生物認證印式難題：有手指無指紋？

繼連夜廢大鈔後，印度再來激進改革，推行全新電子認證系統「Aadhaar」，由購物買票、銀行服務到分派配給，均可用虹膜及指紋辨識身份，最終讓全國 12 億人民都得到身份證明，並享受新時代的高效率。惟原意雖好，卻不切實際，皆因活在先進城區的官員，忘了網絡殘缺的鄉村，以及肢體殘缺的鄉民。

Aadhaar 是印度政府的重頭製作，在 2009 年宣布研發之際，已經廣受國外內注目，領導開發的團隊，更是由國內科技界的先驅企業家組成。時至今日，接近九成的印度人口均已登記在內，現為全球最大的生物資源庫。2014 年，莫迪上任總理，積極消除國民對 Aadhaar 的疑慮，強調推行電子認證系統，既有助改善配給制度，藉此打貪扶貧，亦能令政府減省行政費用。

理想中，Aadhaar 會是一種官民雙贏的制度。以白米配給為例，過去政府會向店家和領取津貼的貧民，分別提供白米和配給卡，持卡者可以補貼價購買白米。推行新系統後，政府改發 Aadhaar 卡，持卡者用市價買白米，政府則將市價與補貼價的差額，傳入其銀行戶口。這樣既可確保資源落到弱勢人士手上，亦能節省運送白米的成本，並取代銀行、商人及當局所需的文書工作。然而，此事純屬理想。

Om Prakash 的店落在新德里國際機場附近的村莊，顧客拿著 Aadhaar 卡購物時，卻要跑到村裡樹下交易。因為只有那兒才能接收網絡訊號，進入政府資料庫核實身份。顧客 Daya Chand 直言，以往購買配給食物簡單得多，改行新系統後，反要他這個六旬老伯「跳到椅上，把手放進指紋機」。偏偏，數以億計仰賴補貼過活的低下階層，就是活在這種網絡覆蓋率低的鄉郊。

便民變擾民的另一「元凶」，是鄉民的一雙手。長年的勞動，令他們的指紋多遭嚴重磨損。55 歲的 Panna Singh 鑿石維生，指紋機鮮少成功讀取其身份。「這間配給店，今天我跑了兩趟，全日就這樣過去。」80 歲的 Hanja Devi 與丈夫及外甥同住，每月收入僅得 1,500 盧布（約 170 港元），她步行 2 小時來買配給的汽油，但因指紋與 Aadhaar 號碼配對失敗，只能空手而回。她抱怨：「經常都是這樣。」

店主 Ranjit Singh 表示，同日到訪該舖的 37 名顧客中，就有 5 人無法認證身份。鄰村亦有店長指出，500 名客人的認證失敗率，也約為 15%。雖然持卡者也可用虹膜認證，但店舖多未有虹膜掃描器。再者，Aadhaar 本身亦有漏洞，會把部分人的生物特徵，與他人的身份配對起來，造成重複綁定。拉賈斯坦邦兩名店長就藉此漏洞，將自己的指紋與多張卡配對，盜取數十人多月的配給額，遭警方檢控。

數學家 Hans Varghese Mathews 估算，誤差率少於 1%，但以印度人口計算，受影響人數可達 1,100 萬。這數字尚未加上網絡連線和指紋破損而認證失敗的個案。但當局反駁，身份重覆的個案，實際上沒那麼多，只要 7 名分析員就能解決。印度唯一身分識別局作為 Aadhaar 的監管機構，行政總裁 Ajay Bhushan Pandey 則強調「明天會更好」，待基建水平提升，連線及認證問題自會迎刃而解。

那麼，可否在基建改善之前，沿用舊有的交易方式？有店主曾向當局申請，不採用生物認證系統，但得到的回覆是：「你要繼續嘗試。」