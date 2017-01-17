1月17日
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meme 股票市場：炒賣網絡紅與黑

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meme 可算是一無處不在又難以解釋的網絡文化，它可以是一個滑稽的動圖、恰巧捕捉到別人尷尬一刻的相片、一段「不明覺厲」（不明所以）的文字、一幅搞怪的漫畫、甚至是一個引人共鳴的 hashtag。例如諷刺又幽默的暴走漫畫，經過二次創作，被配上不同文字反覆使用，像病毒一般在網絡擴散。它們來得洶湧，猝不及防的篤中你笑穴，然後悄悄淡出。Reddit 有網友發起建立 meme 股票市場，用「股價」追蹤每個 meme 帶來的熱潮。

曾有杜林普的網上支持者指杜林普勝選全賴「meme magic」。
部分杜林普的網上支持者相信杜林普勝選全賴「meme magic」。

meme 笑點只可意會，不可言詮，不過它的價值卻非不可限量。Reddit 會員 Brandon Wink 和 Ron Vaisman 率領 12 人團隊，建構一個的 meme 虛擬股票市場「 NASDANQ」（納斯達克）。網民一入會就自動手揸 1,000 元。當一個潛力 meme 崛起，網民可以追捧買入；反之，當網民覺得它已紅到盡，便可拋售。在這裡網民用的不是真錢，而是虛擬貨幣，股市重點也不在賺蝕，而是評論 meme 的一種手段。

股市尚未成形，去年尾 Meme Economy 在Twitter 先搞「公投」，結果杜林普 meme 跑贏三家。圖片來源：Meme Economy Twitter
股市尚未成形，去年尾 Meme Economy 在 Twitter 先搞「公投」，結果杜林普 meme 跑贏三家。圖片來源：Meme Economy Twitter

基本而言，一個新 meme 要成功上市，首先要有洞識其文化影響力的知音，斥資籌組公司，再為它向 NASDANQ 申請「掛牌」。只要有足夠公司「提名」，該 meme 便能獲批登陸股票市場。獲批 meme 上市前會先被分類， NASDANQ 以下，有 3 個子市場：一是細價 meme 股，二是文字為主的 meme 股；三是圖片為主的 meme 股。完成分類後，會員便可自由買賣。

要「造市」，最難莫過於定價。Wink 和 Vaisman 指：「為無形之物定價，令投資者感覺自己可以從交易中獲利，至關重要。」這表示他們需要造出一個能根據 meme 人氣和成長擴散自動定價的演算法。但過程中衍生兩個問題。首先是不少 meme 是平台限定，這會限制瘋傳程度，平台基數低，一個 Tumblr 限定的 meme 再怎樣紅，恐怕也不免遜色於 Facebook meme。第二是網民對 meme 死期的定義不一。部分網民會認為 meme 一旦進入主流，如同被判死刑，就像伙伴間的暗號被發現後便失去意義，不過開始廣為人知的 meme 人氣正值如日中天之時，究竟它是紅爆還是過氣，該如何定奪，也是個問題。

「Buzzfeed（一美國網媒）發現 salt bae （meme 名）了，是時候賣出。」　圖片來源：Reddit MemeEconomy
「Buzzfeed（一美國網媒）發現 salt bae （meme 名）了，是時候賣出。」　圖片來源：Reddit MemeEconomy

幫 meme 辦股票市場聽起來似惡搞，但 Brandon Wink 和 Ron Vaisman 都視之為社會學計劃，希望藉此呈現網絡文化中最獨特一面。目前 NASDANQ 網站尚未開幕，股市基地仍在 Reddit MemeEconomy 的分類版中。這兩名網民表示：「我們最終，是要找出一條能套用在所有網絡平台流行的 meme 上的公式。」

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