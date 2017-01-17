iPhone 炒不起，Samsung 炸不死

過去十年，你用過多少部手機？在 2007 年 1 月 9 日，Steve Jobs 於美國三藩市的發佈會上展示出第一代 iPhone ，當時大概沒人想到（除了一向有自信的 Steve Jobs 自己），十年之後， iPhone 會成為全球最暢銷的手機系列，而當年手機市場上的主流品牌，都幾近式微告終，所剩不多。

iPhone 面世十周年，其間不但造就了 Apple 的霸業和 Steve Jobs 的神話，也造就了不少發達機會。被公認為最受歡迎也最搶手的 iPhone 4，成功讓「炒 iPhone 」變成一種潮流，甚至催生出「果農」這奇特的職業。早上 8 點上網訂機，取貨後即時轉手圖利，在 iPhone 4 剛開賣的首個月，炒價甚至是原機價的一倍以上，尤其在旺角先達廣場的買賣「交投」更見熾熱，聲勢甚至延續至往後幾代，「炒 iPhone 」好過炒股，一個小小商場內的現金流，在旺季時段分分鐘高過港交所。不過，花無百日紅， iPhone 也不是一隻永遠生金蛋的雞，去年推出的 iPhone 7，由於賣點不及以往新款豐富，明顯不復當年勇，炒味大減。

若看數據， iPhone 宜短炒，反觀 Apple 卻適合長揸。炒 iPhone 固然有機會發達，事實上，入股 Apple 本身都一樣有賺。時間回到 2007 年 1 月 9 日，當時每股 Apple 僅為 12 美元，而當第一代 iPhone 進化到第 15 代的 iPhone 7 之時，十年過去了，2017 年 1 月 11 日，Apple 股價創下 52 周高位 119.75 美元，升值超過 9.9 倍。以長線回報計算，絕對穩陣過做「果農」排隊買 iPhone 。

不過，去年對 Apple 來說是充滿警示性的一年。儘管其年度利潤仍達 534 億美元，為全球最強的賺錢機器，不但力壓中農建工四大內銀，更超越手機市場宿敵 Samsung 的 165 億美元利潤近 3 倍，但相信舵主 Tim Cook 也不敢說是一帆風順的一年。因為 Apple 不但出現全年純利 3 年以來的首次下滑，更是過去 15 年以來首次錄得經營收入倒退，從下線的「果農」相繼損手離場來看， iPhone 7 吸金能力大跌是不爭的事實，而今年首季的 iPhone 訂單量，亦比去年同期減少了 10%，顯示整體銷情及全球需求均不如預期。加上新 iPhone 的「入場費」節節上升，從第一代僅 3,000 元的定價，到 iPhone 7 plus 已破 8,000 大元，亦大幅拋棄同期面世的其他智能手機旗艦型號，信心奇高，卻恐怕已嚇走了不少非忠實「果粉」的用家。

事實上， iPhone 7 的實際表現或者相比銷售數據所反映的還要不濟，別忘記敵人的不幸就是我的幸運， Apple 的頭號大敵 Samsung 去年相當倒楣，旗艦機 Note 7 鬧出電池爆炸事件，而擾攘數月之後終於需要全球回收。由於與 iPhone 7 是同期對壘新機（Samsung 當初還直接跳過了 Note 6，以 Note 7 之名派台，挑釁味十足），此消彼長下， iPhone 7 可謂不戰而勝，相較往年直接搶走不少換機用家，然而訂單量仍告下挫，確是不容忽視的隱憂。

反觀 Samsung，Note 7 的不幸事件固然讓其賠了夫人又折兵，就在去年 10 月宣佈全面停產的翌日，Samsung 股價重創 8%，單日市值蒸發 1,300 億港元。然而，經歷這 8 年來最痛的一次下挫，並需要慘烈回收 250 萬部 Note 7，對 Samsung 的整體業績表現卻未有太大影響。受惠於記憶體晶片暢銷，作為全球最大記憶體晶片製造商的 Samsung，預料上季營業收入達 78 億美元，較去年同期大升五成，創下 3 年新高，遠遠超乎市場預期。業績穩健亦充份於股價上反映，Note 7「爆炸門」的影響以全年計算並不明顯，Samsung 去年全年的累計升幅超過 43%，在過去一周更連環破頂，周四曾見 194 萬韓圜歷史高位。

然而，就在連環攀升之際，Samsung 繼「爆炸門」後又迎來不幸消息，就是南韓總統朴槿惠的「閨密門」事件。Samsung 第三代太子兼實際領導人李在鎔，近日涉嫌賄賂朴槿惠密友崔順實，以通過對 Samsung 有利的企業合併案，涉額達 220 億韓圜（約 1.43 億港元）。有傳獨立檢察組已決定申請拘捕李在鎔，Samsung 勢如破竹的股價升浪，又再面臨重大考驗。