少吃肉，救地球，已經不是甚麼新鮮話題，問題是如何做到。純粹靠個人自覺發起對動物的慈悲心，或者愛護環保的決心的效力太低，只要畜養業和屠宰業還有賺錢的一天，要人類少吃肉就辦不到。

唯一有效可靠的出路只能是科技。有消息指，5 年內實驗室栽培的肉類將在超市出售——而且口味繁多，嗜吃野味的人也不會落空。

英國最大零售商之一 The Grocer 針對未來人造肉的前景發布報告，聲稱製造過程中並無動物受害，只在培養皿中培育。2013 年荷蘭 Maastricht 大學的研究員煮食第一塊人造漢堡扒，造價 215,000 英鎊。這塊漢堡扒重 142 克，採用活牛的細胞，在實驗室裡經過三個月時間培植所得。除了要減低生產人造肉的成本，肉質本身也必須滿足挑剔的「食家」，避免所謂太乾，不夠「彈牙」的評語。

現在新的一波創投公司又再湧起，投入人造肉的新領域，新創公司 SuperMeat 正在籌資 50 萬美元購買科技設施生產人造雞肉。公司的創辦人之一 Koby Barak 聲稱，5 年內人造雞肉就能在市面發售。當然短期來說，野味肉是沒戲唱的，但不排除未來顧客的口味會促成此事。

人造肉的生產方法，理論上也符合素食者的要求，使用的是在切片檢查中抽取動物的幹細胞，切片檢查則是無痛的——考慮到屠宰和各種實驗對動物施加的痛苦，「無痛」應該是說得過去的。

另一間創新公司 Memphis Meat 的創辦人 Uma Valeti 醫生認為，實驗室培植肉類將是畜養業 2.0，人類第一次畜養動物大約發生在 1 萬至 2 萬年前，現在理應到了升呢的時候。「傳統畜養的方式效率太低，生產 1 卡路里的牛肉需要消耗 23 卡路里的糧食，實驗室培植肉可以節約 90% 的水和土地，50% 的能源。」

消費者最擔心的可能就是人造肉的成份和來源，Memphis Meat 表示，人造肉的生產過程遠較屠宰安全乾淨，甚至肉質也會更健康，脂肪比例可以由科技調節。這家公司目前已經取得 200 萬美元的種子基金。

預計到 2050 年全球人口將達 94 億，對肉類的需求增長迅速，現有資源無以為繼。營養學專家 Henk Hoogenkamp 的新作「人造蛋白質和顛覆斷症」（Plant Protein & Disruptive Diagnostics）稱，這類肉類新創公司將徹底顛覆傳統的畜養方式，並為肉類生產奠定了可持續發展的基礎。他也同意隨著第三世界的人口增長和經濟發展，傳統畜養方式不但跟不上市場對肉蛋奶類產品的需求，過程中所消耗的飼料、用水、排污，製造甲烷氣體等問題，對環境破壞十分嚴重。