與此同時，在職培訓卻與日俱減，以英美兩國的情況為例，20 年間便減少了近一半的在職培訓。反而自我進修開始流行，大家要自己負責發展自我的技能，例如花錢額外獲得正式的資格證明或學歷。

市場現有一種新型的學習形式：「大規模開放線上課堂」（Massive Open Online Courses, MOOC）。MOOC 的課堂類似於學院和大學課堂，但一般不會像普通學院要求學分。著名的網上學習計劃 Udacity 與 Coursera 的「學生」可報讀一些收費不高的短期課程，獲得所謂「微證書」或「小型學位」以資證明，例如有關 Android 的操作系統、或自動駕駛系統的課程。MOOC 將是未來專業人士豐富技能的有效平台。

不過，終身學習並不是人人都能達到。看新興的 MOOC 市場，仍然是服務原先已有高學歷者，如 80% 的網上學習者本身已具有大學學歷。 網上學習也需要學習者具備一定的電腦知識，但即使是在 OECD （經濟合作暨發展組織）國家，仍有近 4 分之 1 的人是缺乏基礎的電腦知識。

既然教育是公共事務，促進公益，花在教育的開支便要用得精明，而不是鬥用得多。經濟學人則提出「進修學券」，例如在新加坡便有「個人進修戶口」，讓年過 25 歲的人在 500 個合資格的課程選擇合適自己的。香港早於 02 年已推出「持續進修基金」，但課程質素參差、手續繁複，申請人數連年下跌，可見即使意念良好，但需有良好的執行力。