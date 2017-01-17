1月17日
meme 股票市場：炒賣網絡紅與黑
生物認證印式難題：有手指無指紋？
iPhone 炒不起，Samsung 炸不死
終身學習走崎嶇路
比粗口更難聽的「納粹」
問心無愧吃熊貓肉？
科普：個人衛生手冊
亢泰：社會主義還是資本主義？
阿嬋：荷蘭獨立雜誌 MacGuffin——平凡物的前世今生
救世軍：職場致勝之道

阿嬋：荷蘭獨立雜誌 MacGuffin——平凡物的前世今生

A+A-
MacGuffin 第三期
MacGuffin 第三期

獨立出版物的吸引之處，在於它夠過癮，由排版到內容，沒有主流雜誌那些固定欄目、廣告版位的格局束縛，大可天馬行空，出奇不意。剛被獨立雜誌網站 Stack 選為 2016 年最佳獨立雜誌的 MacGuffin 便是一驚喜之作。由設計及建築歷史學家 Kirsten Algera 和 Ernst van der Hoeven 創辦的荷蘭設計及工藝雜誌，以驚慄大師希治閣發明的電影詞彙 Macguffin 為名，該詞本身意指無關痛癢，但用以設定或推進劇情的物件、事件或角色。對雜誌 MacGuffin 的創辦人而言，MacGuffin 是生活中不起眼，但對生活起重要影響的平凡物件。

半年一刊的雜誌，跟倫敦的獨立雜誌 Dirty Furniture 一樣，一期只講一種家具／物件，並旨在把設計品從陳列室（showroom）帶回日常生活。如此以單一主題貫穿全書、從一而終的做法，為每一期設計鮮明的個性，但風險是讀者會視乎題目是否與個人興趣相符而決定購買與否，不似得主流雜誌一般「大包圍」，東湊西拼，總有一欄啱你心水，假如你對該期主題無興趣，真的很難買得下手，讀得下去。正如我手中的第三期以「繩」為主題，相對第一期的床，第二期的窗，相信沒有幾多人對這題目有興趣到要去讀一本 200 多頁的雜誌。如何能夠以不同的切入點，去探討這單一主題，令不同興趣的讀者都能投其所好和有所啟發，是雜誌的挑戰。

MacGuffin 聰明地選取多元而有趣的故事和影像，成功吸引讀者一頁頁看下去。以繩子為主題的第三期，分成三部分：繩、結、編織。內容遍及日本傳統如何用禾稈草包裹不同食物的攝影圖輯、設計師花時間尋訪製繩人的故事、荷蘭設計師 Bertjan Pot 如何用雙手摸索出繩子的不同可能、藝術家謝德慶和 Linda Montano 那用繩子繫著生活一年的經典行為藝術、印加帝國用以紀錄和傳意的繩結 Khipu，以及由作家和插畫師創作的短篇故事、插畫等等，內容觸及時裝、設計、藝術、歷史、文學、流行文化等等多個領域，穿梭不同地域和時空，內容豐富，節奏跳躍，令讀者持續好奇編採團隊能在這些平凡而熟悉的物件中，發掘出多少個不同面向以及被忽略的演繹和意義。

IMG_20170109_115904

IMG_20170109_120001

IMG_20170109_120027

IMG_20170109_120059

IMG_20170109_120136

誠如創辦人曾於訪問中說道：「大部分的設計論壇或雜誌都是集中討論技術創新、標誌性設計、無窮無盡的新產品…我們想討論 ’Life of Things’ 多於 ’Design of Things’，因此我們以另一種方式去講述設計，以物件為出發點，探索與之相關的歷史、文化、政治、影像故事。」雖然定位為設計及工藝雜誌，卻不只視物件為產品或創作成果，即使是介紹設計師的作品，也著重述說人與物的互動過程，多於以產品硬照或設計師照片來填充版面，雜誌的重心，既是物件，也是關係，人、物和時間的關係。

阿嬋 小城小趣

畢業於法文系及傳媒及文化研究系，曾於Metropop、明周及HK01任生活版記者，題材主要圍繞創意設計、文化、旅遊，現於德國修讀社會人類學，栽進多元的迷霧，以看清自身。

相關新聞

電影「星聲夢裡人」劇照

「星聲夢裡人」得 7 座金球獎的意義

圖片來源：路透社

「我的奮鬥」大賣？根本不算暢銷！

克里特作品「2012 - 2555」 圖片來源：momaps1.org

雷米諾雅：揚威國際的泰國藝術新秀

stamp2

沈旭暉國際郵覽台：同一年開埠的不同結局——由香港、沙撈越的開埠百年紀念郵票談起

「水墨藝博 2016」 圖片來源：香港會議展覽中心網頁

雷米諾雅：百花齊放的「水墨藝博」

圖片來源：Westworld 劇照

美劇是如何煉成的？

圖片來源：路透社

中國出口文學：揚威到非洲了？

mag_0002s_0002_layer-8

阿嬋：當人類學遇上設計


本月熱門

圖片來源：Westworld 劇照

美劇是如何煉成的？

cx9tilgusaaek1b

紅眼：你的愛情有點難懂，並不代表世界不能包容

seeyoutmr

江皓昕：「擺渡人」——關於所謂「爛片」，我想說的其實是……

iron_batman

硬漢有時軟軟的？蝙蝠俠對鐵甲奇俠


昨日要聞
  1. 奪搞笑和平獎的瘋狂科學家
  2. 像度假一樣的挪威監獄
  3. 如何修復一個失敗國家：阿富汗為例
  4. 聖經中的女性日常
  5. 平平無奇的玩偶，卻被保護兒童會指罵……
  6. 【短片】末日後，倖存者能否繁衍？
  7. 遠征
  8. 鄭立：革命就是創業？坂本龍馬創立的「龜山社中」
  9. 奧比斯：摸黑玩手機可引致黃斑病變
  10. 原人：2017 年去邊好？先看滙價再打算
星級話題
眼疾|文學|社交|電影|工作|城市|VR|奧巴馬|網絡|大數據|日本|App|人工智能|消費|親子|第二次世界大戰|大選|生活|失業|巴西|共和黨|污染|恐襲|音樂|杜林普|敍利亞|內戰|遊戲|企業管理|google|歧視|太空|出版|氣候變化|印度|反恐|納粹|港女|社交媒體|里約奧運|丹麥|學生|伊斯蘭國|旅遊|梁振英|大腦|歷史|企業|歐洲|環保|戲劇|教育|兩性|城市規劃|脫歐|美國大選|哲學|家長|學習|美國|飲食|伊斯蘭|俄羅斯|美劇|貧富懸殊|閱讀|時裝|足球|藝術|全球暖化|時尚|Brexit|室內設計|德國|意大利|戰爭|建築|年輕人|毛澤東|企業家|潮流|機械人|澳洲|非洲|AI||子女|廣告|語言|動物|研究|商業|自由|奧運|希拉莉|科學|逃稅||食物|Facebook|台灣|法國|智能手機|香港|民主|北韓|希特拉|愛情|board game|創業|投資|傳媒|運動|恐怖主義|公投|科技|英國|英超|衣著|英語|Pokemon Go|卡梅倫|小說|難民||歐盟|基因|特朗普|總統|健康|心理學|倫敦|生態|插畫|恐怖分子|中國|女性|經濟|日劇|Netflix|桌遊|品牌|醫療|攝影|挪威|設計|影評|中東|選舉|西班牙