1月17日
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比粗口更難聽的「納粹」

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杜林普競選總統期間，老被喻為再世希特拉，邪惡又獨裁。如今風水輪流轉，當美媒引述秘密檔案，指他獲俄羅斯培植多年，得以跑贏大選，並指他曾在莫斯科召妓，故被俄府抓住把柄以作威脅，他為之怒氣衝天，兩度將情報機關外洩文件，與納粹德國相提並論

環顧全球政壇，將人比作納粹德國或希特拉的政客，幾十年來比比皆是。輿論和國民嘩然過後，政客絲毫無損，照樣大言不慚，頂多是在維基百科記下一筆，離世時的回顧中，遭人翻翻舊帳。不過，發言的若是德國政客，情況則截然不同，不單尷尬非常，掀起外交風波，甚至因此斷送官途，烏紗不保。

1985 年，隸屬社會民主黨的前西德總理勃蘭特（Willy Brandt），批評敵對的基督教民主黨秘書長 Heiner Geißler 時，形容對方是「自戈培爾（Joseph Goebbels）後最壞的惡棍」。戈培爾是納粹德國的宣傳部長，亦是納粹得以席捲歐洲的關鍵戰略家之一，所以勃蘭特發言後，持續受到譴責，最終他承認言論是「不必要的指向」（unnecessarily pointed）。

翌年，時任西德總理科爾（Helmut Kohl）重蹈勃蘭特（Willy Brandt）的覆轍。他在一個訪問中，把時任蘇聯領袖戈爾巴喬夫，同樣比喻為戈培爾，西德旋即陷入外交危機。科爾為挽回局面，極力撇清關係，他先為言論道歉，再發表國會演說，指控刊登訪問的「新聞週刊」扭曲其話。但蘇聯並不賣帳，一度與西德斷交，表示對此「深感憤慨」。經過兩年的修復，兩國才恢復外交關係。

到了 2002 年，Herta Däubler-Gmelin 作為聯邦司法部長，接受一份本地報章的訪問時，將計劃出兵伊拉克的喬治布殊，與希特拉同作比較。當時她如此評價：「（喬治）布殊只是想把注意力從國內的問題轉移開去…… 這是經典戰術。希特拉也用過。」Däubler-Gmelin 因此備受抨擊，其後時任總理施羅德換閣，她亦「無得留低」。

為何德國對這種事反應特別激烈？經過多年來對希特拉及納粹德國的研究，德國歷史學家 Thomas Weber 如此解釋：「對德國人來說，希特拉象徵這個國家所犯下的一切罪行。」他指出，德國人普遍覺得「沒人能如希特拉般邪惡」，所以當有人拿納粹來相比，他們會視為一個嚴肅事實談話的結束，開始進入思想上的抹黑誹謗。

「這亦會衍生一種危機，」Weber 補充：「人們會集體維護遭不公平比喻作希特拉的人，並同情這些人，而不是企圖找出這些人做了甚麼，才會招致這種比喻。」

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