充斥血腥暴戾和仇恨，但現代挪威人卻很寬容。在挪威，一般只要是出獄後，沒人會在意他或她是否坐過監，如此的包容甚至讓挪威人自己也感到出奇。不過，近年為數不少的挪威人卻認為刑罰過輕，但在貝斯托伊監獄的一名督察卻向 Incraceration Nation: A Journey to Justice in Prisons Around the World （「把他們關起來，然後呢？」）作者 Baz Dreisinger 表示，他深信挪威的制度是成功的，指「問題」是出於媒體的「恐懼文化」，而沒道理讓司法制度圍繞著一兩個例外上（如逃獄）。
布雷維克正正衝擊著挪威與別不同的監獄正義，司法的功用到底是導人向善，還是儆惡懲奸？挪威最高的監禁刑期最高只有 21 年，除非犯人有明顯對社會危害，才會考慮延長刑期。但布雷維克屠殺 77 人的罪孽相信不只 21 年的刑期所能相抵。其中一名受害人的父親卻依然反對實行死刑。挪威監獄於外人來說是天堂（包括大多香港人），諷刺的是，布雷維克還於 2016 年 3 月反過來控告挪威政府對他單獨囚禁及監獄條件惡劣，剝奪其人權，同年 4 月奧斯陸地方法院裁定布雷維克勝訴。
挪威政府不服上訴，反駁布雷維克所犯的罪行對社會構成威脅，基於安全考慮，必須把他分開囚禁。今月展開審訊，預計下月將有判決。布雷維克去年和今年上庭時，均有做出納粹敬禮手勢。司法制度應否圍繞著「一兩個例外」確實值得深思。