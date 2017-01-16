平平無奇的玩偶，卻被保護兒童會指罵……

40 年前，一名男子公開出櫃，引來當時「保護美國兒童協會」怒指，同志運動處心積累將同志的生活方式滲透每名美國人。因為當年出櫃的，是玩偶 Gay Bob。

Gay Bob 金髮藍眼、格仔襯衫配緊身牛仔褲，左耳戴著顯眼的耳釘，背著紅色手袋，腳踩一雙棕色皮靴。他住在衣櫃裡——嚴格來說他的包裝盒本身就是個衣櫃——你收貨拆箱之日便是他出櫃之時，當中隱含「與 Gay Bob 一起出櫃吧」的鼓勵訊息。Gay Bob 自己這樣說：「基佬和直男無異，如果所有人都有權出櫃，就不會有這麼多憤怒、絕望和害怕的人了……既然 Gay Bob 能出櫃，你也可以的。」Gay Bob 推出首兩個月已售出 2,000 個。但對反同性戀組織來說，這種言論卻等於歌頌同性戀，需要抵制。

Gay Bob 反響如此大，關鍵是他的出櫃時機。時值 1977 年，邁阿密戴德郡政府考慮通過法案禁止歧視他人性取向。當時反同性戀人士的領軍人物，知名歌手 Anita Bryant 帶頭反對，指稱同性戀老師會殘害國家幼苗：「他們會利用金錢、毒品、酒精，無所不用其極誘騙我們的孩子成為同性戀。」憑著這樣的說詞，他們成功阻撓明尼蘇達州、堪薩斯州、加州等地通過類似法案。

出產於同志平權的政治鬥爭中的 Gay Bob，除了外貌著裝反映了當時同性戀者的形象，以及本身完整塑造男性性器官外，其實沒有特別，不過對於支持同性戀平權的人來說， Gay Bob 是對反對者如 Anita Bryant 的幽默回應，也象徵著一個時代的改變。

設計出 Gay Bob 的是一個廣告主管 Harvey Rosenberg。為了生產 Gay Bob ，他自掏腰包出資 1 萬美金，據講是為了讓男性從傳統性別束縛中解放：「我們需要從同志運動中學習，就如從此在黑人人權運動和女性運動中一樣，勇敢的說，我有權做我自己。」

Rosenberg 在 The Village Voice 透露，量產 Gay Bob 並不是易事，當年美國製造商拒絕生產，他最終請香港工廠代勞，但不知何故，香港工匠不懂處理人偶的性器官部分，Rosenberg 只能送一個真人大小的鑄件過去以供參考。

Gay Bob 最初只能經同性戀雜誌郵購，後來發展到在紐約及三藩市時裝店上架。那一年 Gay Bob 獲男士雜誌 Esquire 頒予「爭議成就獎」。不過有人歡喜有人怒，當時有人去信報紙專欄質疑：「既然有 Gay Bob，未來豈不是弄個 Priscilla the Prostitute（妓女 Priscilla）、Danny the Dope Pusher（毒販 Danny）也沒問題？」妓女毒販玩偶倒沒有，不過 Rosenberg 後來就陸續推出了 Gay Bob 家族其他玩偶，包括 Marty Macho（大男人 Marty ）、Straight Steve（直男 Steve）、Liberated Libby（被解放的 Libby）、Fashionable Fran（時尚 Fran）等等，實踐玩偶界大愛。