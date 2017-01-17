阿嬋：荷蘭獨立雜誌 MacGuffin——平凡物的前世今生

獨立出版物的吸引之處，在於它夠過癮，由排版到內容，沒有主流雜誌那些固定欄目、廣告版位的格局束縛，大可天馬行空，出奇不意。剛被獨立雜誌網站 Stack 選為 2016 年最佳獨立雜誌的 MacGuffin 便是一驚喜之作。由設計及建築歷史學家 Kirsten Algera 和 Ernst van der Hoeven 創辦的荷蘭設計及工藝雜誌，以驚慄大師希治閣發明的電影詞彙 Macguffin 為名，該詞本身意指無關痛癢，但用以設定或推進劇情的物件、事件或角色。對雜誌 MacGuffin 的創辦人而言，MacGuffin 是生活中不起眼，但對生活起重要影響的平凡物件。

半年一刊的雜誌，跟倫敦的獨立雜誌 Dirty Furniture 一樣，一期只講一種家具／物件，並旨在把設計品從陳列室（showroom）帶回日常生活。如此以單一主題貫穿全書、從一而終的做法，為每一期設計鮮明的個性，但風險是讀者會視乎題目是否與個人興趣相符而決定購買與否，不似得主流雜誌一般「大包圍」，東湊西拼，總有一欄啱你心水，假如你對該期主題無興趣，真的很難買得下手，讀得下去。正如我手中的第三期以「繩」為主題，相對第一期的床，第二期的窗，相信沒有幾多人對這題目有興趣到要去讀一本 200 多頁的雜誌。如何能夠以不同的切入點，去探討這單一主題，令不同興趣的讀者都能投其所好和有所啟發，是雜誌的挑戰。

MacGuffin 聰明地選取多元而有趣的故事和影像，成功吸引讀者一頁頁看下去。以繩子為主題的第三期，分成三部分：繩、結、編織。內容遍及日本傳統如何用禾稈草包裹不同食物的攝影圖輯、設計師花時間尋訪製繩人的故事、荷蘭設計師 Bertjan Pot 如何用雙手摸索出繩子的不同可能、藝術家謝德慶和 Linda Montano 那用繩子繫著生活一年的經典行為藝術、印加帝國用以紀錄和傳意的繩結 Khipu，以及由作家和插畫師創作的短篇故事、插畫等等，內容觸及時裝、設計、藝術、歷史、文學、流行文化等等多個領域，穿梭不同地域和時空，內容豐富，節奏跳躍，令讀者持續好奇編採團隊能在這些平凡而熟悉的物件中，發掘出多少個不同面向以及被忽略的演繹和意義。