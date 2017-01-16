像度假一樣的挪威監獄

2011 年，挪威發生轟動的布雷維克屠殺案，當年 32 歲的布雷維克（Anders Behring Breivik）先在奧斯陸市中心首相辦公室附近引爆汽車炸彈，造成 8 人死亡，30 人受傷；然後再於郊外烏托亞島上，持槍襲擊了挪威工黨青年營的參與者，殺死 69 人，打傷 66 人。世人看來十惡不赦的重犯，即使不受死刑，也應該受牢獄之「苦」，但挪威的監獄正義，往往讓外界看來對囚犯過於優厚。

犯罪學者 John Pratt 認為挪威是「刑罰特例」，挪威每所監獄的收容人數一般不會超過 50 人，大多規模細小，監獄設施遍佈全國，囚犯很多都與家人和自己的社區十分接近。監獄內部也盡可能和外面的社會一樣，且刑期大多都很短，平均只有 8 個月，對比美國的 3 年平均刑期便短得很，而且太多也不會服完刑期，刑期一半的時間是在外面度過。

挪威平均重犯率約為 20%，相比於英國的重犯率（1 年刑期以內的犯人重犯率為 59%；4-10 年刑期的重犯率也達 27%），便可知挪威是成績斐然。而想要感受重度設防的英國監獄制度，可參考英國名廚 Gordon Ramsay 的電視節目 Gordon Behind Bars，初期 Ramsay 花了極大力氣，才爭取到囚犯能在高度戒備的廚房裡使用金屬刀具。

將他們當作人來對待，他們就會像個人

挪威監獄正義的核心思想是「正常原則」，即是「將他們當作人來對待，他們就會像個人」。

其中一座經常讓外國參觀者無言的挪威高度戒備監獄，是在挪威南部的哈爾登監獄（Halden fengsel），Michael Moore 的紀錄片 Where to Invade Next 亦是在此監獄訪問拍攝。囚犯廚房放置了不鏽鋼餐具；在囚犯工作室具備鋸、鉗及各式金屬工具，讓來自紐約的退休監獄長 James Conway 難以置信。囚室內有音樂室，裡面結他、電子琴、樂鼓、混合器等各式樂器一應俱全。哈爾登監獄最像高度戒備監獄的地方，則是有傳統的高圍牆，以及除集體活動外，囚犯須單獨囚禁。

假若囚犯表現良好，犯人便會調住較低戒備的監獄，過渡至完全獲釋。在刑期後段，犯人甚至可「請假」回家，皆因挪威獄方希望所有犯人在出獄後，能真正回復正常生活。