奧比斯：摸黑玩手機可引致黃斑病變

近年智能電話愈趨普及，雖然人人都知道長期「機不離手」會危害視力健康，但長時間使用手機會對視力構成甚麼實質影響，卻不是人人皆清楚知道。

都市人長時間對著電腦屏幕工作，放工後則變成「低頭族」，長時間對著發光屏幕，容易造成眼乾和眼睛疲勞問題。都市人往往以為眼乾只是小事，忽略了乾眼症有可能對角膜構成傷害。香港眼科學會會長梁裕龍醫生表示：「研究顯示，當我們近距離凝視手機屏幕時，我們眨眼的次數會減少，以致眼睛淚水的分泌不足，令角膜表面出現乾涸點，造成眼乾、眼睛發紅、產生異物感等。如果患者長時間身處濕度低的冷氣房、並配戴隱形眼鏡，眼乾問題會更嚴重。一般乾眼症患者可以透過處方人工淚液治理，但如果長時間眼乾而不加以治理，便有機會對角膜造成永久性損傷。」

另外，網上曾經流傳晚上關燈後摸黑玩手機，會導致視網膜黃斑病變，梁裕龍醫生指出，畢竟智能手機只是近年才興起，現時未有足夠的數據顯示使用手機屏幕會直接引致黃斑病變，但智能手機發出的高能量可見光（High Energy Visible Lights，俗稱藍光）仍然會對黃斑區有害：「在黑暗的環境中，瞳孔會放大，眼睛便有機會吸收更多高能量可見光。有些研究已顯示，動物長時間吸收更多高能量可見光，會對黃斑構成傷害，情況類似黃斑病變。」

梁裕龍醫生指，要都市人完全不使用智能電話是不可能的，但就建議大家把手機屏幕的字體放大，和增加屏幕的對比度及調低屏幕亮度，減低眼睛在閱讀屏幕時的不適感，梁醫生亦提醒都市人要緊記 20-20-20 原則：使用電子產品時，每 20 分鐘遠望 20 尺以外的事物 20 秒，讓眼睛得到充份休息。