meme 股票市場：炒賣網絡紅與黑

meme 可算是一無處不在又難以解釋的網絡文化，它可以是一個滑稽的動圖、恰巧捕捉到別人尷尬一刻的相片、一段「不明覺厲」（不明所以）的文字、一幅搞怪的漫畫、甚至是一個引人共鳴的 hashtag。例如諷刺又幽默的暴走漫畫，經過二次創作，被配上不同文字反覆使用，像病毒一般在網絡擴散。它們來得洶湧，猝不及防的篤中你笑穴，然後悄悄淡出。Reddit 有網友發起建立 meme 股票市場，用「股價」追蹤每個 meme 帶來的熱潮。

meme 笑點只可意會，不可言詮，不過它的價值卻非不可限量。Reddit 會員 Brandon Wink 和 Ron Vaisman 率領 12 人團隊，建構一個的 meme 虛擬股票市場「 NASDANQ」（納斯達克）。網民一入會就自動手揸 1,000 元。當一個潛力 meme 崛起，網民可以追捧買入；反之，當網民覺得它已紅到盡，便可拋售。在這裡網民用的不是真錢，而是虛擬貨幣，股市重點也不在賺蝕，而是評論 meme 的一種手段。

基本而言，一個新 meme 要成功上市，首先要有洞識其文化影響力的知音，斥資籌組公司，再為它向 NASDANQ 申請「掛牌」。只要有足夠公司「提名」，該 meme 便能獲批登陸股票市場。獲批 meme 上市前會先被分類， NASDANQ 以下，有 3 個子市場：一是細價 meme 股，二是文字為主的 meme 股；三是圖片為主的 meme 股。完成分類後，會員便可自由買賣。

要「造市」，最難莫過於定價。Wink 和 Vaisman 指：「為無形之物定價，令投資者感覺自己可以從交易中獲利，至關重要。」這表示他們需要造出一個能根據 meme 人氣和成長擴散自動定價的演算法。但過程中衍生兩個問題。首先是不少 meme 是平台限定，這會限制瘋傳程度，平台基數低，一個 Tumblr 限定的 meme 再怎樣紅，恐怕也不免遜色於 Facebook meme。第二是網民對 meme 死期的定義不一。部分網民會認為 meme 一旦進入主流，如同被判死刑，就像伙伴間的暗號被發現後便失去意義，不過開始廣為人知的 meme 人氣正值如日中天之時，究竟它是紅爆還是過氣，該如何定奪，也是個問題。

幫 meme 辦股票市場聽起來似惡搞，但 Brandon Wink 和 Ron Vaisman 都視之為社會學計劃，希望藉此呈現網絡文化中最獨特一面。目前 NASDANQ 網站尚未開幕，股市基地仍在 Reddit MemeEconomy 的分類版中。這兩名網民表示：「我們最終，是要找出一條能套用在所有網絡平台流行的 meme 上的公式。」