1月16日
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原人：2017 年去邊好？先看滙價再打算

原人：2017 年去邊好？先看滙價再打算

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2017 年轉眼過了一半，農曆新年的長假將至，放假好機會重臨。除了假期，經濟也是旅行的指標，當中最重要是貨幣滙率，直接影響旅行成本。看滙價去旅行，跟不少港人趁日元下跌湧至日本同樣道理。

港元跟美元組成聯繫滙率，令港元基本上不再浮動，除了兌日元外，基本上兌換世界大部分貨幣都創近年新高，包括背包客的熱點印度。印度盧比跌至 10 年最低位，比 5 年前相差三成。當然，平價消費都有時限，外地貨幣貶值，亦伴隨通脹，但通常急速貶值比通脹更快。

對我這類窮遊人士，滙價第一考慮，另外思量是否太多遊客，如日本，雖然滙價低，但遊客太多，旅途都未必如意。我提供兩個建議，如何看滙率去平旅行。

建議一︰中國大陸

福建漁村霞蒲
福建漁村霞蒲

筆者很久沒有去大陸，原因人民幣持續高企。雖然近日人民幣滙款起伏不定，相信不少專家所言，國內的外滙儲備減少，外圍環境不振，人民幣可能持續偏軟。

大陸人口增多，遇上國內新年長假期，旅行如同災難，長城的遊客多於旺角，肩摩踵接，密不透風，真是當世奇景。但只要在國內長假期以外的時間旅行，再遠離大城市，不但可逃脫霧霾，也不難找到傳統和純樸的秘景。早年筆者尋找大陸秘景，動輒坐飛機或通宵大巴，至偏遠山區，隨著高鐵開通，福建、江西，甚至貴州有不少古村古鎮值得我們一遊，單程只需 3-6 小時。

熱愛唐樓或攝影的朋友，只需 3 小時，就可去到嚴浩執導的經典港產片「似水流年」拍攝地——潮洲，當地村子保留 60 年代香港的舊貌和美食，值得一看。

建議二︰歐洲

意大利的五漁村
意大利的五漁村

歐元的滙價屢創新低，有評論更估計會跌至與美元一對一，這可能未必作實，但反映歐洲經濟疲軟，上年遇上英國脫歐和難民的爭議，歐盟在低谷掙扎，今年歐盟預計經濟增長比上年更低 0.1%，只有 1.5%。經濟火車頭德國自顧不暇，被難民困擾，不論就業或治安問題都不易解決，無力抽身改革日病叢生的歐盟。

地大物博相對容易尋找秘景，如文化界和科技界新寵的愛爾蘭。亦有不使用歐元的東歐諸國，歷史和建築不輸西歐發達國家，擁有多項世界文化遺物，如奧斯威辛集中營，而消費亦更便宜。波蘭的貨幣茲羅提，比 10 年前下跌近 3 成，近日更創下 10 年的新低。

旅行免不了學點經濟，了解各國民情，再計劃心儀的地點，多做點功課，才有更高的性價比。

原人 7遊記

原人，植根香港的城市研究員，曾任大學講師，研究社區和文化保育。放眼世界，遊歷 45 國，五大洲，本地欣賞社區的樂趣，國外沉迷第三世界的浪漫，最愛國度是伊朗和緬甸，景點有趣，卻不及人的真摰，尋回城市失落的笑容。

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