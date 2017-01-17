5. 沐浴

你知道嗎？大部分人其實沐浴過多。皮膚科專家指出，一般來說，人只需 2 – 3 日洗澡一次就能保持衛生。不過，因應不同的生活習慣、運動頻率，次數也可增加。

至於究竟是晨浴還是晚浴好？晨間晚間各有好處。哈佛的心理學家指出，如果你工作繁忙，又想達致創意最佳狀態，即晨浴較好。沐浴時，身體會收鬆，同時會刺激「阿爾法腦波」（alpha brain wave state），這就如冥想過程，又或做完帶氧運動的狀態：認知系統不斷更新。但是，如果你是經常失睡、能量爆燈又想早睡的人，那麼晚浴會更適合，因為洗澡後體溫下降、放鬆身體，會令人更易入睡。