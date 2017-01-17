保持個人衛生是維持身體的重要一環，但是，怎樣做才能達致衛生？或者你是個「潔癖魔人」，對自己的個人清潔要求甚高，又或者你覺得簡單梳洗完畢就會滿意，然而，以下 8 項得到科學支持的日常個人衛生指南，可能會令你想在 2017 年過更加健康、整潔的一年。
2. 牙線
何時應用牙線？美國牙醫學會建議，每天都用一次牙線剔除牙縫間的污垢。可是，美聯社於 2016 年發表的報告則質疑，牙線的功效從未被實證證實。由此可推論，牙線絕非必要。
5. 沐浴
你知道嗎？大部分人其實沐浴過多。皮膚科專家指出，一般來說，人只需 2 – 3 日洗澡一次就能保持衛生。不過，因應不同的生活習慣、運動頻率，次數也可增加。
至於究竟是晨浴還是晚浴好？晨間晚間各有好處。哈佛的心理學家指出，如果你工作繁忙，又想達致創意最佳狀態，即晨浴較好。沐浴時，身體會收鬆，同時會刺激「阿爾法腦波」（alpha brain wave state），這就如冥想過程，又或做完帶氧運動的狀態：認知系統不斷更新。但是，如果你是經常失睡、能量爆燈又想早睡的人，那麼晚浴會更適合，因為洗澡後體溫下降、放鬆身體，會令人更易入睡。
6. 耳朵
日前，美國耳鼻喉科學會發表清潔耳油的指引，概括來說，指引警告大家：不要再塞東西進耳朵裡面。
其實，有耳油並不等於骯髒，耳油有防止灰塵和污垢走進內耳的作用。如把耳油置之不理，新的耳油會推出舊的耳油，自行清理，但如果你把棉花棒等東西塞進耳朵中，反而會把耳油推進耳道深處，嚴重的甚至會影響聽力。專家認為，在洗澡時，簡單抹走污垢，就足以清潔耳朵。
7. 止汗劑
使用止汗劑（antiperspirant）或除臭劑（deodorant）的最佳時間，其實是在人入睡之前。這能讓止汗劑或除臭劑在人早上出汗前，有足夠時間暫止阻住腋下的汗腺。大部分止汗劑或除臭劑的效力達到 24 小時，所以不用擔心自己會突然間大汗淋漓。
雖然上述提醒看似簡單，但不少人的確衛生常識缺乏，就像你以為在廁所內不要進食，但還是有人在公廁吃鮑魚。2017 年，維持個人衛生，保持健康身心吧！
8. 漱口水
那麼漱口水呢？依據英國國家健康服務的指引，含氟化物的漱口水有助預防蛀牙。但是，要緊記：不能在刷牙後馬上用漱口水，因為這反而會洗去牙膏上的氟化物，削弱牙膏的作用。
而且，漱口水並非所有人都適用，據稱，含氟的漱口水其實是給經常蛀牙、較易蛀牙者使用。