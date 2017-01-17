1月17日
meme 股票市場：炒賣網絡紅與黑
生物認證印式難題：有手指無指紋？
iPhone 炒不起，Samsung 炸不死
終身學習走崎嶇路
比粗口更難聽的「納粹」
問心無愧吃熊貓肉？
科普：個人衛生手冊
亢泰：社會主義還是資本主義？
阿嬋：荷蘭獨立雜誌 MacGuffin——平凡物的前世今生
救世軍：職場致勝之道

iPhone 炒不起，Samsung 炸不死

A+A-
為何永遠炸不死？　圖片來源：路透社
為何永遠炸不死？　圖片來源：路透社

過去十年，你用過多少部手機？在 2007 年 1 月 9 日，Steve Jobs 於美國三藩市的發佈會上展示出第一代 iPhone ，當時大概沒人想到（除了一向有自信的 Steve Jobs 自己），十年之後， iPhone 會成為全球最暢銷的手機系列，而當年手機市場上的主流品牌，都幾近式微告終，所剩不多。

iPhone 面世十周年，其間不但造就了 Apple 的霸業和 Steve Jobs 的神話，也造就了不少發達機會。被公認為最受歡迎也最搶手的 iPhone 4，成功讓「炒 iPhone 」變成一種潮流，甚至催生出「果農」這奇特的職業。早上 8 點上網訂機，取貨後即時轉手圖利，在 iPhone 4 剛開賣的首個月，炒價甚至是原機價的一倍以上，尤其在旺角先達廣場的買賣「交投」更見熾熱，聲勢甚至延續至往後幾代，「炒 iPhone 」好過炒股，一個小小商場內的現金流，在旺季時段分分鐘高過港交所。不過，花無百日紅， iPhone 也不是一隻永遠生金蛋的雞，去年推出的 iPhone 7，由於賣點不及以往新款豐富，明顯不復當年勇，炒味大減。

若看數據， iPhone 宜短炒，反觀 Apple 卻適合長揸。炒 iPhone 固然有機會發達，事實上，入股 Apple 本身都一樣有賺。時間回到 2007 年 1 月 9 日，當時每股 Apple 僅為 12 美元，而當第一代 iPhone 進化到第 15 代的 iPhone 7 之時，十年過去了，2017 年 1 月 11 日，Apple 股價創下 52 周高位 119.75 美元，升值超過 9.9 倍。以長線回報計算，絕對穩陣過做「果農」排隊買 iPhone 。

不過，去年對 Apple 來說是充滿警示性的一年。儘管其年度利潤仍達 534 億美元，為全球最強的賺錢機器，不但力壓中農建工四大內銀，更超越手機市場宿敵 Samsung 的 165 億美元利潤近 3 倍，但相信舵主 Tim Cook 也不敢說是一帆風順的一年。因為 Apple 不但出現全年純利 3 年以來的首次下滑，更是過去 15 年以來首次錄得經營收入倒退，從下線的「果農」相繼損手離場來看， iPhone 7 吸金能力大跌是不爭的事實，而今年首季的 iPhone 訂單量，亦比去年同期減少了 10%，顯示整體銷情及全球需求均不如預期。加上新 iPhone 的「入場費」節節上升，從第一代僅 3,000 元的定價，到 iPhone 7 plus 已破 8,000 大元，亦大幅拋棄同期面世的其他智能手機旗艦型號，信心奇高，卻恐怕已嚇走了不少非忠實「果粉」的用家。

rsz_shutterstock_241812175
開始炒不起了。

事實上， iPhone 7 的實際表現或者相比銷售數據所反映的還要不濟，別忘記敵人的不幸就是我的幸運， Apple 的頭號大敵 Samsung 去年相當倒楣，旗艦機 Note 7 鬧出電池爆炸事件，而擾攘數月之後終於需要全球回收。由於與 iPhone 7 是同期對壘新機（Samsung 當初還直接跳過了 Note 6，以 Note 7 之名派台，挑釁味十足），此消彼長下， iPhone 7 可謂不戰而勝，相較往年直接搶走不少換機用家，然而訂單量仍告下挫，確是不容忽視的隱憂。

