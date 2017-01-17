亢泰：社會主義還是資本主義？

2017 年已經到來。回顧過去的一年，英國有甚麼變化？人們對經濟方面的變化最敏感，不必多談。對國家前途，對社會的看法，道德觀及人生觀等等有無變化？英國的經濟制度，財富分配方面，現在主要還是按資本主義的規矩辦。然而這種資本主義制度同第二次世界大戰前的資本主義制度相比已經很不相同了。現在的所謂「福利社會」改革了不少過去的財富分配方式，至少清除了「路有凍死骨」的現象。英國的老百姓對國家的制度究竟是甚麼也很清楚，所以當權者就不可能對國家實行甚麼制度胡亂撒謊，把老百姓當笨蛋。

去年年底有調查顯示，英國贊成社會主義的人有 36%，而願意保持資本主義的人卻佔 33%。似乎英國比德國更靠右。因為德國贊成社會主義的人佔 45%，而要保留資本主義的人佔 26%。美國就更靠右了，他們想要社會主義的人才佔 29%，要資本主義的則佔 52%。一般來說，歐洲大部分國家都實行某種社會福利，美國則比較少，大概因為他們的個人收入比較高。從這種統計我們可以看到，歐美國家的普通人對如何管理國家，有發表看法的權利，也就是說，有「言論自由」。這種自由不是空頭支票，而是真的。這就是普通群眾「參政」的基礎。

英國實行資本主義，但仍然是一個君主國，有女王，她是英國的國家元首。當然這也是由英國老百姓決定的。英國 75% 的人都認為女王對英國的前途有極重要的影響。要想把英國變成一個共和國的人只佔 17%。雖然是稱「王」，但卻沒有集中的權力。英國的國會有權，各地方的議會也有自己的權。另外法律也是獨立的，政府無權干涉。所以英國管理國家的權利是很分散的，不是所謂「中央集權」。這種中央集權的情形，希特拉之後，在歐美國家已經絕跡。

那麼英國人對社會道德，人與人之間的關係等，是不是有些變化呢？最近由於中東的戰亂，有許多穆斯林移民，所以對那些婦女的遮面服裝引起許多爭論。英國雖然目前並沒有禁止穿這種服裝，但有許多人很贊成法國禁止的做法，佔 57%。很多 30、40 歲的人對同性戀，同性結婚等等態度都極自由，沒有任何疑慮，可是 15、16 歲的人對這些問題，卻都說自己是保守派。

直到 2016 年底，英國仍然是一個資本主義國家，這是眾所周知的事實。而這種制度，也並不是強制實行的，而是自然發展的結果。資本主義制度中的一些不合理現象，也有許多人在努力糾正，包括政府在內。比如去年英國一家有長久歷史的百貨公司的老闆把公司以一個英鎊的代價賣給了一個根本不懂企業的人，結果這公司的僱員退休金大受影響，引起公眾的憤慨。政府成員不得不出面干涉。

今年英國工黨的領袖提出國民收入的差別太大，要想辦法減少這種差別，例如限制收入到一定水準。當然，這種想法有很多人不贊成。比如這水準如何制定？會否影響人們工作的積極性？不過，工黨領袖的想法也並不是他一個人的想法，這個問題的確存在。據說，國民收入差別之大，英國在歐洲國家中數第一。今年，這個問題會是人們注意的一個重要問題。在脫歐之際，英國普通人對此會特別敏感。

收入差別之大，恐怕中國在世界上也是名列前茅。究竟是社會主義還是資本主義的問題，還是一團糟的情形下，人們又不准發表對管理國家的意見，「莫談國事」還在流行，要想減少收入的差別恐怕不可能，況且當局是否願意減少這差別呢？