1月17日
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救世軍：職場致勝之道

救世軍：職場致勝之道

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新一年，新開始。我們都期望自己在未來活得更精彩，就如年輕人阿佳一樣，敢於突破自我，發揮所長。

基層出身的阿佳性格內向，自言甚麼都怕，「怕上班與人相處，始終不太懂說話，怕得罪人。」中六畢業後，他做過倉務員和侍應，卻因不適應工作環境而失業。

後來，他參加了救世軍教育及就業服務的「名師出 GOAL 徒」計劃，接受一系列就業培訓課程，包括自我了解、目標訂定、生涯規劃、面試技巧、行業認識、職場人際關係等，其後順利入職叙福樓集團的「御苑皇宴」做點心學徒，並獲安排與社工每月見面及接受就業輔導。

阿佳的自信心提升了，立志成為出色的點心師傅。
阿佳的自信心提升了，立志成為出色的點心師傅。

但人生豈能一帆風順。阿佳初期只被動地接指令工作，亦不懂與同事溝通合作。不過師傅生哥坦言「他肯學，我肯教」，鼓勵他不恥下問。首三個月內，救世軍社工定期與阿佳和師傅會面，讓他意識到師傅的期望，並鼓勵他訂立短期目標，一步步重建自信。得到師傅的耐心教導和同事的接納，阿佳漸漸融入工作環境，心態不再是「打份工」。

阿佳與同事代表公司在「2016 美食之最大賞」「點心：腸粉」組別勇奪銀獎。
阿佳與同事代表公司在「2016 美食之最大賞」「點心：腸粉」組別勇奪銀獎。

守時、守諾、有責任心，師傅生哥成為阿佳的學習榜樣，「從師傅身上學到如何做人，做甚麼都要冷靜，不要驚，不要怯。」他努力改變自己，追求提升做點心的功夫，亦開始主動與同事溝通了。良好的態度得到師傅賞識，他獲公司推薦跟同事代表公司出戰「2016 美食之最大賞」，一舉勇奪「點心：腸粉」組別銀獎，贏取人生第一面獎牌。

師傅生哥悉心教導阿佳做人的道理，並讓阿佳很快投入工作。
師傅生哥悉心教導阿佳做人的道理，並讓阿佳很快投入工作。

有些事，卻比得獎更重要。「人生中認識到這樣的師傅，是好幸運的。」他向生哥說：「好多謝師傅肯悉心栽培我，給我機會出去參加比賽，讓我見識更多。」生哥笑一笑，感觸地說：「我開心過自己攞獎呀！」阿佳至今已穩定工作超過一年，不但以師傅為目標，更希望承傳他的精神，將來成為獨當一面的點心師傅，培育下一代。

救世軍一直致力與商界合作，協助弱勢青年在就業市場中發揮潛能。叙福樓集團人力資源經理余愛慈表示，計劃效果非常顯著，吸納新一代入行，既能紓緩青黃不接的問題，又能實踐社會企業責任，達致雙贏的效果。

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