反觀 Samsung，Note 7 的不幸事件固然讓其賠了夫人又折兵，就在去年 10 月宣佈全面停產的翌日，Samsung 股價重創 8%，單日市值蒸發 1,300 億港元。然而，經歷這 8 年來最痛的一次下挫，並需要慘烈回收 250 萬部 Note 7，對 Samsung 的整體業績表現卻未有太大影響。受惠於記憶體晶片暢銷，作為全球最大記憶體晶片製造商的 Samsung，預料上季營業收入達 78 億美元，較去年同期大升五成，創下 3 年新高，遠遠超乎市場預期。業績穩健亦充份於股價上反映，Note 7「爆炸門」的影響以全年計算並不明顯，Samsung 去年全年的累計升幅超過 43%，在過去一周更連環破頂，周四曾見 194 萬韓圜歷史高位。

然而，就在連環攀升之際，Samsung 繼「爆炸門」後又迎來不幸消息，就是南韓總統朴槿惠的「閨密門」事件。Samsung 第三代太子兼實際領導人李在鎔，近日涉嫌賄賂朴槿惠密友崔順實，以通過對 Samsung 有利的企業合併案，涉額達 220 億韓圜（約 1.43 億港元）。有傳獨立檢察組已決定申請拘捕李在鎔，Samsung 勢如破竹的股價升浪，又再面臨重大考驗。

Jay Y. Lee, vice chairman of Samsung Electronics, arrives to be questioned in Seoul
Samsung 第三代太子兼實際領導人李在鎔（中）。　圖片來源：路透社

相關新聞

551256200

meme 股票市場：炒賣網絡紅與黑

h_00006862

奧比斯：摸黑玩手機可引致黃斑病變

圖片來源：路透社

陶傑：以朴大姐為鑑

圖片來源：Nintendo

孖寶兄弟回來了

圖片來源：路透社

美財長提名人選，料中美難爆貿易戰

華爾街日報統計指，杜林普支持者偏好 Samsung，希拉莉派則多用 iPhone。　圖片來源：華爾街日報

iPhone 與 Android 透視你人格

愛德華二世是唯一葬在格羅斯特大教堂的王室。

唐明：寵臣之禍都是一個路數？

Boys Sleeping On Sofa While Holding Games Consoles

iPhone, PS4, Xbox 加速兒童癡肥？


本月熱門

圖片來源：Westworld 劇照

美劇是如何煉成的？

cx9tilgusaaek1b

紅眼：你的愛情有點難懂，並不代表世界不能包容

seeyoutmr

江皓昕：「擺渡人」——關於所謂「爛片」，我想說的其實是……

iron_batman

硬漢有時軟軟的？蝙蝠俠對鐵甲奇俠


昨日要聞
  1. 奪搞笑和平獎的瘋狂科學家
  2. 像度假一樣的挪威監獄
  3. 如何修復一個失敗國家：阿富汗為例
  4. 聖經中的女性日常
  5. 平平無奇的玩偶，卻被保護兒童會指罵……
  6. 【短片】末日後，倖存者能否繁衍？
  7. 遠征
  8. 鄭立：革命就是創業？坂本龍馬創立的「龜山社中」
  9. 奧比斯：摸黑玩手機可引致黃斑病變
  10. 原人：2017 年去邊好？先看滙價再打算
星級話題
歐洲|衣著|插畫|公投|英國|日劇|大選|中國|丹麥|年輕人|生活|科學|AI|城市規劃|失業|創業|戰爭|澳洲|社交|大腦|敍利亞|伊斯蘭|巴西|恐襲|心理學|美國大選|基因|恐怖分子|民主|希特拉|時尚|兩性|意大利|眼疾|脫歐|自由|毛澤東||恐怖主義|動物|醫療|健康|歷史|學習|貧富懸殊|美國|印度|氣候變化||選舉|港女|教育|桌遊|遊戲|室內設計|Brexit|旅遊|城市|共和黨|家長|音樂|食物|消費|親子|大數據|反恐|運動|VR|中東|生態|企業家|Netflix|語言|商業|難民|廣告|英語|戲劇|網絡|App||奧巴馬|研究|時裝|小說|投資|學生|全球暖化|梁振英|建築|哲學|子女|里約奧運|出版|納粹|德國|俄羅斯|Facebook|品牌|卡梅倫|非洲|總統|足球|藝術|飲食|經濟|歧視|環保|奧運|第二次世界大戰|設計|文學|污染|工作|希拉莉|伊斯蘭國|太空|企業|google|機械人|傳媒|board game|閱讀|影評|法國|女性|攝影|杜林普|香港|美劇|企業管理|智能手機|日本|電影|西班牙|歐盟|內戰|台灣|倫敦|逃稅|北韓|特朗普|人工智能|潮流|英超|Pokemon Go|挪威|社交媒體|愛情|科技