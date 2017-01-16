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像度假一樣的挪威監獄

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挪威囚犯在監獄中自由自在地踩單車。　圖片來源：紀錄片 Where to Invade Next 劇照
挪威囚犯在監獄中自由自在地踩單車。　圖片來源：紀錄片 Where to Invade Next 劇照

2011 年，挪威發生轟動的布雷維克屠殺案，當年 32 歲的布雷維克（Anders Behring Breivik）先在奧斯陸市中心首相辦公室附近引爆汽車炸彈，造成 8 人死亡，30 人受傷；然後再於郊外烏托亞島上，持槍襲擊了挪威工黨青年營的參與者，殺死 69 人，打傷 66 人。世人看來十惡不赦的重犯，即使不受死刑，也應該受牢獄之「苦」，但挪威的監獄正義，往往讓外界看來對囚犯過於優厚。

犯罪學者 John Pratt 認為挪威是「刑罰特例」，挪威每所監獄的收容人數一般不會超過 50 人，大多規模細小，監獄設施遍佈全國，囚犯很多都與家人和自己的社區十分接近。監獄內部也盡可能和外面的社會一樣，且刑期大多都很短，平均只有 8 個月，對比美國的 3 年平均刑期便短得很，而且太多也不會服完刑期，刑期一半的時間是在外面度過。

挪威平均重犯率約為 20%，相比於英國的重犯率（1 年刑期以內的犯人重犯率為 59%；4-10 年刑期的重犯率也達 27%），便可知挪威是成績斐然。而想要感受重度設防的英國監獄制度，可參考英國名廚 Gordon Ramsay 的電視節目 Gordon Behind Bars，初期 Ramsay 花了極大力氣，才爭取到囚犯能在高度戒備的廚房裡使用金屬刀具。

布雷維克於 2016 年控告挪威政府對他單獨囚禁及監獄條件惡劣，違反人權，地方法院判勝訴。2017 年 1 月審理挪威政府上訴案，布雷維克在庭上作出納粹敬禮手勢。　圖片來源：路透社
布雷維克於 2016 年控告挪威政府對他單獨囚禁及監獄條件惡劣，違反人權，地方法院判勝訴。2017 年 1 月審理挪威政府上訴案，布雷維克在庭上作出納粹敬禮手勢。　圖片來源：路透社

將他們當作人來對待，他們就會像個人

挪威監獄正義的核心思想是「正常原則」，即是「將他們當作人來對待，他們就會像個人」。

其中一座經常讓外國參觀者無言的挪威高度戒備監獄，是在挪威南部的哈爾登監獄（Halden fengsel），Michael Moore 的紀錄片 Where to Invade Next 亦是在此監獄訪問拍攝。囚犯廚房放置了不鏽鋼餐具；在囚犯工作室具備鋸、鉗及各式金屬工具，讓來自紐約的退休監獄長 James Conway 難以置信。囚室內有音樂室，裡面結他、電子琴、樂鼓、混合器等各式樂器一應俱全。哈爾登監獄最像高度戒備監獄的地方，則是有傳統的高圍牆，以及除集體活動外，囚犯須單獨囚禁。

假若囚犯表現良好，犯人便會調住較低戒備的監獄，過渡至完全獲釋。在刑期後段，犯人甚至可「請假」回家，皆因挪威獄方希望所有犯人在出獄後，能真正回復正常生活。

圖書館　圖片來源：Teknisk Ukeblad
圖書館　圖片來源：Teknisk Ukeblad
哈爾登監獄設有 251 間囚室，每間房大 12.2 平方米大，裡面的木製家具是由挪威 Ringerike 監獄的工作室製造。　圖片來源：Teknisk Ukeblad
哈爾登監獄設有 251 間囚室，每間房大 12.2 平方米大，裡面的木製家具是由挪威 Ringerike 監獄的工作室製造。　圖片來源：Teknisk Ukeblad
囚室外的走廊　圖片來源：Teknisk Ukeblad
囚室外的走廊　圖片來源：Teknisk Ukeblad
運動場，除了日常運動訓練，還會可來開音樂會和其他娛樂運動。　圖片來源：Teknisk Ukeblad
運動場，除了日常運動訓練，還會開音樂會和進行其他娛樂運動。　圖片來源：Teknisk Ukeblad
可用來進行各宗教活動的宗教室　圖片來源：Teknisk Ukeblad
可用來進行各宗教活動的宗教室　圖片來源：Teknisk Ukeblad
健身室　圖片來源：Teknisk Ukeblad
健身室　圖片來源：Teknisk Ukeblad
用作訓練用途的廚房　圖片來源：Teknisk Ukeblad
用作訓練用途的廚房　圖片來源：Teknisk Ukeblad
公共活動空間。玻璃窗後是控制室，觀察在活動室內的情況。　圖片來源：Teknisk Ukeblad
公共活動空間。玻璃窗後是控制室，觀察活動室內的情況。　圖片來源：Teknisk Ukeblad
哈爾登監獄外牆　圖片來源：Teknisk Ukeblad
哈爾登監獄外牆　圖片來源：Teknisk Ukeblad
戶外球場　圖片來源：Teknisk Ukeblad
戶外球場　圖片來源：Teknisk Ukeblad

另一座讓外國人驚歎的監獄是貝斯托伊監獄（Bastøy fengsel）。在挪威，只要犯人餘下的刑期少於 5 年，就可以申請轉押於此。它位於挪威的貝斯托伊小島，在外人來看，這是一座渡假村多於是一間監獄，它實際上也是挪威最低度設防的監獄。犯人可以在綠草如茵、富鄉村氣息的環境裡走動。他們有自己的海灘，也能在那裡滑雪、烹飪、打網球、玩紙牌，就連管理人員也會和囚犯玩牌。每天下午在監獄工作人員下班回家以後，就只留下數名警衛看守「囚禁」在島上的 100 多名囚犯。

挪威人的祖先維京人，有名是出海打家劫舍的民族，充斥血腥暴戾和仇恨，但現代挪威人卻很寬容。在挪威，一般只要是出獄後，沒人會在意他或她是否坐過監，如此的包容甚至讓挪威人自己也感到出奇。不過，近年為數不少的挪威人卻認為刑罰過輕，但在貝斯托伊監獄的一名督察卻向 Incraceration Nation: A Journey to Justice in Prisons Around the World （「把他們關起來，然後呢？」）作者 Baz Dreisinger 表示，他深信挪威的制度是成功的，指「問題」是出於媒體的「恐懼文化」，而沒道理讓司法制度圍繞著一兩個例外上（如逃獄）。

布雷維克正正衝擊著挪威與別不同的監獄正義，司法的功用到底是導人向善，還是儆惡懲奸？挪威最高的監禁刑期最高只有 21 年，除非犯人有明顯對社會危害，才會考慮延長刑期。但布雷維克屠殺 77 人的罪孽相信不只 21 年的刑期所能相抵。其中一名受害人的父親卻依然反對實行死刑。挪威監獄於外人來說是天堂（包括大多香港人），諷刺的是，布雷維克還於 2016 年 3 月反過來控告挪威政府對他單獨囚禁及監獄條件惡劣，剝奪其人權，同年 4 月奧斯陸地方法院裁定布雷維克勝訴。

挪威政府不服上訴，反駁布雷維克所犯的罪行對社會構成威脅，基於安全考慮，必須把他分開囚禁。今月展開審訊，預計下月將有判決。布雷維克去年和今年上庭時，均有做出納粹敬禮手勢。司法制度應否圍繞著「一兩個例外」確實值得深思。

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