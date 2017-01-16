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聖經中的女性日常

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戰勝迦南之後，以色列女英雄雅億處決其軍長西西拉。

聖經人物九成是男人，全書只有「以斯帖記」及「路德記」兩章以女性名字為題。那麼，古代猶太女性間中客串聖經之外，其餘時間都在做甚麼？

聖經女性參與不及男人，但亦不可或缺，例如夏娃、首位女先知底波拉（Deborah）、誘騙士師參孫的大利拉（Delilah）、波斯皇后以斯帖（Esther）、封聖妓女抹大拉馬利亞（Mary Magdalene）、聖母瑪利亞等；另外有考據指，摩西五經可分為 4 個文本，其一為女性執筆，遣詞及角度均有別於男性作者，以上可見女性對古希伯來文化的影響不容忽視。根據美國舊約聖經研究學者 Susan Ackerman 的考據，古希伯來女性的社會角色及政經地位大致如下：

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由於波斯皇后以斯帖出面干預，猶太人得以在波斯繼續生活。

生活操勞：粗重工作不限男性，女性亦要負責煮食、製衣，估計每日將穀物磨成麵粉便需要起碼兩小時。此外，鑑於古時產子風險甚高，古希伯來女性多數受過醫學訓練，尤其是婦產接生方面。

持家大權：一般持家女性主宰家中資源，母親比父親更常為子女起名；而在王室，皇后有權「干政」，出任子女法庭的官職，左右繼位人選，例如拔示巴（Bathsheba）便勸服大衛王將以色列王位傳給所羅門，而非在生長子亞多尼雅（Adonijah）。

宗教輔助角色：宗教乃至社會機構往往將女性拒之門外，例如神殿中心僅限男性進出，女性晨禱須在廟外。女人產後或月事期間亦不能出入寺廟，不過，地區寺廟管制較寬，女性也能參與祭祀餐和各種宗教儀式。與此同時，女性還需籌備宗教儀式，張羅食物、祭品、香火等用品，以及負責音樂表演。

女性中出先知：以賽亞書提及過幾位女先知，例如米利暗（Miriam）、底波拉（Deborah）、戶勒大（Hulda）及挪亞底（Noadiah）。先知身份看似神聖，但當與男性權威衝突時，女性仍然處於下風，例如挪亞底反對重建耶路撒冷城牆而遭猶太總督尼希米（Nehemiah）蔑視。

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